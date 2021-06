Hace una semana, Alex Palou (San Antonio Vilamajor, 1997) acarició el cielo con las manos. El joven piloto español de 24 años lideró durante 35 vueltas la carrera de las carreras en Estados Unidos y peleó hasta los últimos metros por una victoria de leyenda.

El de Chip Ganassi Racing tuvo ritmo desde el comienzo, tras clasificar sexto en el Fast Nine después de que su equipo reparase de su monoplaza los daños sufridos en el accidente de la clasificación del sábado anterior. Pero se encontró con un rival que ya sabía lo que era ganar las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones y que tiene un lugar privilegiado en la historia de la clásica cita estadounidense.

Helio Castroneves, de 46 años, no le puso las cosas fáciles en las últimas vueltas y tras pasarle en la curva 1 al comienzo de la 198ª se aprovechó del rebufo de los doblados para llevarse su cuarta victoria en el óvalo de Indianápolis por tan solo 0,4928 después de más de dos horas y media de encarnizada competición.

Palou reconoció tras bajarse del monoplaza (en la Indy 500 no hay podio, solo ceremonia para el ganador) que su segundo puesto, el mejor de un piloto español en toda la historia de la prueba, dolía. Motorsport.com ha querido repasar con él una semana después un domingo 30 de mayo que quedará grabado en las retinas de los aficionados.

"La verdad es que estoy contento. Ya decía durante las dos semanas previas que estaba muy contento con el coche y con el equipo. Y ya se vio que nuestro coche se llevó la pole y tuvimos a cuatro en el Fast Nine, lo cual es bastante raro, porque siempre hay mucha rivalidad. Sufrimos ese problemilla en la clasificación, pero que otra vez el equipo demostró ser muy, muy grande, porque tras haber clasificado 7º, fuimos al Fast Nine con un coche reparado y clasificamos sextos, ganamos una posición sin arriesgar", recuerda sobre la clasificación y su accidente en ella.

Cuando le preguntamos si se vio ganador de la Indy 500 2021 en algún momento, Palou reflexiona: "En las 500 nunca piensas que las vas a ganar, porque se ha llegado a ver que hasta en la última recta ha habido gente que ha perdido la victoria. Nunca piensas 'Esta la gano', pero sí que a partir de la vuelta 120 dije 'Uy, tenemos muchas opciones de luchar".

"Obviamente, cuando estas a tres vueltas del final y vas primero, piensas ya que estás en la lucha. La batalla era entre Castroneves y yo desde hacía más de dos relevos y la iba preparando como podía".

La clave de que en esas últimas vueltas no pudiera intentar otro adelantamiento sobre el veterano piloto brasileño estuvo en los doblados, que crearon un tren de rebufo que impidió al español aprovecharse de ir a la estela de Castroneves.

"Yo creo que la clave fue el tráfico, sin ello creo que la batalla habría sido hasta la última vuelta... y no hasta las últimas tres. Cuando me adelantó creo que se acabó la carrera y no pude hacer nada. Sin el tráfico, habría sido hasta la última curva. Eso no quiere decir que yo fuera a ganar, pero sí habría estado apretado hasta el final. El tráfico hizo que él corriese más en la recta y yo no tenía la ventaja de ir a rebufo. Era como si yo fuera 6º y él, 5º, en el mismo ritmo", reconoce.

"Fue una pena, pero hicimos todo lo que pudimos, pitstops, estrategia... lo único que él tuvo ese buen timing, no suerte, cuidado. Nosotros íbamos a 220 mph y justo el tráfico iba a 210 y de golpe nos los encontramos y le salió bien".

Palou reconoce que sus sentimientos y sensaciones fueron cambiando con el paso de los minutos tras la bandera a cuadros, pasando de la amargura a la felicidad por lo que acababa de lograr.

"Me sentí un poco.... dolía la segunda posición durante esos primeros minutos, pero luego se me pasó y me di cuenta de que habíamos luchado hasta la última vuelta por las 500 millas de Indianápolis y habíamos quedado segundos... ¡y estaba muy bien! Solo había una persona en todo el circuito que estaba más contenta que yo y ese era Helio. Perder contra él me dolió esos primeros tres minutos, pero luego ya me sentí súper bien", apunta.

"En meta no pensé en nadie en concreto, la verdad, simplemente dije 'Buah, se nos ha escapado pro tan poco...' y me dio rabia. Luego, obviamente piensas en todo lo que has conseguido y en que he llegado hasta aquí por mi familia, en primer lugar, y luego por toda la gente que nos ha ayudado. Pero seguimos, no es el final de nada, es una carrera más, que sí es la más importante del campeonato y te hace formar parte de la historia si la ganas, pero la temporada sigue. En el equipo todos muy contentos, aunque al principio también tenían esa rabia porque se nos hubiera escapado".

El segundo puesto en la Indy 500 le ha dado a Palou una inyección de 85 puntos en la general del campeonato, lo que le sitúa como líder con 36 de ventaja sobre Scott Dixon, su compañero en Chip Ganassi y vigente campeón de la IndyCar. El catalán confía en presentar batalla en las 10 citas que quedan... y sueña con el título.

"Hemos tenido esa suerte de que en una carrera que puntúa doble el quedar tan adelante nos ha hecho sumar mucho en el campeonato. Ahora llevamos tres podios en seis carreras, dos seguidos, así que he empezado muy bien, pero aún quedan 10 citas y hay que seguir", avisa.

"Lo digo desde hace mucho tiempo: es la primera vez que estoy en un equipo ganador, y muy competitivo. De momento lo estoy aprovechando, pero ahora vendrán fines de semana muy duros, como el de Detroit, que no conozco la pista y es un circuito muy difícil con una sola hora de práctica. Luego tocarán algunos que conozco del año pasado y en esos podré apretar más, pero poco a poco y a ver si llegamos líderes a final del campeonato y podemos ganarlo. Confío en ello".

Las fotos de Alex Palou en la Indy 500 2021

