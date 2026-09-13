WSK | RMC Euro Trophy 2026: sigue la RETRANSMISIÓN EN DIRECTO desde Trinec

El RMC Euro Trophy vuelve al Steel Ring por segunda temporada consecutiva, tras su debut en 2025, que nos dejó una de las jornadas finales más memorables del año en la sede checa.

Participaciones para la final en juego

Trinec otorgará las siguientes participaciones para las Grandes Finales del Rotax MAX Challenge 2026 en Portimão: al ganador de la categoría Mini MAX, a los tres primeros clasificados en Junior MAX y Senior MAX, al campeón y al subcampeón de la categoría DD2 y al campeón de la categoría DD2 Masters.

La cuarta ronda decidirá los campeones del Euro Trophy 2026 en las categorías Junior MAX, Senior MAX, DD2 y DD2 Masters. Además, se otorgarán los títulos de la Czech Euro Cup en las categorías Mini MAX, E20 Senior y E20 Masters.

Junior MAX: Zdenek Babicek lidera la clasificación de Junior MAX con 463 puntos de cara a Trinec, por delante de Rares Pascu (426) y Martin Soltys (415).

Clasificación de la categoría Senior MAX: Jeremy Reuvers lidera la clasificación de la categoría Senior MAX con 434 puntos, con Freddie Lloyd (418) y Gilbert Lewis (403) completando el podio.

Clasificación DD2: Jakub Bezel llega a Trinec como líder de la clasificación DD2 con 474 puntos, por delante de Leonardo Baccaglini (444) y Patryk Donica (430).

Clasificación DD2 Masters: Nicolas Picot lidera la clasificación DD2 Masters con 489 puntos, con Dimo Notarfrancesco (460) y Martin Pasandin (289) completando el podio.

El circuito

El Steel Ring cuenta con homologación internacional de la CIK-FIA y mide 1.234 metros, con una anchura de entre 9 y 10 metros y un desnivel de 7 metros repartido en 18 curvas, de las cuales ocho son a la izquierda y diez a la derecha. Inaugurado en 2017, el circuito se ha consolidado como una de las sedes principales de los campeonatos nacionales e internacionales de karting en Europa Central.

Una sesión de pruebas con Porsche en colaboración con Omnia Motorsport

Los ganadores de las categorías Senior MAX y DD2 se asegurarán además una jornada de pruebas en el Porsche 992 GT3 Cup con el equipo Omnia, como parte del premio oficial introducido para la temporada 2026 y disputado con los mismos coches que utiliza Omnia Motorsport en la Porsche Carrera Cup Italia.

Programa

Miércoles 9 de septiembre: entrenamientos libres a partir de las 8:45.

Jueves, 10 de septiembre: entrenamientos libres a partir de las 8:45.



Viernes, 11 de septiembre: entrenamientos libres a las 9:00; entrenamientos libres no clasificatorios a las 11:00; sesiones libres de clasificación a las 12:30; mangas a partir de las 14:40.



Sábado, 12 de septiembre: warm-up a las 9:00; mangas a partir de las 11:00.



Domingo, 13 de septiembre: Calentamiento a las 8:30; Retransmisión en directo por televisión y streaming a partir de las 10:20 para las prefinales y a partir de las 13:45 para las finales (DD2/DD2 Masters a las 13:45, E20 Senior/Masters a las 14:15, Mini MAX a las 14:45, Junior MAX a las 15:15, Senior MAX a las 15:45).

La retransmisión en directo

El domingo 13 de septiembre, las prefinales y las finales se retransmitirán en directo por televisión y en streaming en Motorsport.com, en la página de Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, en la página web de RMCET y en el canal de YouTube.