Nissan, viento en popa en Fórmula E y el objetivo Ambition 2030 en la calle

Nissan acaba de completar su segunda temporada como equipo 100% oficial de Fórmula E con un importante avance y grandes resultados, que les ha permitido, pese a los contratiempos, cuartos en los campeonatos de pilotos y equipos.

Más allá del éxito deportivo, el programa de Nissan en el campeonato eléctrico sigue viento en popa porque encaja a la perfección con su estrategia como marca, como explicó en Londres el director del equipo, Tomasso Volpe, en un encuentro con medios entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Nissan está en este proyecto para promover el Ambition 2030. Así que estamos muy, muy conectados con los objetivos corporativos en términos de electrificación", declaró, consciente del objetivo de la empresa. "El valor clave que estamos generando con la Fórmula E es el valor promocional de la marca y nuestros planes en términos de electrificación".

"Pero ¿por qué no intentar sacar también I+D del deporte para mejorar nuestros productos en el futuro? Algo que con la electrificación es más fácil que con el motor de combustión", comentó, apuntando que también sus coches de calle se pueden favorecer de su presencia en las carreras.

Para la temporada 11 de Fórmula E, el campeonato estrenará un modo de tracción a las cuatro ruedas con el Modo de Ataque, lo que supondrá una diferencia real de velocidad que podrá tener el coche que lo active respecto a otro que no está en Modo de Ataque.

"Pero para nosotros, Nissan, también es una oportunidad para transferir nuestra experiencia con el E-4ORCE (E-Force). Porque en este momento, para ser sinceros, como fabricante estábamos presionando porque hubiera tracción a las cuatro ruedas en el coche, porque nos da la oportunidad de aprovechar el conocimiento que tenemos en el negocio del automóvil".

"E-4ORCE es una especie de tecnología de tracción total que tenemos en los nuevos productos, así que hay un montón de R&D que podemos utilizar en la Fórmula E".

A Volpe le preguntaron si la inclusión de su programa de automovilismo (NISMO) hace justicia en el nuevo modelo del Ariya, y aunque explicó que eso está "un poco fuera" de su alcance, comentó: "¿Por qué no? Sí, por supuesto, Nismo trabaja en Nissan no solo como empresa de automovilismo con su programa en Super GT Japón y otros en el pasado, sino también de forma que gestione, como por ejemplo hace Mercedes, la mejora de las prestaciones de nuestros productos de calle".

"Así que hay un montón de ejemplos, incluso el GTR tuvo la versión NISMO que era aún más extrema en prestaciones. Por lo tanto, tienen la credibilidad para mejorar las prestaciones y lo han hecho con el Ariya ahora pero también lo han hecho con el Patrol. El Patrol Nismo es uno de los coches más exitosos".

¿Habrá un GTR eléctrico en el futuro?

Con los objetivos de electrificación de Nissan, muchos se preguntan si habrá una versión eléctrica del mítico y venerado GTR, y al director del equipo de Fórmula E se le preguntó si lo veremos en el futuro.

"Si me preguntas a mí, Tomaso Volpe, sí", dijo cuando le preguntaron si le gustaría un GTR Eléctrico."Pero si me preguntas a mí como empresa, no tenemos ningún plan confirmado todavía, aunque el Ambition 2030 es un plan ambicioso, y el plan es, como he dicho antes, vender el 60% de nuestros vehículos electrificados en el futuro".

"Así que si tenemos en cuenta hacia dónde se dirige la empresa, lo que yo diría es que si hay un nuevo GTR, por supuesto que irá en esa dirección. Así que podemos decir que será al menos electrificado, si no totalmente eléctrico. Pero aún no hay ningún plan confirmado".

¿Por qué la ambición no es del 100% de coches eléctricos sino del 60%? Lo explica Volpe: "La única razón es porque, por supuesto, Nissan es una marca global. Vendemos coches en más de 150 países, creo".

"Así que también hay que respetar el ritmo de transformación de las infraestructuras en todas partes. Y cuando eres una marca global, no puedes comprometerte a transformar todos los volúmenes al 100% en cinco o seis años, porque en algunos territorios es sencillamente imposible. Pero digamos que en Europa sería el 100% en 2030.".

El calendario de Fórmula E, también clave para Nissan a nivel comercial

Después de bromear con borrar la ronda del ePrix de Portland (donde, con Rowland enfermo y ausente, no puntuaron), Volpe contestó más seriamente a la pregunta de qué cambiaría de la Fórmula E,.

"Yo habría cambiado algo más en la Generación 2 de coches, hace dos temporadas, pero ahora creo que formalmente va realmente en la dirección correcta. No sé, no hay mucho que cambiaría para ser sincero. También la huella se ha vuelto muy buena para ser honesto con la carrera de Tokio, porque somos los únicos japoneses en esta categoría y esa es nuestra carrera como local".

"Este año fuimos allí y el 80% de los aficionados apoyaban a Nissan, así que fue genial. Probablemente era una de las cosas que faltaban, porque no se puede ser Campeonato del Mundo FIA de automovilismo sin correr en Japón. Es un territorio muy importante para el automovilismo. Pero Europa está cubierta".

Si algo echa en falta Volpe de la Fórmula E es una mayor repercusión mediática: "Quizá deberíamos ser un poco más mayoritarios, sí, probablemente eso es lo único que todavía no hemos conseguido, tener un alcance en televisión y otros medios que sea comparable al de otros deportes de primer nivel. Así que quizás la FIA debería seguir presionando, hacer que el deporte sea más dominante porque está siguiendo un poco lo que está sucediendo en la electrificación de la movilidad, que no es dominante todavía, pero se puede decir que va hacia ello, así que creo que el deporte debe tratar de ir tambien hacia allí".

Volviendo al tema del calendario, señaló lo que cree que le falta al calendario 2025 de Fórmula E, ya revelado: "Bueno, creo que ya vamos a algunas áreas en territorios clave como México es. México es increíble para el automovilismo. Y hay que estar en los EE.UU., por supuesto. Respecto a Europa, para el año que viene cancelaron Italia, por lo que es bastante molesto. No porque yo sea italiano, pero Italia tiene una de las mejores retransmisiones, así que espero que volvamos allí, porque era un buen mercado".

"Y en Nissan, somos privilegiados porque vendemos coches en tantos mercados que allá donde vamos, vendemos coches. Estamos en una posición privilegiada. Pero yo diría que un país donde no estamos, aparte de Italia, un país donde no estamos y al que deberíamos volver probablemente es la India".

"Finalmente volvemos a China, que también es importante. Y estamos en Japón. Así que creo que tal vez volver a la India sería importante para el campeonato".

"Además, la innovación y la ingeniería en la India son muy fuertes, por lo que la promoción de la electrificación allí, incluso si están un poco por detrás en comparación con los países europeos en términos de infraestructura, pero tienen un montón de universidades y la ingeniería en la India está en el top", concluyó.