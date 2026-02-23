¡Comienza la IndyCar 2026! Palou defiende corona: horarios de St.Pete y cómo ver
Alex Palou comienza la búsqueda de su quinto título de la IndyCar en el arranque de la temporada 2026, en St. Petersburg. Apunta los horarios y cómo ver en televisión.
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
¡Llega una nueva temporada de la IndyCar! Tras un largo parón, 180 días después de la última carrera, la campaña 2026 de uno de los campeonatos más emocionantes de todo el panorama internacional, el principal de monoplazas en Estados Unidos, está a punto de comenzar. Y tras, probablemente, el mejor año de su carrera deportiva, Alex Palou está listo para defender su corona, su cuarto título, y para buscar el quinto entorchado. El nuevo curso arrancará, como viene siendo habitual, en St. Petersburg, en un circuito urbano ubicado en el estado de Florida. Apunta los horarios de la primera carrera del año y cómo verla en directo en televisión.
Horarios completos de la IndyCar 2026 en St. Petersburg para España
|Día
|Sesión
|Hora
|
Viernes 27 de febrero
|
Entrenamientos Libres 1
|19:30h
|Sábado 28 de febrero
|Entrenamientos Libres 2
|15:30h
|Sábado 28 de febrero
|Clasificación de la IndyCar 2026 en St. Pete
|22:30h
|Domingo 1 de marzo
|Warm Up
|15:00h
|Domingo 1 de marzo
|Carrera de la IndyCar 2026 en St. Pete
|18:00h
La primera carrera de la IndyCar 2026, en el circuito urbano de St. Pete, contará con acción en pista durante tres días. Los primeros entrenamientos libres del año tendrán lugar el viernes 27 de febrero, a partir de las 19:30h de la tarde para España. Ya el sábado, tendremos los Libres 2 (15:30h) y la clasificación del año, a las 16:30h de la Costa Este de Estados Unidos, esto es, a las 22:30h de la noche para España.
El domingo, primer de marzo, será el turno del Warm Up (15:00h) y de la primera carrera de la IndyCar 2026, a las 18:00 horas de España y a las 12:00h del mediodía locales, con la bandera verde dándose a las 18:29h en nuestro país, para disputarse un total de 100 vueltas al circuito de St. Petersburg.
A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en St. Petersburg
- A qué hora es la carrera de St. Pete de la IndyCar 2026 en España: domingo a las 18:00h
- A qué hora es la carrera de St. Pete de la IndyCar 2026 en México: domingo a las 11:00h
- A qué hora es la carrera de St. Pete de la IndyCar 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: domingo a las 12:00h
- A qué hora es la carrera de St. Pete de la IndyCar 2026 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 13:00h
- A qué hora es la carrera de St. Pete de la IndyCar 2026 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: domingo a las 14:00h
Horarios de la IndyCar 2026 en St. Pete para Latinoamérica
|
Día
|Sesión
|
México
|
Colombia,
Perú, Ecuador
y Panamá
|
Venezuela y Bolivia
|Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile
|Viernes 27 de febrero
|
Entrenamientos Libres 1
|12:30h
|13:30h
|14:30h
|15:30h
|Sábado 28 de febrero
|
Entrenamientos Libres 2
|08:30h
|09:30h
|10:30h
|11:30h
|Sábado 28 de febrero
|
Clasificación
|15:30h
|16:30h
|17:30h
|18:30h
|Domingo 1 de marzo
|
Warm Up
|08:00h
|09:00h
|10:00h
|11:00h
|
Domingo 1 de marzo
|Carrera
|11:00h
|12:00h
|13:00h
|14:00h
Cómo ver por la tele el arranque de la IndyCar 2026 en St. Pete en España
Una vez más en este 2026, Movistar+ es la única televisión que emite la IndyCar en España. Como el año pasado, lo hará en los canales de Movistar + Deportes (por los que hay que pagar un extra), pero también en los canales del paquete básico (disponibles para todos los abonados y por 9.99 euros al mes, tanto si lo tienes todo contratado con Movistar como si no).
La clasificación de la IndyCar en St. Pete se verá en España el sábado 28 de febrero, a las 22:30h en Movistar + Deportes 3 (dial 190). Más tarde, el domingo 1 de marzo, la carrera de la IndyCar en St. Pete, a las 18:00h de la tarde, se emitirá en Vamos, en el Dial 8, disponible para todos los abonados.
Además, también puedes contratar la plataforma de streaming de la IndyCar, el 'IndyCar Live!', que es de pago y emite los entrenamientos libres y la clasificación desde St. Petersburg para España, y también la carrera si accedes desde Latinoamérica, donde por otra parte todo se verá también en ESPN y Disney+.
Así es el circuito de St. Petersburg de la IndyCar
El circuito de St. Pete, de menos de 3 kilómetros y de 14 curvas (5 de izquierdas y 9 de derechas), usa calles del centro de San Petersburgo y una sección de la pista del aeropuerto Albert Whitted. Tras la larga recta principal, hay una curva cerrada a la derecha y luego un rápido viraje a la izquierda, puntos que suelen complicar a los pilotos. La pista está en la IndyCar desde 2003, y Alex Palou logró allí su primer triunfo el año pasado, en 2025.
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
¡Comienza la IndyCar 2026! Palou defiende corona: horarios de St.Pete y cómo ver
El campeón olvidado de la F2 que "merecía algo mejor" regresa a la F1 con Mercedes
Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica
El mensaje realista de Sainz sobre Williams: dudas ahora, confianza a futuro
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios