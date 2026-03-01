IndyCar St. Pete: McLaughlin consigue la primera pole, con Palou cuarto

Scott McLaughlin logró una vuelta rápida decisiva en los últimos segundos de la primera clasificación del curso de la IndyCar, en St. Petersburg, con un tiempo de 1:00.542 en el circuito urbano temporal de 14 curvas. Así, logró una pole que significa que liderará el pelotón en la primera cita de la nueva campaña.

El Honda #28 de Marcus Ericsson, de Andretti Global, también realizó una actuación estelar, quedando a solo 0,0195 segundos de la pole. El novato Dennis Hauger, campeón de la Indy NXT el año pasado, lideró un sorprendente día de Dale Coyne Racing y se aupó al tercer puesto, a solo 31 milésimas del segundo.

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, con el Honda #10 de Chip Ganassi Racing, fue cuarto. David Malukas, en su primera carrera con el equipo Penske, se hizo con la quinta plaza, por delante del otro coche de Dale Coyne Racing, el de Romain Grosjean, que fue sexto.

Mientras que McLaughlin, Palou, Ericsson, Hauger y Malukas pasaron cómodamente al Fast 6, el drama se centró en Grosjean. A pesar de ser el sexto más rápido y de estar en la última plaza de pase, fue penalizado por Dirección de Carrera por un incidente en la curva 10, por "provocar una bandera amarilla que afecta a otro competidor (Regla 8.3.7.3)", lo que le supuso la pérdida de su mejor giro hasta ese momento. Sin embargo, aún así logró completar una vuelta de 1:00.7452 para avanzar.

El primero en quedarse fuera fue Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, seguido por Pato O'Ward, en el Chevrolet Arrow McLaren #5. Louis Foster, de Rahal Letterman Lanigan Racing, fue noveno, por delante de Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing. Felix Rosenqvist, piloto del Honda #60 de Meyer Shank Racing, y Christian Lundgaard, con el #7, terminaron en undécima y duodécima posición, respectivamente.

Grupos de la clasificación

La primera ronda de la cronometrada deparó algunas sorpresas en el primer grupo, ya que el dúo de Andretti Global, Kyle Kirkwood y Will Power, que se estrelló al comienzo de la segunda sesión de entrenamientos libres, no logró avanzar, y Josef Newgarden, del equipo Penske, terminó último tras cometer un error en la curva 13 en los últimos segundos. Newgarden saldrá el domingo en la 23ª posición.

En el segundo grupo de la ronda inicial, Christian Rasmussen, de ECR, que también sufrió un accidente en la FP2, fue el primero en quedarse fuera, seguido directamente por Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing. La desgracia de ECR se agravó cuando Alexander Rossi terminó último en el grupo y, como resultado, saldrá en la última posición (25ª) en carrera.