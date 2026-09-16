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Karting

Vídeos: Verstappen arrasa en el reto 'Max vs 100' de Red Bull

Max Verstappen ganó el desafío 'Max vs. 100' tras salir último y adelantar a cien pilotos al volante de un kart en Silverstone en solo 13 vueltas.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen

Max Verstappen organizó una carrera contra 100 "personalidades" de Red Bull que en la jornada de este miércoles podían disfrutar de sentirse "pilotos" compitiendo contra un cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Y, como era de esperar, el holandés ganó sin despeinarse demasiado.

Tras una sesión de clasificación, los pilotos se alinearon en la parrilla según el orden de los mejores tiempos, a excepción de Verstappen, que se colocó último, ya que en eso consistía el reto: ver cuántas vueltas tardaba en adelantar a los 100 karts.

Algo divertido es que Verstappen podía hablar por radio con el resto de pilotos durante la carrera, tal y como dijo antes de arrancar: "Espero poder hablar con algunas personas".

En la salida, el piloto de Red Bull hizo un recital de adelantamientos (o maniobras evasivas mejor dicho) para colocarse 37º antes incluso de acabar la primera vuelta.

Tras un breve momento con una bandera amarilla ajena a Verstappen, la carrera se reanudó y en cuestión de otras dos vueltas ya era 25º. Poco después, adelantó al streamer español 'The Grefg', que se había clasificado cuarto pero que en carrera retrocedió, cayendo eliminado cuando todavía quedaban 18 pilotos.

Sin embargo, lo más interesante llegó al final, cuando con solo tres pilotos por delante, se les permitió coger un atajo que recortaba la pista en varios metros, al que Verstappen no podía acceder hasta la vuelta 15, pero tampoco le hizo falta, ya que en la vuelta 13 de 30 previstas adelantó al trío de cabeza para dar por finalizado el reto con éxito.

Como anécdota, en una de las salidas de pista de Verstappen, su kart perdió el lastre de peso, pero visto lo visto, incluso con doble lastre habría ganado sin mayores problemas.

Vídeo: momento en el que Verstappen perdió el lastre en su kart:

 

El desafío de "Max Vs. 100" se realizó con el apoyo de Red Bull en el circuito de Silverstone.

Una vez completado el reto, Max Verstappen saludó a varios de sus rivales en pista e incluso tuvo tiempo para bromear cuando le entregaron su trofeo: "Este es mi primer triunfo del año, así que me quedo con este".

Por si te lo perdiste:

Vídeo: así fue la salida de la carrera de Verstappen vs 100 karts

 

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