Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Fórmula 1
Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Fórmula 1
GP de Hungría
Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Moto2
Silverstone
Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E

Fórmula E
Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Trackhouse anuncia la renovación de Raúl Fernández hasta 2028

MotoGP
Trackhouse anuncia la renovación de Raúl Fernández hasta 2028

Hungría 2007: la explosión de la rivalidad Alonso-Hamilton

Fórmula 1
GP de Hungría
Hungría 2007: la explosión de la rivalidad Alonso-Hamilton

Ahora puedes tener la moto que rozó la victoria del TT de la Isla de Man

Coches
Ahora puedes tener la moto que rozó la victoria del TT de la Isla de Man
MotoGP

Trackhouse anuncia la renovación de Raúl Fernández hasta 2028

El equipo Trackhouse hizo oficial este miércoles la renovación de Raúl Fernandez, que seguirá las dos próximas temporadas en la formación propiedad de Justin Marks.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raul Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Después de un largo tira y afloja que ha durado casi medio año, el equipo norteamericano y el corredor español llegaron a un acuerdo que ahora se ha hecho oficial para las dos próximas temporadas. De hecho, era precisamente la duración del centro lo que encalló las conversaciones durante meses, ya que el piloto siempre ha pedido un acuerdo de dos temporadas, mientras que el equipo prefería una solución más flexible.

Fernández, de 25 años, dio el salto a MotoGP en 2022 tras protagonizar una espectacular temporada en Moto2 el año anterior, en la que logró ocho victorias, siete poles y 12 podios, unos números que, sin embargo, no le valieron para ganar el campeonato, que fue para su compañero en KTM Remy Gardner por solo cuatro puntos.

Con solo 21 años, el fabricante austríaco le promocionó a MotoGP con el equipo Tech3, en lo que fue una temporada muy complicada para Fernández, que a final de año logró desligarse del contrato para unirse al proyecto CryptoDATA RNF MotoGP Team, satélite de Aprilia, con el que completó el curso 2023.

 

Tras la compra del equipo por parte de Trackhouse, Raúl cumple este año su tercera temporada en la formación norteamericana, con la que logró, el pasado año, su primera victoria en la clase reina, al imponerse en el GP de Australia, además del podio en Valencia, donde terminó segundo. Este año, el madrileño suma ya tres podios, en Tailandia, Assen y Sachsenring, y busca su primera victoria de la temporada.

"En Trackhouse estamos encantados de anunciar que Raúl Fernández continuará con el equipo durante las próximas dos temporadas. Desde el inicio de la trayectoria de este equipo, Raúl ha estado totalmente comprometido con nuestra misión y objetivos. Ha crecido como piloto, tanto sobre la moto como en su preparación, enfoque y madurez. Creemos que este equipo y estas motos están preparados para ser una amenaza constante para el campeonato en los próximos años y que Raúl puede ayudarnos a alcanzar grandes logros en este deporte", explica Marks, el propietario del equipo.

Fernández formará pareja en 2027 con el piloto italiano Enea Bastianini, que tras dos temporadas aciagas con Tech3-KTM, logró desligarse del contrato con el fabricante austríaco para dar el salto al equipo norteamericano, con la promesa de Aprilia de tener todo el apoyo del fabricante de Noale.

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Augusto Fernández, wild card de Yamaha en el GP de Gran Bretaña
Siguiente artículo Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Augusto Fernández, wild card de Yamaha en el GP de Gran Bretaña

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Augusto Fernández, wild card de Yamaha en el GP de Gran Bretaña

Pol Espargaró reemplazará a Viñales en el GP de Gran Bretaña

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Pol Espargaró reemplazará a Viñales en el GP de Gran Bretaña
Más de
Raúl Fernández

Horarios de MotoGP en Silverstone, GP de Gran Bretaña 2026, y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Horarios de MotoGP en Silverstone, GP de Gran Bretaña 2026, y cómo verlo

Por qué el conflicto con Viñales expone el punto débil de KTM

MotoGP
MotoGP
Por qué el conflicto con Viñales expone el punto débil de KTM

Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP
Más de
Trackhouse

Ai Ogura llega a Silverstone tras no bajarse de la moto en todas las vacaciones

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Ai Ogura llega a Silverstone tras no bajarse de la moto en todas las vacaciones

Así vivimos la carrera de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así vivimos la carrera de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

Ogura: "Probablemente, este sea el podio más importante de la temporada"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Ogura: "Probablemente, este sea el podio más importante de la temporada"

Últimas noticias

Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Fórmula 1
Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Fórmula 1
GP de Hungría
Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Moto2
Silverstone
Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E

Fórmula E
Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E