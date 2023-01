Cargar el reproductor de audio

Dale Coyne declaró que su contrato con Sato el año pasado era por una temporada con opción a otra, y que incluía una cláusula que le impedía correr para cualquier otro equipo en 2023. El mánager de Sato, Steve Fusek, confirmó en verano y al acabar el campeonato que sí, que ese era el acuerdo.

Sin embargo, había cierto margen de maniobra - un asunto sobre el que Coyne no quiere hacer comentarios, incluso no quiso hacerlos ayer - y como se ha reducido el apoyo financiero de Honda Japón y Panasonic a Sato, Coyne ajustó sus planes. Según declaró a Motorsport.com, preferiría añadir un tercer coche para que Sato tuviese un programa sólo en óvalos.

Aunque la mayoría admira a Coyne, se deleita con sus éxitos ocasionales y con sus logros de David ganando a Goliat, se puede entender por qué un piloto en el ocaso de su carrera querría que sus oportunidades numéricamente reducidas se vieran compensadas con su presencia en uno de los grandes equipos de la IndyCar. Y así ha sido: Sato compartirá el Chip Ganassi Racing-Honda número 11 con el ex de la Fórmula 2 y debutante en la IndyCar Marcus Armstrong.

Se une a un equipo, el Chip Ganassi Racing, con 14 campeonatos de IndyCar a sus espaldas, y con cinco victorias en las 500 Millas de Indianápolis, incluida la edición más reciente, en la que ganó Marcus Ericsson.

Sato ha conseguido seis victorias en IndyCar, pero casi de forma desproporcionada, dos han sido en las 500 Millas de Indianápolis: en 2017 con Andretti Autosport y en 2020 con Rahal Letterman Lanigan Racing. En esa última ocasión venció a Scott Dixon, de Chip Ganassi, con un adelantamiento a última hora, y ahora se une al equipo al que derrotó memorablemente en aquella ocasión, el mismo que ha fabricado los coches más rápidos para el Indianapolis Motor Speedway en los últimos tres años.

El nipón admite que el año pasado por estas fechas no podía imaginarse que la recta final de su carrera como piloto de IndyCar podría darle sus mejores oportunidades de victoria. KV Racing era irregular, los coches de AJ Foyt Racing sólo eran rápidos de vez en cuando, Andretti Autosport era rápido pero irregular y sólo estuvo allí un año, mientras que la forma de RLL y Coyne en los últimos cinco campeonatos ha sido también irregular.

Ganassi está a otro nivel, es un equipo del que esperas ver correr entre los cinco primeros y luchar por la victoria en cada carrera, sea cual sea el tipo de circuito. En los últimos cursos, muchos pilotos a tiempo completo cambiarían 17 carreras con un equipo de rango medio por cinco pruebas para el legendario equipo de Chip. Ese sentimiento resalta cuando se habla de su último fichaje.

El RLL-Honda de Sato derrotó a Scott Dixon de Ganassi en las 500 Millas de Indianápolis de 2020.

Sato declaró a Motorsport.com: "Estoy muy agradecido con Dale Coyne y a todo el equipo por la fantástica oportunidad de trabajar juntos en 2022. Tenía plena motivación y hemos hecho grandes carreras. Pero la vida está llena de sorpresas, y un año después tuve esta increíble oportunidad de unirme a Chip Ganassi Racing".

"El cambio al programa de solo óvalos es algo que nunca imaginé, pero siempre estuve preparado, como deportista, como piloto de carreras profesional, a dejar el volante. Pero antes de eso, siempre fue mi deseo competir al más alto nivel cuando pudiera. Así que para mí es una oportunidad increíble unirme a un equipo así".

"Siempre quieres ganar el campeonato o la Indy 500, y físicamente es una posibilidad ir a por la Indy 500 con el mejor ambiente, el mejor equipo, los mejores compañeros de equipo. Así que estoy muy emocionado y debo dar las gracias de nuevo a Chip y Mike [Hull, director general] por haber organizado todo esto".

El adelantamiento de Sato en la vuelta 172 a Dixon, talismán de Ganassi, en la Indy 500 de 2020, resultó ser la jugada ganadora, ya que el entonces piloto de RLL repelió los intentos de devolvérsela del seis veces campeón de IndyCar y ganador de la Indy 500 en 2008. Y cuando el nivel de combustible de Sato podría haber sido peligrosamente bajo en las últimas vueltas después de haber entrado en boxes por última vez una vuelta antes que Dixon, le salvó un período de banderas amarillas que congeló el pelotón camino a la meta.

Ante la pregunta de si cree que sus nuevos jefes le han perdonado aquella victoria, Sato se ríe y responde con evasivas.

"Siempre he respetado a Chip Ganassi Racing, siempre ha sido mi objetivo final ganarles", dice, "y siempre ha sido una competición muy dura. He estado con un equipo grande -Andretti Autosport, por ejemplo- y he tenido buenas oportunidades con Rahal Letterman Lanigan Racing, y al principio estaba KV Racing, y la etapa en AJ Foyt Racing... fue una época inolvidable, y fue un escenario muy similar con Dale".

"Pero siempre querías estar con un equipo que fuera el mejor, y Chip Ganassi Racing está en la cima de la categoría todo el tiempo. Nunca he estado en un ambiente así en toda mi vida, ni siquiera en la Fórmula 1".

"Esto me parece una gran oportunidad. Me hace muy feliz unirme a un equipo que trabaja al más alto nivel."

Sato no está exagerando las capacidades de Ganassi. No está claro para la gente de fuera cómo un equipo ha encontrado una ventaja tan clara sobre sus rivales en el Speedway, dado que el DW12 está ya al final de su desarrollo, el aerokit universal tiene ya seis años e incluso el aeroscreen ha estado presente durante tres cursos. Pero es innegable que el margen de Ganassi sobre el resto, en términos de ritmo de carrera en la Indy 500, fue mayor en 2022 que en cualquier año desde 2012, cuando Sato hizo su valiente pero condenada arremetida en la última vuelta para pasar a Dario Franchitti por el liderato.

El año pasado, los rivales de Ganassi sufrieron un auténtico golpe psicológico al verlos en los entrenamientos, observando lo cómodos y asentados que parecían los coches de CGR muy cerca de otros monoplazas, y lo rápidos que eran en cualquier condición. Sato quiere probar algo de eso, y ahora está en una posición en la que puede conseguirlo.

"Su dominio era increíble", afirma, "especialmente al final del desarrollo del DW12. Me interesa mucho saber lo que están haciendo. Y no es sólo la preparación del coche; es la organización de todo el equipo, el trabajo en equipo, las estrategias, saber que los mecánicos del equipo están en el gimnasio cada mañana preparándose para dar también el mejor procedimiento en boxes".

"Soy como un niño con un juguete nuevo y todavía estoy desenvolviéndolo... ¿qué hay dentro? Estoy muy emocionado. Sé que todo el mundo es personal de primera calidad y que todos están trabajando juntos con el objetivo final de ganar para Chip Ganassi Racing. Y como tengo experiencias diferentes, espero poder ayudar al equipo y hacerlo más fuerte".

Mientras que Ganassi ha perdido a Tony Kanaan que se va al equipo Arrow McLaren SP, la llegada de Sato significa que Chip afrontará de nuevo las 500 con tres ex ganadores en nómina. Y a diferencia de Kanaan en 2022, Sato no está en un coche que solo corra esa prueba: el equipo # 11 es a tiempo completo, lo que significa que el personal del coche - dirigido por el ingeniero de carrera Eric Cowdin - estará engranado y sincronizado para el mes de mayo.

Sato aprecia la diferencia, pero señala que incluso si su coche solo fuera a disputar las carreras en óvalo, tendría fe en cualquier equipo que Ganassi reuniera.

"Eso es cierto y es importante, pero cuando Tony pilotaba para Ganassi el año pasado, no había nada desde fuera del equipo donde se pudiera identificar que era sólo un acuerdo a tiempo parcial", dice. "Por eso Tony pudo acabar tercero y pudo luchar por la victoria. Este equipo siempre está preparado y la gente que emplea siempre se compromete al cien por cien".

Intentar batir a Ganassi ha sido el modus operandi de Sato en años anteriores. Ahora intentará por todos los medios ganar con el equipo.

"Toda la gente que trabaja en el paddock de la IndyCar es tremenda; es la forma en que un equipo trabaja junto lo que marca la diferencia entre las diferentes escuderías. Creo que el coche #11 estará a la altura desde el principio, y Marcus Armstrong ha demostrado en la Fórmula 2 que tiene mucho talento. Haré todo lo que pueda para ayudarle a él y al equipo".

Sato tiene razón, como siempre, en que el trabajo en equipo y la interacción realmente productiva en los fines de semana de carrera pueden separar a los grandes de los 'simplemente' muy buenos. Pero también hay algo mágico en lo que ocurre en los mejores equipos entre temporadas: el genio colectivo de los ingenieros y los analistas de datos es lo que permite a las escuderías dar pasos significativos incluso cuando se supone que el coche actual ya se ha exprimido al máximo en cuanto al desarrollo.

Sato reconoce que está intrigado por ver cómo Ganassi configura sus coches para que sean tan fuertes de forma constante.

"En términos de velocidad pura, el año pasado no creo que Ganassi y Dale Coyne Racing fueran tan diferentes", recuerda, "y por eso siempre interrumpía el trenecito de Ganassi en los entrenamientos, a veces saliendo primero, segundo o tercero. Podíamos igualar su velocidad".

"Pero el entorno cambia, las condiciones de la pista cambian, la temperatura cambia, la dirección del viento cambia, hay diferentes cantidades de goma, siempre es un reto y los coches de Ganassi y el equipo parecían estar siempre preparados, capaces de ser los más rápidos en cualquier condición. Tenían un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, siempre encontraban algo que funcionaba , y eso es crucial para ser rápido al final de la carrera. Por eso creo que son tan fuertes".

"No sé cómo lo hacen. Eso es algo que espero descubrir".

Lo hará, no hay secretos entre los ingenieros de Ganassi. Y entonces, bueno... ¿quién apostaría en contra de que Sato gane la Indy 500 o alguna de sus otras cuatro carreras de IndyCar este año? Yo no.