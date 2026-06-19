Paso clave para el regreso de Estados Unidos al calendario del WRC en 2027

El Rally US considera que ha dado "grandes pasos adelante" para llevar el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de regreso a Estados Unidos en 2027 tras completar con éxito un productivo evento candidato.

El WRC lleva tiempo persiguiendo el objetivo de regresar a Estados Unidos por primera vez desde el Olympus Rally de 1988, un proyecto que los responsables del campeonato consideran una pieza clave dentro de su estrategia para hacer crecer la categoría.

Los planes para devolver la máxima categoría de los rallyes al país el próximo año mediante una prueba de tierra con base en Knoxville, Tennessee, y que recorrería carreteras tanto de ese estado como de Kentucky, avanzaron un paso más con la visita de una delegación de la FIA a Norteamérica entre el 11 y el 17 de junio.

El objetivo de la visita era evaluar el grado de preparación y planificación de Rally US para una posible cita del WRC, además de trabajar estrechamente con las autoridades locales y los equipos operativos implicados en el desarrollo del evento.

Antes de que se tome una decisión definitiva sobre su inclusión en futuros calendarios del WRC, es obligatorio celebrar un evento candidato (rally de prueba) que sea considerado un éxito por parte de la FIA.

Organizada en colaboración con el Automobile Competition Committee of the United States (ACCUS) y United States Race Management (USRM), la visita comenzó en el Southern Ohio Forest Rally, una prueba puntuable para el Campeonato Nacional de la American Rally Association (ARA), donde los delegados de la FIA pudieron observar el desarrollo de un rally nacional ya consolidado.

La visita también permitió revisar procedimientos deportivos, protocolos de seguridad, dispositivos médicos y estructuras operativas de un evento de ámbito nacional, trabajando junto a responsables de la ARA, organizadores locales y equipos encargados de la gestión de estas pruebas.

Foto de: FIA

Posteriormente, la delegación se desplazó hacia el sur, a Tennessee y Kentucky, para examinar elementos clave de la propuesta de prueba del WRC. Durante cuatro días se llevaron a cabo evaluaciones deportivas y de seguridad de los tramos propuestos, revisiones de instalaciones médicas locales y visitas al parque de asistencia y a las ubicaciones previstas para la ceremonia de salida en Knoxville y Nashville. Además, representantes del Promotor del WRC presentaron sus planes para actividades dirigidas a los aficionados, producción mediática y promoción del evento.

"La finalización del evento candidato de Rally US supone un importante primer paso hacia el regreso del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA a Estados Unidos. Ahora que este proceso ha concluido, nuestro objetivo pasa a elaborar los informes correspondientes y compartir nuestras conclusiones con los organizadores locales", declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Estoy comprometido con el regreso del WRC a Estados Unidos, un país donde el automovilismo forma parte de su ADN cultural. Este evento candidato nos brinda la oportunidad no solo de evaluar los tramos propuestos, sino también de trabajar junto a los organizadores para construir el mejor evento posible para el campeonato, los competidores y los aficionados".

Por su parte, el promotor de Rally US, Matt Crews, considera que este evento ha servido para demostrar los importantes avances realizados por su equipo para devolver el WRC a suelo estadounidense.

"Trabajar tan estrechamente con la FIA y el Promotor del WRC durante la última semana ha sido increíblemente valioso para Rally US y para el regreso de Estados Unidos al Campeonato del Mundo de Rallyes. La cooperación entre el equipo de Rally US, ACCUS, la ARA y sus homólogos en la FIA y el Promotor del WRC ha sido realmente impresionante", afirmó Crews.

"Desde el momento en que todos llegaron al Southern Ohio Forest Rally, donde la delegación pudo comprobar cómo es una prueba del campeonato nacional estadounidense, hasta el intenso programa de visitas a tramos y localizaciones en Tennessee y Kentucky, la actitud positiva y la cohesión han sido fantásticas.

"Hemos dado grandes pasos hacia nuestro objetivo final de devolver el Campeonato del Mundo de Rallyes a Estados Unidos y estamos deseando afrontar los próximos pasos".

El evento candidato también ha reforzado la convicción del Promotor del WRC sobre el impacto positivo que tendría una prueba en Estados Unidos para el campeonato.

"Las presentaciones realizadas por el equipo de Rally US volvieron a poner de manifiesto el enorme potencial de este proyecto: carreteras exigentes rodeadas de paisajes espectaculares, en una región con una profunda cultura automovilística y una hospitalidad excepcional", señaló Marc de Jong, responsable del proyecto Rally US para el Promotor del WRC.

"Si además añadimos la importancia de Tennessee y Kentucky para la industria de fabricación de automóviles, resulta evidente que este sería el lugar perfecto para el esperado regreso del WRC a Estados Unidos después de cuatro décadas".

La FIA analizará ahora toda la información recopilada durante las próximas semanas para determinar si el rally cumple los requisitos necesarios para formar parte del calendario de 2027, cuya presentación previsiblemente tendrá lugar durante el verano.

Más del WRC: WRC El WRC llegará a Grecia con una importante novedad en sus neumáticos