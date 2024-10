Vettel y Mick Schumacher competirán juntos en la Race of Champions 2025

La Race of Champions 2025, que se disputará en Australia el 7 y 8 de marzo, vivirá el reencuentro en competición de Sebastian Vettel y Mick Schumacher representando al equipo alemán.

Vettel es un veterano y experto participante de la Race of Champions, campeón en solitario la edición 2015 celebrada en Londres y hasta siete veces campeón en la Nations Cup para Alemania, seis veces con Michael Schumacher de pareja y una, en 2017, él solo tras la lesión por accidente de Pascal Wehrlein.

Vettel y Mick ya formaron equipo para Alemania en 2019, 2022 o 2023, y en ese último año el más joven ganó al tetracampeón del mundo de Fórmula 1 en semifinales de la competición individual antes de caer en la final contra Ekstrom sobre la nieve.

La de 2025 será la primera vez que la Race of Champions se celebre en el hemisferio sur, manteniendo su formato de dos coches idénticos corriendo cara a cara en cada una de las rondas en una pista paralela, esta vez de 950 metros.

"Estoy deseando volver a participar en la Race Of Champions y competir por Alemania junto a Mick", aseguró Vettel. "Sydney es una de las ciudades más bonitas del mundo, y creo que el antiguo Estadio Olímpico será un escenario fantástico".

Vettel, muy activo en materias como la de la sostenibilidad (un asunto que empezó a abordar la Race of Champions en 2023) elogió la naturaleza del evento: "Nos recuerda por qué empezamos a correr: pura competición, y con los coches idénticos, no hay excusas".

"Haré todo lo que pueda para ayudar a Alemania a ganar otro título de la Copa de Naciones con Mick el viernes por la noche, pero no le haré ningún favor cuando vayamos por la victoria absoluta el sábado por la noche, ¡especialmente porque me ganó en las semifinales de la Race of Champions individual en Suecia en 2023!".

Por su parte Mick Schumacher, actual piloto reserva de Mercedes en Fórmula 1 y piloto del WEC con Alpine, declaró: "Australia es uno de mis lugares favoritos, y competir por Alemania junto a Sebastian será muy divertido":

"Después de mi segundo puesto en la carrera individual en Suecia en 2023 y el segundo puesto en la Copa de Naciones en México en 2019 con Seb, el objetivo esta vez es ganar ambos trofeos, tanto por equipos como individualmente".

Y el alemán de 25 continuó "Estoy seguro de que los pilotos lo pasaremos muy bien y ofreceremos un espectáculo increíble a los aficionados australianos".

Fredrik Johnsson, Presidente y cofundador del ROC, comentó sobre esta incorporación: "Es fantástico poder anunciar la participación de Sebastian Vettel y Mick Schumacher en la primera Race of Champions en Australia el mismo día en que se ponen a la venta las entradas".

"Con su confirmación y el anuncio del siete veces campeón de Supercars Jamie Whincup, ya contamos con algunos de los mejores pilotos". En las próximas semanas se anunciarán otras superestrellas de la Fórmula 1, IndyCar, Le Mans, Supercars, World Rally y Rally X.

La participación de Vettel y Mick con Alemania será en la Copa de Naciones del viernes 7 de marzo y lucharán por el título de Campeón de Campeones individualmente el sábado 8 de marzo.

Los paquetes 'hospitality' y las entradas para la pista, además de las entradas generales están ya a la venta desde 49 dólares para niños y 69 dólares para adultos. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek.