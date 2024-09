Nissan prescinde de Fenestraz para la próxima temporada de Fórmula E

La trayectoria de Sacha Fenestraz en la Fórmula E pende de un hilo después de que se confirmara su marcha de Nissan. El francés se unió a la categoría en la temporada 2022-2023 con los japoneses, pero pasó por una difícil campaña en la que perdió contra Oliver Rowland, puesto que el británico venció en dos citas y se convirtió en uno de los aspirantes el título.

Al parecer, tenía contrato para el próximo curso y, en un principio, parecía probable que se quedaría en el equipo, pero en los últimos días se le informó que romperían su acuerdo.

"A principios de agosto me dijeron que me quedaba, pero parece que todo ha cambiado", declaró a Motorsport.com. "Ahora estoy tratando de encontrar una solución para mi carrera, para permanecer en la Fórmula E, pero que me lo digan tan tarde significa que será difícil quedarme, ya que la mayoría de los asientos están ocupados".

"Ha sido una temporada difícil, una de las más complicadas de mi carrera, pero todos tenemos nuestros altibajos, incluso Oliver [Rowland] no terminó la temporada pasada [con Mahindra]", indicó. "Muchos pilotos han tenido años similares al que yo he tenido y han conseguido recuperarse", continuó. "Por desgracia, a mí no me dieron esa oportunidad, lo cual es una pena, pero es la realidad".

Los únicos equipos que quedan con plazas libres para la próxima campaña parecen ser ERT y Abt, que el año que viene iniciará una nueva alianza con Lola y Yamaha tras terminar su acuerdo con Mahindra. En el caso de que no se una a ninguno, Sacha Fenestraz podría considerar otras oportunidades en el WEC, o incluso un regreso al automovilismo japonés, donde compitió antes de recalar en la Fórmula E.

"Hay dos opciones, pero es tarde", dijo. "La temporada terminó hace casi dos meses, y la mayoría de los contratos se firman antes. Las posibilidades son escasas en este momento porque es un aviso que llega tarde, podría haber alguna oportunidad en el WEC, y también existe alguna opción de volver a Japón, pero primero veremos si hay alguna posibilidad de seguir en la Fórmula E o no".

Sacha Fenestraz admitió que un regreso a la Super Fórmula y SUPER GT, donde compitió con Toyota de 2020 a 2022, sería la opción más directa para su carrera: "Me encanta Japón, me encanta la cultura, me encantan las carreras allí con coches ruidosos y de alta carga aerodinámica, las posibilidades de correr allí son mayores que en otros lugares".

No está claro quién será el compañero de Oliver Rowland en Nissan en el próximo curso, aunque Norman Nato parece ser uno de los favoritos a ocupar ese asiento. Cuando Motorsport.com intentó ponerse en contacto, un portavoz de Nissan indicó: "Nuestra alineación de pilotos para la undécima temporada aún no ha sido confirmada, el equipo está evaluando actualmente diferentes opciones y se publicará un anuncio a su debido tiempo, una vez que se tome una decisión".

