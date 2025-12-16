Todos

Dañado el busto del piloto que da nombre a Interlagos tras una pelea

Una pelea entre visitantes en el circuito de Interlagos acabó dañando el homenaje al piloto brasileño José Carlos Pace.

Redacción Motorsport.com
Editado:
Busto Pace destruído

Aunque tradicionalmente se conoce como Interlagos, desde finales de la década de los 70 la pista que acoge el GP de Sao Paulo o GP de Brasil se conoce como Autódromo José Carlos Pace, en honor al piloto brasileño fallecido en un accidente aéreo en 1977, mientras disputaba la que era su sexta temporada en Fórmula 1, la cuarta con Brabham.

Y precisamente el homenaje a ese piloto local que hay en Interlagos fue dañado este domingo. Escenario de la gran final de Stock Car, el Autódromo de Interlagos fue desgraciadamente también escenario de polémica y enfrentamientos este domingo, que acabaron con daños en el busto de José Carlos Pace.

La estatua se encuentra junto a la puerta 7, la entrada principal del circuito, y los restos del piloto brasileño fueron enterrados allí en agosto del año pasado. Según una nota del Ayuntamiento de São Paulo, los daños fueron causados por una pelea entre visitantes a la salida del circuito. Además del Stock Car, la Fórmula 4 Brasil, el campeonato de Turismo Nacional y el TCR tuvieron sus rondas finales de 2025 este fin de semana en Interlagos.

Afortunadamente, el propio busto fue rescatado y conservado por la administración, pero la base del monumento fue destruida, quedando sólo la placa. Mientras se llevan a cabo las reparaciones, el lugar ha sido acordonado con cintas y conos. 

La nota oficial del Ayuntamiento de São Paulo, responsable del circuito, dice así: "La administración del Autódromo de Interlagos nos informa de que el equipo de seguridad del lugar constató daños en el busto de José Carlos Pace a las 21h20 de la noche de este domingo (14)".

"Los daños fueron causados por una pelea entre visitantes a la salida del evento. La administración del autódromo avisó inmediatamente a los organizadores del evento, que se ofrecieron a reparar la estructura de acuerdo con los términos del contrato. El busto original está almacenado en la administración del autódromo junto con los postes indicadores. En cuanto se reconstruya la estructura, se sustituirá el busto".

