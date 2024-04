IndyCar Long Beach: Palou saldrá sexto y Rosenqvist logra la pole

Felix Rosenqvist saldrá desde la pole en Long Beach. El piloto sueco repitió el buen nivel que mostró a finales de la temporada 2023 para liderar el Fast 6, por apenas cuatro milésimas sobre Will Power y menos de una décima sobre Josef Newgarden -ambos de Penske- y darle a Meyer Shank Racing su primera pole en la IndyCar. Alex Palou, por su parte, saldrá sexto después de terminar último en la fase definitiva, pero tras brillar en el Fast 12 previo. El piloto español dominó esa sesión y, de hecho, marcó ahí el mejor crono del día, en 1:05.910, aunque no pudo repetirlo después. McLaren fue uno de los grandes damnificados de la sesión, al no colar a ningún coche desde el primer grupo de la 'qualy'.

Fast 6 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Long Beach

Tras las sesiones previas, la batalla por la pole quedó con Alex Palou, tras un espectacular Fast 12, Colton Herta, Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist y Will Power. Un Ganassi, dos Andretti, dos Penske y un Meyer Shank Racing.

La sesión de seis minutos resultó tan competida como de costumbre, una vez que pasaron los primeros giros, menos rápidos. Power marcó la primera referencia, en 1:06.3, que le dejó delante de Newgarden. Ericsson se metió entre ellos, con un 1:06.4, mientras que Palou quedó cuarto, aunque con un 1:08 a mejorar.

Entrando en el último minuto, llegaron las mejores vueltas. Newgarden se plantó en 1:06.105, con el que batió a su compañero en el equipo Penske. Pero Rosenqvist les sorprendió. El piloto sueco paró el crono en 1:06.017 para robarles la primera posición. Power trató de ofrecer una respuesta, pero se quedó a cuatro milésimas, mientras que Newgarden no mejoró más. Detrás, quedaron Herta, en 1:06.3, Ericsson, en 1:06.4, y Alex Palou, en 1:06.5.

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Long Beach

El Fast 12 de Long Beach tuvo lugar con Alex Palou, Felix Rosenqvist, Colton Herta, Will Power, Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Marcus Ericsson, Scott Dixon, Graham Rahal, Christian Lundgaard, Marcus Armstrong y Kyle Kirkwood.

El primer piloto que rompió la barrera del 1:07 fue Kirkwood, con un 1:06.863 que le dejó primero por unas décimas sobre Palou, que estaba con un tiempo de 1:07.124. Los cronos irían mejorando progresivamente, a medida que los pilotos buscaban los muros. Eso hizo que Kirkwood siguiera apuntando a la pole, bajando al 1:06.6 mediada esta fase de la 'qualy', aunque Herta, su compañero en Andretti Global, le respondió antes de la parada en boxes para cambiar gomas, con un 1:06,467.

En su primer giro con los nuevos compuestos, precisamente Palou se quedó muy cerca de Herta, con un 1:06.497 que le metió momentáneamente en el corte. Aunque varios pilotos siguieron mejorando, especialmente Ericsson, que se quedó a las puertas del 1:05 con un 1:06.054.

Pero a Palou todavía le quedaban cosas que decir, y se sacó un auténtico vueltón de la manga. El barcelonés reventó el crono con un 1:05.910: fue el único piloto que rompió la barrera del 1:06, y lideró la sesión para pasar a la lucha por la pole con Herta, Newgarden, Ericsson, Rosenqvist y Power. Fuera, se quedaron Lundgaard, Dixon, Armstrong, Kirkwood, McLaughlin y Rahal

Grupo 1 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Long Beach

Alex Palou estuvo encuadrado en el primer grupo de la clasificación, junto a otros favoritos a la victoria el domingo como Will Power, Colton Herta o su compañero de equipo, Scott Dixon, entre otros.

El primer gran tiempo competitivo, sin embargo, vino de la mano de Félix Rosenqvist, que bajó hasta el 1:07.295 para colocarse en primera posición, delante de Herta y de Palou, que se quedaron en 1:07.4. Tras unas vueltas de instalación, Power dio un paso adelante y bajó al 1:07.288, para heredar el primer puesto por apenas 7 milésimas.

Tras ello, los pilotos pasaron por boxes y se prepararon para un segundo intento. En él, quien volvió a dominar fue Rosenqvist, plantándose en 1:06.337. Palou fue mejorando sus cronos pero tuvo que sudar para superar el corte, estando un par de veces fuera de él. Sin embargo, su último giro, de 1:06.724, le sirvió para pasar quinto, detrás del #60, de Herta, de Dixon, que también pasó en su intento definitivo, y de Power, y delante de Graham Rahal.

Alexander Rossi, con el McLaren #7, fue el gran eliminado de esta fase, delante de Tom Blomqvist, Linus Lundqvist, Pietro Fittipaldi, Christian Rasmussen, Jack Harvey y Sting Ray Robb.

Grupo 2 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Long Beach

Tras el primer grupo, llegó el segundo con el resto de la parrilla, y favoritos como Scott McLaughlin, Josef Newgarden o Patricio O'Ward. Precisamente, el neozelandés de Penske marcó el primer gran tiempo, de 1:07.223, con el que dejó atrás al mexicano de McLaren por unas cuatro décimas.

Sin embargo, Kyle Kirkwood mostró el ritmo que había tenido en los Libres 2, que lideró, y no tardó en robarle el puesto, bajando al 1:07.011. McLaughlin respondió después, marcando un 1:06.821, que el estadounidense de Andretti ya no pudo superar con estas gomas, quedándose a menos de una décima.

Ya en los instantes finales, con gomas nuevas, fue Marcus Armstrong quien apareció para dar un golpe en la mesa y parar el crono en 1:06.150. Nadie lo batió, y con él se metieron en el Fast 12 Marcus Ericsson, Kirkwood, McLaughlin, Christian Lundgaard y Newgarden, sufriendo algo más de la cuenta.

Detrás, el damnificado fue O'Ward, lo que llevó a que ningún McLaren superara el corte en la pista urbana, seguido de Romain Grosjean, Agustín Canapino, que acabó con una visita a las escapatorias, Rinus VeeKay, Theo Pourchaire, en su debut en la categoría americana, Santino Ferrucci, Kiefer Simpson y Nolan Siegel.