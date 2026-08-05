Horarios de la IndyCar en Portland y cómo verlo: Palou, líder, busca más

Dos semanas después de la última ronda en Nashville (el día que España se convirtió en campeona del mundo), la IndyCar regresa para su última parte de la temporada 2026, y este domingo tenemos la carrera en Portland.

Allí llega Alex Palou después de haber logrado su quinta victoria de 2026, y con una importante ventaja al frente del campeonato en busca del que sería su quinto título. Y bueno, ya ha ganado dos veces en Portland... Apunta los horarios, cómo verlo y más detalles.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Portland

Domingo 9 de agosto

A qué hora es la carrera de Portland de la IndyCar 2026 en España: a las 22:00h

a las 22:00h A qué hora es la carrera de Portland de la IndyCar 2026 en horario local: a las 13:00h

La carrera del domingo de IndyCar en Portland será a las 16:00h en horario ET, a las 13:000h locales, y sobre todo a las 22:00h de España. Antes, habrá un warm up a las 10:00h locales, las 19:00h de España.

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Portland (hora de España)

Día Sesión Hora Sábado 8 de agosto Entrenamientos Libres 1 23:30h Sábado 8 de agosto Entrenamientos Libres 2 19;00h Domingo 9 de agosto Clasificación de la IndyCar 2026 en Portland 01:00h Domingo 9 de agosto Warm up 19:00h Domingo 9 de agosto Carrera de la IndyCar 2026 en Portland 22:00h

La IndyCar afronta un mes muy ajetreado, con seis carreras en cinco fines de semana, dos en óvalos, dos en circuitos permanentes y dos en circuitos urbanos.

Cómo ver en España y por la tele la carrera de IndyCar 2026 en Portland

Con el regreso de la IndyCar regresan las retransmisiones de la categoría en #Vamos, el canal de Movistar + para el que necesitas tener contratada la plataforma pero sin necesidad de un paquete concreto, en los diales 8 y 50.

Aquí en Motorsport.com te ofreceremos las crónicas, resultados y noticias destacadas, mientras que en la plataforma del propio campeonato, el 'IndyCar Live!' (de pago y en inglés) podrás ver todo el contenido.

Qué pilotos han ganado en IndyCar en Portland

Alex Palou ha ganado dos veces en Portland, en 2021 y 2023, mientras que en 2024 fue segundo y en 2025 se coronó tetracampeón de IndyCar. Es un circuito permanente, y el catalán ha logrado 16 de sus 24 triunfos en pistas de ese estilo.

De la actual parrilla también han ganado en Portland, ambos con el Team Penske, Will Power en 2019, 2024 y 2025 y Scott McLaughlin en 2022 (cuando Power fue segundo). Pero Power no es rival para el título este año, y Palou tendrá que preocuparse más de un David Malukas que está a 83 puntos y de un Kyle Kirkwood que está a 87 puntos, además de Christian Lundgaard, que este año en circuitos permanentes ganó en el Indianapolis Motor Speedway y Road America y fue segundo en Barber Motorsports Park y el Mid-Ohio Sports Car Course.

Alex Palou lidera con un margen de más de 80 puntos a falta de seis carreras, por lo que cuenta con una ventaja de casi dos carreras. Sin embargo, no puede matemáticamente proclamarse campeón aún allí este fin de semana.

(Mira aquí la tabla completa)