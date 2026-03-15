WSK | RMC Euro Trophy 2026: sigue la retransmisión en directo desde Cremona

El circuito lombardo acogerá a un elenco internacional para la primera de las cuatro pruebas del campeonato, allanando el terreno para lo que promete ser otro año competitivo en el ecosistema del karting Rotax.

Tras la excelente participación registrada en la Rotax MAX Challenge Winter Cup a principios de año, la prueba inaugural del Euro Trophy confirma esta tendencia positiva, con pilotos y equipos procedentes de toda Europa y más allá que se darán cita en Cremona para el inicio de su campeonato.

El evento contará con la participación de las cinco categorías Rotax (Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX, DD2 y DD2 Masters), lo que garantiza una parrilla de salida completa y diversificada tanto en las clases de transmisión directa como en las de cambio.

Se prevé la presencia de equipos que representan una amplia gama del paddock internacional de Rotax, incluidos competidores veteranos y nuevas incorporaciones a la serie esta temporada.

Premios 2026

Además de la acción en pista, el Rotax MAX Challenge Euro Trophy ofrece una vez más acceso al evento Rotax más prestigioso del mundo: las Rotax MAX Challenge Grand Finals, que se celebrarán en Portugal en 2026.

Las entradas se asignarán al final de la temporada en función de la clasificación de cada categoría, con plazas disponibles para los tres primeros clasificados del campeonato Junior MAX y Senior MAX, así como para los campeones y subcampeones de la DD2 y para el campeón de la DD2 Masters. Los pilotos de la Mini MAX tendrán la oportunidad de asegurarse una plaza en las Grand Finals ganando las rondas a lo largo de la temporada.

Se ofrecerán más incentivos a lo largo de todo el campeonato. Durante la última ronda de la serie en Trinec, BRP-Rotax entregará dos premios especiales durante la ceremonia del podio: un motor Rotax MAX y una entrada gratuita para la próxima temporada del Euro Trophy, ambos asignados mediante sorteo entre los participantes elegibles.

Una gran colaboración con la Porsche Carrera Cup Italia

La temporada 2026 también introduce una oportunidad única para los pilotos gracias a la nueva colaboración entre el Rotax MAX Challenge Euro Trophy y la Porsche Carrera Cup Italia.

Los ganadores de las categorías Senior MAX y DD2 serán invitados a participar en una jornada de pruebas con el Porsche 992 GT3 Cup que Omnia Racing alinea en la serie. La sesión de pruebas tendrá lugar en el Autódromo de Cremona al final de la temporada.

Con una gran participación internacional, generosos premios en juego y una estructura del campeonato basada en cuatro eventos clave, la ronda inaugural en Cremona marcará oficialmente el inicio de la temporada 2026 del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

EL PROGRAMA

Miércoles 11 de marzo

Entrenamientos libres a las 8:30.

Jueves 12 de marzo

Entrenamientos libres a las 8:30.

Viernes 13 de marzo

Entrenamientos libres a las 8:20; Entrenamientos libres no clasificatorios a las 9:50; Entrenamientos clasificatorios a las 11:20; Mangas a las 13:20.

Sábado 14 de marzo

Calentamiento a las 8:20; Mangas a las 9:40.

Domingo 15 de marzo

Warm-up a las 8:45; Retransmisión en directo por televisión y streaming en directo a partir de las 10:40 para las prefinales y a partir de las 13:40 para las finales (DD2-Masters a las 13:40, Mini MAX a las 14:10, Junior MAX a las 14:40, Senior MAX a las 15:10).

TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TV

El domingo 15 de marzo, las prefinales y las finales se retransmitirán en directo por televisión y streaming en directo a través de la página de Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, en la página web de RMCET, en YouTube y en Motorsport.com.

https://www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com

https://www.youtube.com/@RotaxMAXChallengeEuroTrophy