La FIA continúa con su plan de una gala en Ruanda a pesar del virus Marburgo

La FIA mantiene sus planes de celebrar su gala anual de entrega de premios en Ruanda en diciembre, a pesar de que la OMS desaconsejó viajar al país debido al brote del virus de Marburgo. El organismo rector celebrará su gran fiesta para dar los galardones a los protagonistas del automovilismo, además de que se cumple el 120 aniversario.

En ese evento se entregan los trofeos a los ganadores de los campeonatos organizados por la federación internacional, y los vencedores de la Fórmula 1 tienen la obligación de presentarse. Lewis Hamilton recibió una multa por perderse la cita en 2021 tras el polémico final del Gran Premio de Abu Dhabi, ya que el artículo 6.9 del Reglamento Deportivo establece que "un representante del competidor que termine primero en el campeonato para constructores y de los pilotos que terminen primero, segundo y tercero en el campeonato para pilotos debe estar presente en la ceremonia anual de entrega de premios de la FIA".

Sin embargo, la organización por parte de la FIA de la gala, que atrae a delegados e invitados de todo el mundo, podría enfrentarse a algunos problemas logísticos, ya que Ruanda se encuentra en medio de un brote de virus. A finales del mes pasado, el Ministerio de Sanidad de la nación declaró los primeros casos de la enfermedad por el Marburgo, y las últimas cifras dan 58 personas infectadas, con 13 muertes.

El Gobierno de Ruanda está trabajando con la OMS para coordinar una respuesta, y a finales de septiembre indicaron: "La OMS evalúa el riesgo de este brote como muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial, se están llevando a cabo investigaciones para determinar el alcance total del brote, y esta evaluación del riesgo se actualizará a medida que se reciba más información."

A pesar de que se están aplicando medidas para limitar la propagación de la enfermedad, añadieron: "Basándose en la actual evaluación del riesgo, la OMS desaconseja cualquier restricción de los viajes y el comercio con Ruanda".

No obstante, la organización no llegó a prohibir totalmente los desplazamientos, y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se limita a instar a los viajeros a que eviten el contacto estrecho con personas sintomáticas, aunque las principales atracciones turísticas del país funcionan con normalidad. La FIA también está en contacto con los organismos gubernamentales para seguir de cerca la evaluación de la situación, pero afirmaron que los planes para la gala no se vieron afectados por el momento.

Según un portavoz de la federación internacional: "Estamos siguiendo de cerca la situación en colaboración con el Ministerio de Sanidad de Ruanda, de momento, seguimos adelante según lo previsto".

El virus del Marburgo, parecido al Ébola, puede causar una fiebre hemorrágica mortal, con una tasa de letalidad del 88%, y aunque en la actualidad no existe tratamiento, el personal está recibiendo una vacuna de prueba. Las personas se infectan tras entrar en contacto con el murciélago Rousettus, pero se propaga entre humanos por contacto directo, incluida la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales, y con superficies y materiales contaminados, como ropa de cama y de vestir.

Para evitar la propagación internacional de la enfermedad, se pidió a los pasajeros que salgan de Ruanda que rellenen un cuestionaron de detección para notificar cualquier síntoma. Todo individuo que haya estado en contacto con un caso confirmado debe permanecer en cuarentena durante al menos 21 días, y hasta que no presente síntomas.

