Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
IndyCar Portland

Horarios de la IndyCar en Portland y cómo verlo: Palou, líder, busca más

La IndyCar disputa este domingo su carrera en Portland. Aquí puedes consultar los horarios, cómo verlo y cómo llega el campeonato.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Dos semanas después de la última ronda en Nashville (el día que España se convirtió en campeona del mundo), la IndyCar regresa para su última parte de la temporada 2026, y este domingo tenemos la carrera en Portland.

Allí llega Alex Palou después de haber logrado su quinta victoria de 2026, y con una importante ventaja al frente del campeonato en busca del que sería su quinto título. Y bueno, ya ha ganado dos veces en Portland... Apunta los horarios, cómo verlo y más detalles.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Portland

Domingo 9 de agosto 

  • A qué hora es la carrera de Portland de la IndyCar 2026 en España: a las 22:00h
  • A qué hora es la carrera de Portland de la IndyCar 2026 en horario local: a las 13:00h

La carrera del domingo de IndyCar en Portland será a las 16:00h en horario ET, a las 13:000h locales, y sobre todo a las 22:00h de España. Antes, habrá un warm up a las 10:00h locales, las 19:00h de España.

United States Horarios completos de la IndyCar 2026 en Portland (hora de España) Spain

Día Sesión Hora

Sábado 8 de agosto

Entrenamientos Libres 1

 23:30h
Sábado 8 de agosto

Entrenamientos Libres 2

 19;00h
Domingo 9 de agosto

Clasificación de la IndyCar 2026 en Portland

 01:00h
Domingo 9 de agosto Warm up 19:00h
Domingo 9 de agosto

Carrera de la IndyCar 2026 en Portland

22:00h

La IndyCar afronta un mes muy ajetreado, con seis carreras en cinco fines de semana, dos en óvalos, dos en circuitos permanentes y dos en circuitos urbanos.

Cómo ver en España y por la tele la carrera de IndyCar 2026 en Portland

Con el regreso de la IndyCar regresan las retransmisiones de la categoría en #Vamos, el canal de Movistar + para el que necesitas tener contratada la plataforma pero sin necesidad de un paquete concreto, en los diales 8 y 50.

Aquí en Motorsport.com te ofreceremos las crónicas, resultados y noticias destacadas, mientras que en la plataforma del propio campeonato, el 'IndyCar Live!' (de pago y en inglés) podrás ver todo el contenido.

Qué pilotos han ganado en IndyCar en Portland

Alex Palou ha ganado dos veces en Portland, en 2021 y 2023, mientras que en 2024 fue segundo y en 2025 se coronó tetracampeón de IndyCar. Es un circuito permanente, y el catalán ha logrado 16 de sus 24 triunfos en pistas de ese estilo. 

La última vez:

De la actual parrilla también han ganado en Portland, ambos con el Team Penske, Will Power en 2019, 2024 y 2025 y Scott McLaughlin en 2022 (cuando Power fue segundo). Pero Power no es rival para el título este año, y Palou tendrá que preocuparse más de un David Malukas que está a 83 puntos y de un Kyle Kirkwood que está a 87 puntos, además de Christian Lundgaard, que este año en circuitos permanentes ganó en el Indianapolis Motor Speedway y Road America y fue segundo en Barber Motorsports Park y el Mid-Ohio Sports Car Course.

Así llega el campeonato de pilotos de IndyCar 2026 a Portland

Alex Palou lidera con un margen de más de 80 puntos a falta de seis carreras, por lo que cuenta con una ventaja de casi dos carreras. Sin embargo, no puede matemáticamente proclamarse campeón aún allí este fin de semana.

(Mira aquí la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 SpainA. PalouChip Ganassi Racing 457
2 United StatesD. MalukasTeam Penske 374
3 United StatesK. KirkwoodAndretti Global 370
4 DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 353
5 MexicoP. O'WardArrow McLaren 336
6 United StatesJ. NewgardenTeam Penske 310
7 SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 296
8 New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 295
9 SwedenM. EricssonAndretti Global 250
10 NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 237

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior IndyCar - El Gran Premio Freedom 250 amplía su distancia para un mayor simbolismo

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Moto2
Moto2
Silverstone
Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Gil Membrado, el pupilo de Sainz que ya bate récords en el mundial de rallies

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Gil Membrado, el pupilo de Sainz que ya bate récords en el mundial de rallies
Más de
Alex Palou

Alex Palou explica la clave de su triunfo más sufrido de la temporada

IndyCar
IndyCar
Nashville
Alex Palou explica la clave de su triunfo más sufrido de la temporada

Palou conquista Nashville, suma su 5ª victoria en 2026 y amplía su liderato en IndyCar

IndyCar
IndyCar
Nashville
Palou conquista Nashville, suma su 5ª victoria en 2026 y amplía su liderato en IndyCar

Los horarios de la IndyCar en Nashville, en vilo por el mundial de fútbol

IndyCar
IndyCar
Nashville
Los horarios de la IndyCar en Nashville, en vilo por el mundial de fútbol

Últimas noticias

Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson