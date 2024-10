Nerea Martí estará en los test de Fórmula E en Valencia con Andretti

La Fórmula E ya está preparándose para la Season 11, con los test de pretemporada a la vuelta de la esquina en el Circuito Ricardo Tormo, en Valencia, España. Las pruebas tendrán lugar del 4 al 7 de noviembre y más allá de testar los coches, algunos pilotos tendrán la oportunidad de intentar sorprender.

La piloto española, Nerea Martí ha sido confirmada por Andretti para ponerse a los mandos de su coche en Cheste, en lo que será el primer test oficial de la española en la categoría totalmente eléctrica, después de haber probado un coche de 2021 en una exhibición también en el trazado valenciano.

Actualmente, Nerea Martí forma parte de la F1 Academy y compite con el equipo Campos Racing gracias al apoyo de Tommy Hilfiger, donde ocupa la quinta posición de la clasificación con tres podios.



Aunque los test de pretemporada durarán cuatro días en su totalidad, Nerea Martí sólo estará en pista el 7 de noviembre desde las 14:00h hasta las 17:00h, en la sesión dedicada de forma exclusiva para pilotos femeninas.

Otra piloto de la F1 Academy, Chloe Chambers, de 20 años, compartirá garaje con la piloto española en la última jornada de pruebas de la Fórmula E en Valencia a los mandos del Andretti Porsche 99X Electric.

Nerea Martí se mostró muy contenta con su oportunidad en la categoría eléctrica: "Poder ponerme al volante de un Fórmula E es una oportunidad increíble. La Fórmula E representa el futuro de las carreras, y voy a disfrutar de cada momento y aprender todo lo que pueda. La categoría se basa en la innovación y romper barreras y, como mujer, es por lo que he estado luchando a lo largo de toda mi trayectoria, así que estoy emocionada de formar parte de esto".



"Es muy especial para mí que el test se lleve a cabo en Valencia, mi ciudad natal. Este circuito es donde di las primeras vueltas de mi carrera y donde tengo algunos de los recuerdos más bonitos de mi vida".



"Estoy centrada en aprovechar al máximo cada vuelta y demostrar al equipo Andretti lo que puedo hacer. Me siento honrada por la oportunidad de estar en un equipo con tanta historia y que demuestra su pasión y dedicación en todas las categoría en las que participa. No podría haber soñado con llevar mejores colores, y estoy lista para darlo todo", concluyó la piloto española.

Nerea Martí, Andretti

