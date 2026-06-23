Revolución en Fórmula E: ¡llegan las carreras sprint... pero distintas!

La Fórmula E quiere mantener su ADN y a su vez no cortar las alas al increíble monoplaza que estrena el próximo año, el Gen4, por lo que cambia su formato para los fines de semana dobles de la temporada que viene, que contarán con una carrera sprint, aunque con un objetivo distinto al de la Fórmula 1 y la MotoGP.

El objetivo es, en los llamados double-header, es decir, las rondas que tengan dos carreras, hacer el sprint el primer día (generalmente el sábado), para que los equipos y pilotos puedan exprimir al máximo los coches, y dejar una carrera normal, larga, para el segundo día (habitualmente el domingo), donde se mantenga la naturaleza de gestión de energía durante la prueba.

Las carreras sprint de Fórmula E se denominarán Eprix Unleashed, y serán carreras de puro empuje, con Modo Ataque y el kit aerodinámico de alta carga o alto downforce. Ahí los coches podrán usar al completo los 600 kW concedidos por el reglamento, como en clasificación.

Las carreras principales durarán unos 40/45 minutos (más que las actuales), y se calcula aproximadamente un 25% de lift and coast, mientras que las carreras sprint tendrán una duración de unos 25/30 minutos y el lift and coast estará por debajo del 10%.

En el calendario nuevo para la 2026/2027 habrá ocho fines de semana dobles con carreras sprint, entre ellos el del Jarama (que cambia de fecha, al 26 y 27 de junio), y el de Zandvoort, que será el único que tenga la carrera sprint en viernes en vez del sábado y la carrera principal en sábado en vez de domingo.

Las otras rondas con carrera sprint de Fórmula E (además de Madrid y Zandvoort) el próximo año serán Yeda, Berlín, Mónaco, Brands Hatch, Shanghai y Tokio.

En carrera de los domingos, la carrera normal, se mantendrán tanto el Attack Mode para aumentar brevemente la potencia llevándola a 600 kW como la parada en boxes para la recarga rápida, es decir, el PitBoost, y con el kit aerodinámico en los coches de baja carga o bajo downforce.

¡Y ojo! No relacionado con las carreras sprint, pero a partir de ahora se darán puntos en la clasificación tanto para el mundial de pilotos como el de constructores, con un punto por pasar a fase de Duelos, un punto por cada Duelo ganado, y un punto más por lograr la pole position.

¿Por qué introduce la Fórmula E las carreras sprint?

Por un doble motivo. Por un lado, para diferenciar las dos carreras del fin de semana, dando la posibilidad a los fans que van a los circuitos y a los que lo sigan por la tele de ver carreras muy diferentes en los fines de semana de carrera doble.

El segundo motivo, mucho más importante, es que las carreras sprint darán la oportunidad de ver en acción a la Gen4 sin límites, al máximo de sus capacidades en cuanto a prestaciones.

¿Cómo puntuarán las carreras sprint en Fórmula E?

Mientras que en F1 y MotoGP las carreras sprint reparten menos puntos que la carrera principal de los domingos, en Fórmula E sí tendrán una puntuación idéntica, de 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 puntos al tercero, 12 puntos al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo clasificado.

Explicando esa decisión, Alberto Longo comentó: "Creo firmemente que tener dos carreras que otorguen la misma puntuación dará gran importancia y de manera igual a ambas carreras. En este momento, en otras categorías con carreras sprint no dan el mismo valor a las dos carreras. Pero para nosotros creo que es importantísimo crear contenidos más breves para el futuro, porque los medios están cambiando, también para los jóvenes está cambiando. Pensamos que ofrecer más tipos de carreras dará la oportunidad de atraer a más personas a nuestro deporte".

"Por eso creemos que dar a las dos carreras el mismo valor es tan importante. Lo sabemos, una carrera será de 25 minutos y la otra de 45, así que ¿qué cambia? No hay problema, son dos carreras separadas y dos formas muy distintas de competir, ambas tienen gran valor y por eso queremos tratarlas del mismo modo en términos de puntuación".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los kit aerodinámicos del Gen4 de Fórmula E en las diferentes carreras

“En condiciones normales, para las clasificaciones, el plan es disputar todas las sesiones con el paquete de alta carga aerodinámica, para mostrar el máximo potencial de la Gen4. En lo que respecta, en cambio, a los ePrix, en las rondas individuales, mientras las carreras mantengan una distancia similar a la actual, ligeramente más larga en algunas ocasiones, del orden de 40‑45 minutos, estas se disputarán en configuración de baja carga”, explicó Pablo Martino, Head of Championship de la Fórmula E por parte de la FIA a una serie de medios seleccionados, entre ellos Motorsport.com.

Por el momento se sigue discutiendo si, en las citas con dos carreras por fin de semana, es posible permitir a los equipos disputar también las clasificaciones del segundo día con el paquete de baja carga para reducir la cantidad de trabajo antes de la carrera. Para sustituir el paquete, en realidad, si todo está montado correctamente el procedimiento requiere solo 10 minutos, más de 20 si los componentes no han sido ya ensamblados y se debe pasar por los controles de la FIA para verificar que todo sea conforme.

Formato de fin de semana de las carreras de Fórmula E

Hay dos tipos de fines de semana de competición en la Fórmula E, y a partir de la temporada 2026/2027 serán así:

ePrix de Fórmula E simples

FP1 (viernes)

FP2 (sábado)

Clasificación (sábado)

Carrera ePrix (sábado)

ePrix de Fórmula E dobles (double-header)

Sábado

FP1

Clasificación

Carrera ePrix Unleashed (25/30 minutos, kit aerodinámico de alta carga, Modo Ataque)

Domingo

FP2

Clasificación

Carrera ePrix (45/50 minutos, kit aerodinámico de baja carga, Pit Boost y Modo Ataque)