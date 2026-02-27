Incertidumbre en la IndyCar por la estrategia obligatoria de blandos

Varios pilotos afrontan el Gran Premio inaugural de la temporada de INDYCAR en St. Petersburg con incertidumbre sobre cómo afectará la nueva estrategia alternativa de neumáticos al desarrollo de las carreras.

A principios de esta semana, se introdujo una actualización del reglamento en la IndyCar Series que incluye un cambio en los requisitos de uso de neumáticos para todos los circuitos urbanos. Ahora, los pilotos deben utilizar un juego de neumáticos primarios (duros) y dos juegos de neumáticos alternativos (blandos) durante la carrera. Anteriormente, solo era obligatorio usar un juego de cada compuesto. La norma de completar dos vueltas en bandera verde con cada juego se mantiene sin cambios.

Christian Lundgaard, piloto del Chevrolet nº 7 de Arrow McLaren, expresó que todo dependerá de la durabilidad del neumático fabricado por Firestone.

"Creo que todo depende del neumático", dijo Lundgaard. "¿Es lo suficientemente bueno? ¿Es mejor que el del año pasado? Creo que eso es lo que todos esperamos. ¿Será probablemente una carrera a tres paradas? ¿Será una carrera a tres paradas a fondo? Quizá no, dependiendo de cuánto aguante el neumático".

"Creo que veremos diferentes estrategias en distintos circuitos. Las pistas más cortas como Detroit y D.C. podrían resultar completamente diferentes a esta".

Foto de: Penske Entertainment

Uno de los factores únicos que se suma a la ecuación es la nueva tecnología ENLITEN de Firestone, incorporada en los neumáticos de competición Firehawk. Desaparece el caucho natural derivado del guayule —utilizado desde 2023— y es reemplazado por esta nueva tecnología que introduce aceite de soja renovable, junto con acero reciclado y negro de humo reciclado.

"Supongo que depende de cómo termine siendo realmente el alternativo", señaló Alexander Rossi, piloto del Chevrolet nº 20 de ECR.

"Se supone que será más duradero que el del año pasado. ¿Cuánto más duradero? Eso determinará la respuesta a esa pregunta. Porque antes, digamos que pensabas que duraba entre cinco y ocho vueltas. ¿Lo han duplicado? ¿Lo han aumentado un 20%? Realmente no lo se".

"Podría ser bastante sencillo o podría ser muy complicado para todos. Creo que tenemos que ver realmente cómo es el neumático".

Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, que afronta su tercer año en el principal campeonato norteamericano de monoplazas, admite que toca esperar para ver qué ocurre.

"La verdad es que todavía no lo sé", dijo Simpson. "Cada año hay un neumático nuevo, así que veremos cómo es el de este año. Si el rendimiento máximo es lo suficientemente fuerte como para poder hacer 30 vueltas seguidas sin problema, sería genial, pero en general creo que cada vez que impones elecciones obligatorias de neumáticos así, limitas un poco las opciones estratégicas".

"Pero podría ser bueno para el espectáculo, ya sabes. Podría generar algunos momentos caóticos, como el año pasado con la degradación. Podríamos ver situaciones muy interesantes en las que alguien esté intentando hacer funcionar los neumáticos y, simplemente, vaya perdiendo posiciones".

"Realmente lo veremos después de los Libres 1, cuando sepamos cómo es el neumático, pero por ahora no lo sabemos".

Te puede interesar: IndyCar Firestone presenta la tecnología ENLITEN™ para los neumáticos de la IndyCar 2026