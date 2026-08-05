Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E

Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas tras firmar con Opel para la temporada 2026/27 de Fórmula E, en la que se estrenará el Gen4.

El piloto francés de 22 años ha disputado varios campeonatos desde que se proclamó campeón de la Fórmula 2 en 2023, llegando a participar en seis carreras de IndyCar en 2024 —la misma temporada en la que compitió en una prueba de Super Fórmula—.

Sin embargo, en ninguna de ellas pudo disfrutar de una campaña a tiempo completo, por lo que decidió centrarse en los coches deportivos, completando la temporada 2025 de las European Le Mans Series y compitiendo este año en el WEC.

Son precisamente esas participaciones en la categoría Hypercar del WEC junto a Peugeot las que han llevado indirectamente a Pourchaire a dar el salto a la Fórmula E, ya que tanto la marca francesa como Opel pertenecen a Stellantis.

Pourchaire conoce muy bien el grupo empresarial, ya que anteriormente también había realizado pruebas con un Fórmula E para otras marcas de Stellantis, como Maserati y Citroen, además de desempeñar sus funciones en el simulador de F1 de Mercedes.

El francés se ha mostrado encantado con su fichaje: "Es fantástico unirme al equipo Opel GSE de Fórmula E y a la familia Opel, una marca emblemática con una rica historia en el mundo de las carreras que ahora se está labrando un nombre en esta categoría".

"Es el siguiente paso en mi carrera y la mayor oportunidad que he tenido hasta ahora en monoplazas. La nueva generación Gen4 encaja a la perfección con mi transición desde la Fórmula 2: más potencia, tracción a las cuatro ruedas y una aceleración increíble".

"Ese es exactamente el coche que me encanta. Quiero aprender, seguir desarrollándome y daré lo mejor de mí desde el primer día para garantizar el éxito de Opel", añadió.

Gen4 Foto: FIA Fórmula E

Se espera que Pourchaire forme equipo con el actual candidato al título, Mitch Evans, cuyo fichaje anunciará Opel al final de la temporada 2025/26, una vez que se haya confirmado su salida de Jaguar.

Evans y Pourchaire formarán la pareja de pilotos junto a Sophia Florsch, que desempeña funciones de pruebas y desarrollo para el debut de Opel en la Fórmula E, ya que la marca toma el relevo de DS en el marco de una reorganización de las marcas de Stellantis.

Antonio Félix da Costa (Jaguar), Joel Eriksson (Envision), Jean-Éric Vergne, Nick Cassidy (ambos de Citroen), además de Jake Dennis y Felipe Drugovich (ambos de Andretti) son, hasta el momento, los demás pilotos confirmados para la próxima temporada.

Actualmente, está previsto que la temporada 2026/27 de Fórmula E comience en Arabia Saudí los días 18 y 19 de diciembre.

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