WSK | Sigue en DIRECTO la Super Master Series en Viterbo

Del 18 al 22 de febrero vuelve a escena el gran karting internacional, con la tercera prueba de la WSK Super Master Series, en el Leopard Circuit de Viterbo, donde se espera la participación de más de 310 pilotos, apenas una semana después de la espectacular apertura de la WSK Euro Series.

Viterbo, punto de inflexión del campeonato

La tercera ronda de Viterbo de la WSK Super Master Series 2026 representa el ecuador del campeonato y se anuncia como crucial, antes de afrontar la parte final del calendario con las dos citas siguientes, el 8 de marzo en Lonato y el 22 de marzo en Franciacorta. El incremento de puntuación de esta tercera ronda con respecto a las dos pruebas anteriores de La Conca y Sarno supondrá un gran estímulo para quienes ya han obtenido resultados destacados, pero también una gran oportunidad para quienes les persiguen.

En las dos primeras rondas, 10 pilotos diferentes en lo más alto

En las dos primeras rondas de la WSK Super Master Series, diez pilotos diferentes subieron al escalón más alto del podio en las categorías MINI U10, MINI Gr.3, OK-NJ, OKJ, OK y KZ2, un dato que representa bien el equilibrio en la parrilla y el altísimo nivel de participación, con competidores procedentes de 60 países y la presencia de todos los fabricantes y equipos internacionales más importantes.

MINI U10: Burgess, al mando con dos victorias

En la MINI U10, el estadounidense Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) lidera el campeonato con 187 puntos gracias a su doble victoria en La Conca y Sarno. Le siguen el holandés Denver Bos (Kidix Driver – KR/Iame) con 88 puntos y dos podios, y el canadiense Jayden Francisco (BabyRace – Parolin/Iame) con 79 puntos, que subió al podio en Sarno con un segundo puesto.

Clasificación general de MINI U10

1º Zayne Burgess (EE. UU.), 187 puntos

2º Denver Bos (HOL), 88 puntos

3º Jayden Francisco (CAN), 79 puntos

MINI Gr.3 – Godschalk, nuevo líder

Gracias a la victoria conseguida en Sarno, el estadounidense Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame/Vega) lidera el campeonato con 146 puntos. Le siguen el marroquí Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame) con 97 tantos, ganador en La Conca pero fuera de carrera en Sarno, y el alemán Devin Titz (Kidix – KR/Iame) con 82 puntos gracias a un segundo puesto en Sarno.

Clasificación general de MINI Gr.3

1º Wynn Godschalk (EE. UU.), 146 puntos

2º Nahyl El Gahoudi, (MAR), 97 puntos

3º Devin Titz, (ALE), 82 puntos

OK-NJ: Perico, al mando con un doble triunfo

Niccolò Perico (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) lidera con sus dos victorias en las dos pruebas de La Conca y Sarno con 191 puntos, por delante del finlandés Leo Laitinen (Parolin Finland – Parolin/TM Kart) con 129, segundo en La Conca, y del polaco Antoni Ociepa (Novalux – Lenzokart/LKE) con 90, segundo en Sarno.

Clasificación general de OK-NJ

1º Niccolò Perico (ITA), 191 puntos

2º Leo Laitinen (FIN), 129 puntos

3º Antoni Ociepa (POL), 90 puntos

OKJ – Babicek sustituye a Pizzonia

Con la victoria en Sarno, el checo Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame/Vega) sustituyó al brasileño Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart) y se colocó en cabeza del campeonato con 100 puntos. En segundo lugar, con 94, se sitúa el francés Many Nuvolini (KR Motorsport – KR/Iame) gracias al podio conseguido en La Conca. Pizzonia, vencedor en esa ronda, cayó al tercer puesto de la clasificación con 90 unidades.

Clasificación general de OKJ

1º Zdenek Babicek (CZE), 100 puntos

2º Many Nuvolini (FRA), 94 puntos

3º Antonio Pizzonia (BRA), 90 puntos

OK – Pesl mantiene el liderato del campeonato

Dos victorias en las prefinales de La Conca y Sarno, y dos terceros puestos en las dos finales, permiten al checo Jindrich Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex/LeCont) mantener el liderato del campeonato con 135 puntos. El ucraniano Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame), ganador en La Conca, se confirma en segunda posición en el campeonato con 121 puntos, mientras que en tercera posición, con 90, entra el neerlandés Dean Hoogendoorn (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart), que en Sarno consiguió su primera victoria en OK.

Clasificación general de OK

1º Jindrich Pesl (CZE), 135 puntos

2º Lev Krutogolov (UCR), 121 puntos

3º Dean Hoogendoorn (HOL), 120 puntos

KZ2 – Orlov se confirma en cabeza

El ruso Max Orlov (CPB Sport – Sodikart/TM Kart), con 145 puntos, sigue liderando el campeonato gracias a la victoria obtenida en La Conca y a la victoria en la Prefinal-B en Sarno. Le sigue su compañero de equipo, el holandés Jayden Thien, con 88 puntos, tras quedar segundo en La Conca, y con 84 el otro piloto de Sodikart, Dion Van Werven, también en el podio de La Conca.

Clasificación general de KZ2

1º Max Orlov (RUS), 145 puntos

2º Jayden Thien (FRA), 88 puntos

3º Dion Van Werven (HOL), 84 puntos