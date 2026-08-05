Trackhouse anuncia la renovación de Raúl Fernández hasta 2028

Después de un largo tira y afloja que ha durado casi medio año, el equipo norteamericano y el corredor español llegaron a un acuerdo que ahora se ha hecho oficial para las dos próximas temporadas. De hecho, era precisamente la duración del centro lo que encalló las conversaciones durante meses, ya que el piloto siempre ha pedido un acuerdo de dos temporadas, mientras que el equipo prefería una solución más flexible.

Fernández, de 25 años, dio el salto a MotoGP en 2022 tras protagonizar una espectacular temporada en Moto2 el año anterior, en la que logró ocho victorias, siete poles y 12 podios, unos números que, sin embargo, no le valieron para ganar el campeonato, que fue para su compañero en KTM Remy Gardner por solo cuatro puntos.

Con solo 21 años, el fabricante austríaco le promocionó a MotoGP con el equipo Tech3, en lo que fue una temporada muy complicada para Fernández, que a final de año logró desligarse del contrato para unirse al proyecto CryptoDATA RNF MotoGP Team, satélite de Aprilia, con el que completó el curso 2023.

Tras la compra del equipo por parte de Trackhouse, Raúl cumple este año su tercera temporada en la formación norteamericana, con la que logró, el pasado año, su primera victoria en la clase reina, al imponerse en el GP de Australia, además del podio en Valencia, donde terminó segundo. Este año, el madrileño suma ya tres podios, en Tailandia, Assen y Sachsenring, y busca su primera victoria de la temporada.

"En Trackhouse estamos encantados de anunciar que Raúl Fernández continuará con el equipo durante las próximas dos temporadas. Desde el inicio de la trayectoria de este equipo, Raúl ha estado totalmente comprometido con nuestra misión y objetivos. Ha crecido como piloto, tanto sobre la moto como en su preparación, enfoque y madurez. Creemos que este equipo y estas motos están preparados para ser una amenaza constante para el campeonato en los próximos años y que Raúl puede ayudarnos a alcanzar grandes logros en este deporte", explica Marks, el propietario del equipo.

Fernández formará pareja en 2027 con el piloto italiano Enea Bastianini, que tras dos temporadas aciagas con Tech3-KTM, logró desligarse del contrato con el fabricante austríaco para dar el salto al equipo norteamericano, con la promesa de Aprilia de tener todo el apoyo del fabricante de Noale.