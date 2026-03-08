Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Tras los tres primeros eventos disputados en La Conca, Sarno y Viterbo, la WSK Super Master Series ya se dirige hacia su cuarta cita en Lonato, donde del 4 al 8 de marzo la participación de protagonistas del campeonato organizado por WSK Promotion vuelve a crecer tanto en cantidad como en calidad. En el circuito South Garda Karting se esperan nada menos que 400 pilotos, con todas las categorías al completo: desde las nacionales MINI y OK-NJ hasta las internacionales y más competitivas OKJ, OK y KZ2.

En Lonato habrá más puntos en juego

La cita de Lonato se presenta especialmente importante tras superar el ecuador del campeonato en la anterior prueba disputada en el Leopard Circuit Viterbo. La puntuación del campeonato aumenta y llega a otorgar 153 puntos al primer clasificado sumando los resultados de las mangas, la Prefinal y la Final. Esta puntuación se mantendrá también en la última prueba prevista en Franciacorta del 18 al 22 de marzo, cuando se coronará a los campeones de cada categoría.

Así llega la WSK Super Master Series a Lonato

Las clasificaciones tras las tres primeras carreras han mostrado varios cambios en el liderato de las diferentes categorías, lo que deja todavía muy abierto el camino para quienes luchan por la victoria final. La única excepción es la OK-NJ, donde Niccolò Perico ha logrado un “triplete” que le otorga una amplia ventaja sobre sus rivales en el campeonato.

KZ2 – Orlov sigue líder

Max Orlov (Sodikart – Sodikart/TM Kart/LeCont) continúa liderando el campeonato gracias a la victoria lograda en La Conca y al podio conseguido en Viterbo. Sin embargo, el piloto ruso ahora está presionado por el neerlandés y compañero de equipo Senna Van Walstijn, vencedor en las dos últimas pruebas disputadas en Sarno y Viterbo.

En Viterbo, Cristian Bertuca (Birelart Racing – Birelart/Iame) también trató de desafiar a los dos líderes, aunque el italiano ocupa la quinta posición del campeonato, por detrás de otros dos pilotos de Sodikart: los neerlandeses Dion Van Werven y Jayden Thien.

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de KZ2:

Max Orlov (La Conca), Senna Van Walstijn (Sarno), Senna Van Walstijn (Viterbo).

Campeonato KZ2:

1º Max Orlov (—) 245 puntos

2º Senna Van Walstijn (NED) 199 puntos

3º Dion Van Werven (NED) 116 puntos

4º Jayden Thien (NED) 109 puntos

5º Cristian Bertuca (ITA) 75 puntos

OK – Krutogolov recupera el liderato a Pesl

Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame/LeCont) vuelve a liderar el campeonato en la categoría OK después de haber perdido provisionalmente el liderato que había conseguido en La Conca.

En Sarno, la victoria fue para el neerlandés Dean Hoogendoorn (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart), lo que permitió al checo Jindrich Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) colocarse al frente del campeonato. Sin embargo, con su segunda victoria, Krutogolov vuelve al liderato.

Le persigue Zac Drummond (Fusion Motorsport – KR/Iame), que subió al podio tanto en La Conca como en Viterbo. Hoogendoorn es tercero, por delante de Pesl y del alemán Luke Kornder (Ricky Flynn – LN Kart/TM Kart), que se está mostrando como uno de los pilotos más rápidos.

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de OK:

Lev Krutogolov (La Conca), Dean Hoogendoorn (Sarno), Lev Krutogolov (Viterbo).

Campeonato OK:

1º Lev Krutogolov (UKR) 253 puntos

2º Zac Drummond (GBR) 211 puntos

3º Dean Hoogendoorn (NED) 177 puntos

4º Jindrich Pesl (CZE) 143 puntos

5º Luke Kornder (GER) 113 puntos

OKJ – Pizzonia recupera el liderato

Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega) vuelve a situarse al frente del campeonato. El piloto brasileño ganó en La Conca y repitió triunfo en la tercera prueba disputada en Viterbo, mientras que en Sarno tuvo un fin de semana muy complicado.

En esa segunda prueba la victoria fue para el checo Zdenek Babicek (Tepz Racing – Tony Kart/Iame), que llegó a liderar el campeonato, aunque ahora es sexto. Pizzonia cuenta ahora con una ventaja considerable sobre el español Daniel Miron Lorente (Fusion Motorsport – KR/Iame) y el sorprendente joven británico Jarlath Sayer (Energy Corse – Energy/Iame).

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de OKJ:

Antonio Pizzonia (La Conca), Zdenek Babicek (Sarno), Antonio Pizzonia (Viterbo).

Campeonato OKJ:

1º Antonio Pizzonia (BRA) 222 puntos

2º Daniel Miron Lorente (NED) 152 puntos

3º Jarlath Sayer (GBR) 132 puntos

4º Many Nuvolini (FRA) 132 puntos

5º Will Green (GBR) 121 puntos

OK-NJ – Triplete de Perico

Para Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame/Vega), la categoría OK-NJ se ha convertido en territorio conquistado. El piloto italiano, recientemente incorporado al programa junior de Mercedes, ha logrado un espectacular “triplete” con las tres victorias conseguidas en La Conca, Sarno y Viterbo.

Gracias también a dos triunfos en las Prefinales, cuenta con una amplia ventaja en el campeonato. Tras él se sitúan el sueco Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart) y el finlandés Leo Laitinen (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart). Completan el top cinco el italiano Gioele Carrer (Emme Racing – EKS/Modena Engines) y el polaco Antoni Ociepa (Novalux – Lenzokart/LKE).

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de OK-NJ:

Niccolò Perico (La Conca), Niccolò Perico (Sarno), Niccolò Perico (Viterbo).

Campeonato OK-NJ:

1º Niccolò Perico (ITA) 323 puntos

2º Elton Hedfors (SWE) 155 puntos

3º Leo Laitinen (FIN) 148 puntos

4º Gioele Carrer (ITA) 129 puntos

5º Antoni Ociepa (POL) 101 puntos

MINI Gr.3 – El liderato ahora es de Pace

El piloto maltés Zane Pace (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) consiguió su primera victoria en la WSK y se colocó al frente del campeonato, superando a los anteriores líderes: el marroquí Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), ganador en La Conca, y el estadounidense Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame), vencedor en Sarno.

Godschalk y El Gahoudi ocupan ahora la segunda y tercera posición respectivamente. Tras ellos se sitúan otros protagonistas como los británicos Daniel Ferguson (Team Driver – KR/Iame) y Alfie Richard Mair, compañero de equipo de Pace.

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de MINI Gr.3:

El Gahoudi (La Conca), Godschalk (Sarno), Pace (Viterbo).

Campeonato MINI Gr.3:

1º Zane Pace (MLT) 205 puntos

2º Wynn Godschalk (USA) 184 puntos

3º Nahyl El Gahoudi (MAR) 149 puntos

4º Daniel Ferguson (GBR) 142 puntos

5º Alfie Richard Mair (GBR) 135 puntos

MINI U10 – Burgess mantiene el liderato del campeonato

La situación es especialmente animada en la MINI Under 10, donde el estadounidense Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) mantiene el liderato gracias a sus dos victorias en La Conca y Sarno. En Viterbo perdió el segundo puesto del podio por una penalización, decisión que fue apelada por Parolin.

Con su victoria en Viterbo, el francés Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame) asciende a la segunda posición del campeonato, mientras que el neerlandés Denver Bos (Kidix Driver – KR/Iame) es tercero. La carrera de Viterbo también vio el primer podio del joven Jack Fynn (KR Motorsport – KR/Iame), hijo de Wolff, que ahora es octavo en la clasificación.

Ganadores de las finales en las tres primeras pruebas de MINI U10:

Zayne Burgess (La Conca), Zayne Burgess (Sarno), Sasha Miras Y Munoz (Viterbo).

Campeonato MINI U10 (Sub judice):

1º Zayne Burgess (USA) 227 puntos

2º Sasha Miras Y Munoz (FRA) 166 puntos

3º Denver Bos (NED) 143 puntos

4º Jayden Francisco (CAN) 132 puntos

5º Giovanni Ventorino (ITA) 83 puntos.