Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Silverstone supone el regreso del mundial, y junto a MotoGP vuelven también de las vacaciones de verano Moto2 y Moto3 durante el GP de Gran Bretaña. En este link puedes ver a qué hora es cada sesión, especialmente clasificación y carrera de Moto2 y Moto3 en Silverstone y muchos más datos.

Horarios de Moto2 en Silverstone para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 7 de agosto De 11:50h a 12:30h Práctica - Viernes 7 de agosto De 16:05h a 16:45h Libres 2 - Sábado 8 de agosto De 11:25h a 11:55h Clasificación de Moto2 en Silverstone - Sábado 8 de agosto Q1 a las 15:40h y Q2 a las 16:05h Carrera de Moto2 en Silverstone - Domingo 9 de agosto A las 12:15h

Mucha atención, porque el GP de Gran Bretaña tiene horarios distintos y además hay que tener en cuenta que en España tenemos una hora más que en Inglaterra, por lo que todas las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone (o casi todas) son más tarde de lo habitual.

Por ejemplo, la Práctica del viernes en el caso de Moto3 es a las 15:15h de España y la de Moto2 es a las 16:05h, para dejar definidas las primeras posiciones de pase directo a la Q2 del sábado.

Tras una FP2 de las tres categorías, llega la clasificación para formar la parrilla, y la clasificación de Moto3 en Silverstone será el sábado con la Q1 a las 15:45h y la Q2 a las 15:10h mientras que la clasificación de Moto2 en Silverstone será el sábado con Q1 a las 15:40h y la Q2 a las 16:05h, justo después.

Y llega lo diferente. La carrera de Moto3 en Silverstone es el domingo como última del día, a las 15:30h, después de la de MotoGP (a las 14:00h) y de la de Moto2, que sí mantiene su horario de las 12:15h.

Horarios de Moto3 en Silverstone para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 7 de agosto De 11:00h a 11:35h Práctica - Viernes 7 de agosto De 15:15 a 15:50h Libres 2 - Sábado 8 de agosto De 10:40h a 11:10h Clasificación de Moto3 en Silverstone- Sábado 8 de agosto Q1 a las 15:45h y Q2 a las 15:10h Carrera de Moto3 en Silverstone- Domingo 9 de agosto A las 15:30h

Cómo ver por la TV la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone

Aquí en Motorsport.com tendrás actualizado en todo momento un artículo con resultados, resúmenes y lo que pueda ocurrir en Silverstone en Moto2 y Moto3.

Pero si quieres verlo en directo, tanto las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone se verán por DAZN, con el Plan Motor o bien el Plan Premium contratados, para seguir no solo la clasificación y la carrera, sino toda la actividad (además de, obviamente, MotoGP).

Y si lo prefieres, de pago y en inglés, el VideoPass de MotoGP también retransmitirá Moto2 y Moto3 en Silverstone.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone

La carrera del domingo de Moto2 será a 17 vueltas a Silverstone, a las 12:15h, y puesto que el circuito británico tiene una longitud de 5.9Km (el más largo), los pilotos completarán 100.3 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 15 vueltas a Silverstone, a las 15:30h, después de Moto2 y MotoGP. Y como el circuito inglés tiene 5.9Km de longitud, supondrá un total de 88.5 km.

Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Silverstone

Augusto Fernández es el piloto que más veces ha ganado en Silverstone en Moto2, en dos ocasiones. De la actual parrilla, Senna Agius ganó en 2025.

En Moto3 no ha repetido nadie en Silverstone, pero dos pilotos de Moto2 han ganado allí cuando eran pilotos de Moto3: David Alonso en 2023 y el año pasado, tras una espectacular remontada, Jose Antionio Rueda.

Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Silverstone

A la vuelta de las vacaciones y disputadas ya 11 rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, en Moto2 Manu González disfruta de una ventaja de más de 50 puntos (51.5, concretamente) y en Moto3 Máximo Quiles tiene ya un margen de más de 100 puntos.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Silverstone:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Silverstone:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 231 2 B. Uriarte KTM 127 3 Á. Carpe KTM 126 4 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 115 5 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 109 6 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 90 7 H. Danish MT Helmets - MSI 86 8 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 79 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 60 10 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52