Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
Moto2 Silverstone

Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Regresan los campeonatos de Moto2 y Moto3 en Silverstone junto a MotoGP. Mira a qué hora es cada sesión, cómo verlo y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Detalles de Silverstone

Detalles de Silverstone

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone supone el regreso del mundial, y junto a MotoGP vuelven también de las vacaciones de verano Moto2 y Moto3 durante el GP de Gran Bretaña. En este link puedes ver a qué hora es cada sesión, especialmente clasificación y carrera de Moto2 y Moto3 en Silverstone y muchos más datos.

United Kingdom Horarios de Moto2 en Silverstone para España Spain

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Libres 1 - Viernes 7 de agosto De 11:50h a 12:30h
Práctica - Viernes 7 de agosto De 16:05h a 16:45h
Libres 2 - Sábado 8 de agosto De 11:25h a 11:55h
Clasificación de Moto2 en Silverstone - Sábado 8 de agosto Q1 a las 15:40h y Q2 a las 16:05h
Carrera de Moto2 en Silverstone - Domingo 9 de agosto A las 12:15h

Mucha atención, porque el GP de Gran Bretaña tiene horarios distintos y además hay que tener en cuenta que en España tenemos una hora más que en Inglaterra, por lo que todas las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone (o casi todas) son más tarde de lo habitual.

Por ejemplo, la Práctica del viernes en el caso de Moto3 es a las 15:15h de España y la de Moto2 es a las 16:05h, para dejar definidas las primeras posiciones de pase directo a la Q2 del sábado.

Tras una FP2 de las tres categorías, llega la clasificación para formar la parrilla, y la clasificación de Moto3 en Silverstone será el sábado con la Q1 a las 15:45h y la Q2 a las 15:10h mientras que la clasificación de Moto2 en Silverstone será el sábado con Q1 a las 15:40h y la Q2 a las 16:05h, justo después.

Y llega lo diferente. La carrera de Moto3 en Silverstone es el domingo como última del día, a las 15:30h, después de la de MotoGP (a las 14:00h) y de la de Moto2, que sí mantiene su horario de las 12:15h.

United Kingdom Horarios de Moto3 en Silverstone para España Spain

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Libres 1 - Viernes 7 de agosto De 11:00h a 11:35h
Práctica - Viernes 7 de agosto De 15:15 a 15:50h
Libres 2 - Sábado 8 de agosto De 10:40h a 11:10h
Clasificación de Moto3 en Silverstone- Sábado 8 de agosto Q1 a las 15:45h y Q2 a las 15:10h
Carrera de Moto3 en Silverstone- Domingo 9 de agosto A las 15:30h
Apunta también:

Cómo ver por la TV la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone

Aquí en Motorsport.com tendrás actualizado en todo momento un artículo con resultados, resúmenes y lo que pueda ocurrir en Silverstone en Moto2 y Moto3.

Pero si quieres verlo en directo, tanto las sesiones de Moto2 y Moto3 en Silverstone se verán por DAZN, con el Plan Motor o bien el Plan Premium contratados, para seguir no solo la clasificación y la carrera, sino toda la actividad (además de, obviamente, MotoGP).

Y si lo prefieres, de pago y en inglés, el VideoPass de MotoGP también retransmitirá Moto2 y Moto3 en Silverstone.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Silverstone

La carrera del domingo de Moto2 será a 17 vueltas a Silverstone, a las 12:15h, y puesto que el circuito británico tiene una longitud de 5.9Km (el más largo), los pilotos completarán 100.3 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 15 vueltas a Silverstone, a las 15:30h, después de Moto2 y MotoGP. Y como el circuito inglés tiene 5.9Km de longitud, supondrá un total de 88.5 km.

Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Silverstone

Augusto Fernández es el piloto que más veces ha ganado en Silverstone en Moto2, en dos ocasiones. De la actual parrilla, Senna Agius ganó en 2025

En Moto3 no ha repetido nadie en Silverstone, pero dos pilotos de Moto2 han ganado allí cuando eran pilotos de Moto3: David Alonso en 2023 y el año pasado, tras una espectacular remontada, Jose Antionio Rueda.

Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Silverstone

A la vuelta de las vacaciones y disputadas ya 11 rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, en Moto2 Manu González disfruta de una ventaja de más de 50 puntos (51.5, concretamente) y en Moto3 Máximo Quiles tiene ya un margen de más de 100 puntos.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Silverstone:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 195.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 144
3 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 136
4 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 116
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 115
6 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 113.5
7 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 109
8 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 83
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 57.5
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 55.5

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Silverstone:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 231
2
B. UriarteKTM
 127
3
Á. CarpeKTM
 126
4
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 115
5
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 109
6
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 90
7
H. DanishMT Helmets - MSI
 86
8
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 79
9 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 60
10 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 52

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Gil Membrado, el pupilo de Sainz que ya bate récords en el mundial de rallies

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Gil Membrado, el pupilo de Sainz que ya bate récords en el mundial de rallies

La Fórmula E actualiza su calendario 2027 y renueva con Mónaco

Fórmula E
Fórmula E
La Fórmula E actualiza su calendario 2027 y renueva con Mónaco

Últimas noticias

Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Honda prueba hoy el nuevo motor del Aston Martin F1: "Una gran oportunidad"

Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Honda F1 admite que no fue consciente de su gran problema hasta enero

Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Moto2
MOT2 Moto2
Silverstone
Horarios de Moto2 y Moto3 en Silverstone y cómo verlo

Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
Theo Pourchaire volverá a competir a tiempo completo en monoplazas, en Fórmula E