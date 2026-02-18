Ir al contenido principal

Crónica de test
IndyCar Phoenix Raceway

David Malukas lideró el primer test de IndyCar en Phoenix; Palou, top 5

David Malukas lideró un doblete de Penske sobre Josef Newgarden en el primer día de test de IndyCar 2026 en Phoenix, donde Alex Palou fue quinto.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Malukas

David Malukas fue el más rápido en la primera jornada de las pruebas denominadas como "Unser INDYCAR Open Test", celebradas el martes en el Phoenix Raceway.

El nuevo piloto del Team Penske alcanzó la velocidad máxima casi al instante en el óvalo triangular de 1 milla, manteniéndose entre los cinco primeros durante las cuatro horas de sesión y saltando al primer puesto en la última hora con una velocidad de 172.605 mph o 277,78 km/h (20,8569 segundos).

El ritmo del piloto de 24 años de Chicago, al volante del Chevrolet #12 del equipo Penske, superó al de su compañero de equipo Josef Newgarden, que mantuvo el primer puesto durante la mayor parte del día. Newgarden, que fue el primer piloto en completar una vuelta por debajo de los 21 segundos con el Chevrolet #2, terminó a solo 0.0708 segundos de Malukas.

Andretti Global ocupó el tercer y cuarto puesto con Will Power y Kyle Kirkwood, respectivamente. Power, que se unió a esa escudería durante este invierno tras 17 años en Penske, fue el único otro piloto que rodó por debajo de los 21 segundos, con una vuelta rápida de 20.9661 segundos (171.706 mph).

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar, el español Alex Palou, fue quinto, con su Honda #10 de Chip Ganassi Racing ,logrando una vuelta rápida en 171.357 mph.

El dúo de Meyer Shank Racing, formado por Marcus Armstrong y Felix Rosenqvist, fue sexto y séptimo, seguido por Scott McLaughlin (Team Penske), Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) y Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing), que completaron los diez primeros puestos. Aunque hubo nueve banderas amarillas durante la jornada, solo una fue por un incidente.

Durante la última hora de la sesión, el novato Caio Collet entró en la curva 4 y tocó el muro exterior antes de que su Chevrolet #4 de AJ Foyt Racing diera media vuelta y se detuviera en el interior de la curva 1.

Motorsport.com habló con su ingeniero de carrera, Mike Armbrester, quien dijo que Collet le comentó que tenía dificultades para ver debido al sol que entraba en la curva 4, lo que sospechaba que le había llevado a bajar los neumáticos del lado izquierdo por debajo de la línea amarilla en la parte inferior del peralte de la curva y a resbalar hacia el muro exterior.

Solo tres pilotos superaron la marca de las cien vueltas. Christian Rasmussen, de Ed Carpenter Racing, fue el que más vueltas completó en el día, con 114. El novato Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) completó 107 vueltas, mientras que Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) terminó con 103 vueltas.

 

