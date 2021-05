Palou: "No esperaba que el segundo lugar doliera tanto"

El Chip Ganassi Racing-Honda de Palou lideró 35 vueltas y se mostró inmensamente fuerte en todo momento, capaz de adelantar a los coches por dentro o por fuera siempre que lo necesitaba. Él y el Meyer Shank Racing-Honda de Castroneves redujeron la batalla por la victoria a un duelo en las últimas vueltas intercambiando posiciones.

Sin embargo, después de adelantar a Palou por el exterior de la curva 1 al comienzo de la vuelta 199, Castroneves fue capaz de coger un remolque de dos coches rezagados y se alejó del segundo clasificado para cruzar la línea de meta con 0.4928 segundos de ventaja.

"Duele, duele mucho", dijo Palou al finalizar las 500 Millas de Indianápolis. "No esperaba que un segundo puesto me doliera tanto hasta que crucé la línea de meta”.

"Pero estoy súper orgulloso y contento. Creo que el coche #10 era súper rápido. Tenía el mejor coche y mucha confianza. Ha sido una batalla cerrada hasta el final. Lo bueno es que los dos coches eran de Honda”.

“Lo he intentado todo, pero me duele. Para ser honesto, es bueno perder contra probablemente uno de los mejores, probablemente el mejor”.

“Cuando digo que teníamos el coche más rápido me refiero a que en cuanto Helio me pasaba yo era capaz de recuperarlo antes de la curva 3 o incluso en la 1. Era capaz de gestionar cuando quería adelantarle”.

“Cuando me pasó por última vez me dije: 'Oh, tal vez eso va a ser malo para mí' porque estábamos llegando al tráfico. En cuanto llegas al tráfico ya no eres segundo, sino octavo y cuando eres octavo en un pelotón no era fácil adelantar este día”.

"Así que, sí, todavía lo intenté, luché por ello, en la curva 3, en la 4. No fue suficiente. Seguro que el tráfico hizo las cosas un poco más difíciles hoy, pero eso es parte de las carreras. En otras zonas, en otras partes de la carrera, el tráfico me ayudaba. Esta vez Helio tuvo un poco más de suerte al final y se lo merecía”.

Preguntado por si sentía que la inexperiencia era lo que había jugado en su contra en la lucha con un veterano de 21 arranques en las 500 de Indy, Palou respondió: "No lo sé. Tengo que preguntarle si ha ido a por todas en las últimas 15 vueltas o si ha esperado a las últimas cuatro para adelantarme".

"Si estaba esperando a los cuatro últimos, es que tiene experiencia y si iba a por todas, hoy tenía mejor ritmo”.

“Seguramente con 18 o 19 arranques más que yo tiene un poco más de experiencia, pero me he divertido mucho. Pude adquirir experiencia y aprender mucho de él”.

"Estaba haciendo todo lo posible para alcanzarlo. Creo que mi coche era muy bueno al salir de la curva 2, así que sabía que tenía una buena oportunidad para las curvas 2 y 3 y traté de preparar todo”.

"Pero la cosa es que él estaba recibiendo el remolque de los coches del tráfico. No estaba perdiendo velocidad contra mí en línea recta. Eso es todo lo que podía hacer y lo di todo. Incluso tuve un susto en la curva 4 en el que casi me voy al muro porque lo estaba intentando demasiado”.

Palou dijo que el hecho de tener ya un arranque de Indy 500 en su haber había supuesto una gran diferencia en todo su rendimiento en el IMS en la edición 2021 y destacó que está orgulloso de su actuación en los óvalos.

"El año pasado fue diferente a este año, sin duda. No tenía experiencia. No sabía qué esperar en la salida, los reinicios, las paradas en boxes. Hoy todo ha ido muy bien y pude luchar sin más”.

“La experiencia que obtuve el año pasado fue que no puedes relajarte aquí. El año pasado me relajé un poco y acabé en el muro. Este año estuve con alta tensión todo el tiempo”.

"Estoy súper orgulloso de que nos vaya bien en los óvalos porque antes no tenía experiencia. Me siento bien. No creo que estemos haciendo ninguna locura ni nada parecido. Sólo estamos aprendiendo vuelta a vuelta y divirtiéndonos”.