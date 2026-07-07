¡150 ePrix para DS Automobiles!

Ciento cincuenta carreras son casi once temporadas dedicadas a recorrer el mundo y a desarrollar tecnologías de vanguardia. Cuando DS Automobiles se unió al campeonato en 2015, junto a Virgin Racing y su fundador Sir Richard Branson, la Fórmula E acababa de completar su primera temporada. Durante esa campaña inaugural, todos los equipos disponían de monoplazas idénticos.

A partir de la temporada 2015-2016, sin embargo, el reglamento evolucionó para permitir a los constructores diseñar su propio tren motriz. El motor, la transmisión, la electrónica de potencia y algunos elementos de la suspensión trasera pasaron a ser áreas "abiertas" a la discreción y al ingenio de cada uno.

DS Automobiles aprovechó inmediatamente esa oportunidad, y el primer éxito no tardó: ya en la cuarta carrera de la temporada, en febrero de 2016, Sam Bird se impuso en las calles de Buenos Aires. Esa primera victoria abrió una larga serie de resultados que acompañaría a la marca a lo largo de las temporadas y de las generaciones de monoplazas.

Tres generaciones de coches y ocho grupos motopropulsores

La aventura comenzó con los DS Virgin DSV-01, DSV-02 y DSV-03, inscritos para las temporadas 2, 3 y 4 en colaboración con Virgin Racing. La llegada del Gen2, a partir de la temporada 5, marcó un cambio de escala. Asociada con su socio chino Techeetah, DS inscribió sucesivamente los DS E-Tense FE19, FE20 y FE21. Más potentes y dotados de una batería de mayor capacidad, esos nuevos monoplazas podían completar la totalidad de un ePrix. Hasta entonces, cada piloto debía utilizar, en efecto, dos monoplazas durante una misma carrera.

Maximilian Guenther, DS penske Photo de: DPPI

Desde la temporada 9, DS Automobiles prosigue su compromiso con Penske Autosport en el marco de la tercera generación de monoplazas eléctricos. El DS E-Tense FE23 se utilizó durante las temporadas 9 y 10, antes de ser sustituido por el DS E-Tense FE25 a partir de la temporada 11. Esa evolución coincide con la introducción del Gen3 Evo, presentado como el monoplaza más rápido y más eficiente jamás inscrito en la Fórmula E.

Desde sus inicios en la Fórmula E, DS Performance, el departamento de competición de DS Automobiles, ha desarrollado tres generaciones de monoplazas eléctricos y nada menos que ocho trenes motriz, cada uno más eficiente que el anterior.

La edad de oro con DS Techeetah

La asociación con Techeetah sigue siendo hasta hoy el periodo más fructífero de la historia de DS Automobiles en la Fórmula E. Ya en la temporada 5, DS Techeetah ganó el campeonato de Constructores y conservó su corona al año siguiente, convirtiéndose en el primer equipo en lograr dos títulos consecutivos desde el inicio del campeonato. Esos dos títulos colectivos vinieron además acompañados de dos títulos de pilotos: Jean-Éric Vergne fue coronado al término de la temporada 2018-2019, antes de que António Félix da Costa le sucediera la temporada siguiente.

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Más allá de ese periodo de dominio, DS Automobiles se ha distinguido por su regularidad. La marca terminó tercera del campeonato en las temporadas 2, 4, 7, 8 y 10. También ocupó la cuarta plaza en la temporada 3, y después la quinta al término de las temporadas 9 y 11. En sus diez primeras temporadas completas, DS subió así en siete ocasiones al podio del campeonato, dos de ellas al escalón más alto. Ningún otro constructor puede reivindicar semejante balance.

Cuatro títulos y casi 2000 puntos

Desde su llegada, en la temporada 2, y hasta los datos disponibles a día de hoy, DS Automobiles ha sumado un total de 1987 puntos. Su campaña más prolífica sigue siendo la temporada 8, concluida con 266 unidades, y las dos temporadas coronadas con el título de Constructores terminaron con 222 (temporada 5) y 244 puntos (temporada 6), respectivamente.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Todas esas cifras ilustran la constancia de DS Automobiles en un campeonato que ha evolucionado profundamente. Las generaciones de monoplazas, los socios, los, los formatos de carrera y las tecnologías han cambiado, sin impedir que las mujeres y los hombres de DS Automobiles se mantengan en las posiciones de cabeza.

Alrededor de 27 000 kilómetros recorridos en carrera

El hito de los 150 ePrix representa también un kilometraje considerable acumulado en competición. Tomando como referencia una distancia media de 90 kilómetros por ePrix, se puede estimar que los dos monoplazas inscritos han recorrido en total cerca de 27000 kilómetros en condiciones de carrera. ¡Una distancia que además se duplica al contar los test privados, las sesiones de entrenamientos libres y las clasificaciones disputadas!

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dicha estimación da una idea de la magnitud del programa llevado a cabo desde hace más de diez años por el único constructor automovilístico premium francés. A través de ocho powertrain y tres generaciones de coches, la Fórmula E se ha convertido en un verdadero laboratorio tecnológico, que ha permitido a DS Automobiles desarrollar piezas y software destinados a sus modelos de serie.

La aventura continúa con DS Penske

Tras Virgin Racing y Techeetah, DS Automobiles prosigue desde la temporada 9 su trayectoria en la Fórmula E con Penske Autosport. Esa asociación ha permitido especialmente a la marca volver al podio del campeonato de equipos durante la temporada 10.

Maximilian Guenther, DS penske, Jean-Eric Vergne, DS penske Photo de: DPPI

La 150ª carrera de DS Automobiles no solo permitió celebrar un aniversario, sino también subrayar más de una década de desarrollo tecnológico, de competición internacional y de compromiso al más alto nivel del monoplaza eléctrico. Al superar ese hito, el constructor francés recuerda también que posee uno de los palmarés más importantes de la historia de la Fórmula E, con sus 4 títulos de campeón obtenidos a través de 18 victorias, 55 podios y 26 pole positions.

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