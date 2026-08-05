Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo
Regresan los campeonatos de Moto2 y Moto3 en Silverstone junto a MotoGP. Mira a qué hora es cada sesión, cómo verlo y más.
Detalles de Silverstone
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Silverstone supone el regreso del mundial, y junto a MotoGP vuelven también de las vacaciones de verano Moto2 y Moto3 durante el GP de Gran Bretaña. En este link puedes ver a qué hora es cada sesión, especialmente clasificación y carrera de Moto2 y Moto3 en Silverstone y muchos más datos.
Horarios de Moto2 en Silverstone para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Libres 1 - Viernes 7 de agosto
|De 11:50h a 12:30h
|Práctica - Viernes 7 de agosto
|De 16:05h a 16:45h
|Libres 2 - Sábado 8 de agosto
|De 11:25h a 11:55h
|Clasificación de Moto2 en Silverstone - Sábado 8 de agosto
|Q1 a las 15:40h y Q2 a las 16:05h
|Carrera de Moto2 en Silverstone - Domingo 9 de agosto
|A las 12:15h
Mucha atención, porque el GP de Gran Bretaña tiene horarios distintos y además hay que tener en cuenta que en España tenemos una hora más que en Inglaterra, por lo que todas las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone (o casi todas) son más tarde de lo habitual.
Por ejemplo, la Práctica del viernes en el caso de Moto3 es a las 15:15h de España y la de Moto2 es a las 16:05h, para dejar definidas las primeras posiciones de pase directo a la Q2 del sábado.
Tras una FP2 de las tres categorías, llega la clasificación para formar la parrilla, y la clasificación de Moto3 en Silverstone será el sábado con la Q1 a las 15:45h y la Q2 a las 15:10h mientras que la clasificación de Moto2 en Silverstone será el sábado con Q1 a las 15:40h y la Q2 a las 16:05h, justo después.
Y llega lo diferente. La carrera de Moto3 en Silverstone es el domingo como última del día, a las 15:30h, después de la de MotoGP (a las 14:00h) y de la de Moto2, que sí mantiene su horario de las 12:15h.
Horarios de Moto3 en Silverstone para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Libres 1 - Viernes 7 de agosto
|De 11:00h a 11:35h
|Práctica - Viernes 7 de agosto
|De 15:15 a 15:50h
|Libres 2 - Sábado 8 de agosto
|De 10:40h a 11:10h
|Clasificación de Moto3 en Silverstone- Sábado 8 de agosto
|Q1 a las 15:45h y Q2 a las 15:10h
|Carrera de Moto3 en Silverstone- Domingo 9 de agosto
|A las 15:30h
Cómo ver por la TV la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone
Aquí en Motorsport.com tendrás actualizado en todo momento un artículo con resultados, resúmenes y lo que pueda ocurrir en Silverstone en Moto2 y Moto3.
Pero si quieres verlo en directo, tanto las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone se verán por DAZN, con el Plan Motor o bien el Plan Premium contratados, para seguir no solo la clasificación y la carrera, sino toda la actividad (además de, obviamente, MotoGP).
Y si lo prefieres, de pago y en inglés, el VideoPass de MotoGP también retransmitirá Moto2 y Moto3 en Silverstone.
A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone
La carrera del domingo de Moto2 será a 17 vueltas a Silverstone, a las 12:15h, y puesto que el circuito británico tiene una longitud de 5.9Km (el más largo), los pilotos completarán 100.3 km en total.
La carrera del domingo de Moto3 será a 15 vueltas a Silverstone, a las 15:30h, después de Moto2 y MotoGP. Y como el circuito inglés tiene 5.9Km de longitud, supondrá un total de 88.5 km.
Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Silverstone
Augusto Fernández es el piloto que más veces ha ganado en Silverstone en Moto2, en dos ocasiones. De la actual parrilla, Senna Agius ganó en 2025.
En Moto3 no ha repetido nadie en Silverstone, pero dos pilotos de Moto2 han ganado allí cuando eran pilotos de Moto3: David Alonso en 2023 y el año pasado, tras una espectacular remontada, Jose Antionio Rueda.
Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Silverstone
A la vuelta de las vacaciones y disputadas ya 11 rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, en Moto2 Manu González disfruta de una ventaja de más de 50 puntos (51.5, concretamente) y en Moto3 Máximo Quiles tiene ya un margen de más de 100 puntos.
Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Silverstone:
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|195.5
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|144
|3
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|136
|4
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|116
|5
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|115
|6
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|113.5
|7
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|109
|8
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|83
|9
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|57.5
|10
|C. VeijerAjo Motorsport
|55.5
Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Silverstone:
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|231
|2
|
B. UriarteKTM
|127
|3
|
Á. CarpeKTM
|126
|4
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|115
|5
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|109
|6
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|90
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|86
|8
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|79
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|60
|10
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
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