DS Techeetah deja Valencia con buen ritmo y mala fortuna

Tras comenzar la temporada con el coche del año pasado, DS Techeetah estrenó el nuevo DS E-TENSE FE21 en Roma, que tuvo un nacimiento inmejorable con la victoria de Jean-Eric Vergne en la capital italiana.

Así, el equipo campeón llegó a Cheste con la intención de seguir escalando posiciones en ambos mundiales, el de pilotos y el de equipos, con un monoplaza capaz de luchar por todo. Sin embargo, faltó la suerte necesaria en un circuito que se estrenaba en el calendario y ante la lluvia que acompañó el fin de semana.

El ePrix de Valencia arrancó bien cuando Da Costa lideró la FP1 de la mañana del sábado. Además, el portugués se coló en la Superpole y heredó la pole position cuando Vandoorne fue sancionado, dando a DS Techeetah los tres primeros puntos en juego de la tercera ronda de la temporada.

Da Costa además lideró la primera carrera desde el principio con un buen ritmo y esquivando los problemas e incidentes que sí tuvieron otros rivales por detrás. Sin embargo, la reducción de energía durante los cuatro Safety Car provocó un final dramático y el campeón perdió el liderato justo al inicio de la última vuelta, sin energía.

Aunque logró acabar séptimo, a Da Costa le impusieron una sanción de 15 segundos por no haber logrado que la carrera durara una vuelta menos, y además tuvo que soportar cómo la FIA le culpaba de lo sucedido.

El domingo de Da Costa no mejoró, y mientras buscaba acercarse a la zona de puntos, sufrió un extraño problema activando el Modo de Ataque cuando no tocaba, lo que le provocó un drive-through de penalización que arruinó todas sus opciones.

"¿Qué decir de este fin de semana?", declaró Da Costa. "Un increíble ritmo todo el fin de semana, con la pole y dominando la carrera en mojado, y el domingo con una buena recuperación. Pero cuando no ha de ser, no ha de ser. Fui demasiado rápido y por un problema no pude activar el modo de ataque. Es en estos momentos cuando tenemos que reaccionar, levantar la cabeza y volver a la pelea".

Por lo tanto, todos los puntos en carrera los aportó un Jean-Eric Vergne que el domingo cumplió 31 años. El francés fue uno de los supervivientes el sábado y terminó noveno tras la sanción a su compañero, y el domingo mostró un gran ritmo, pero se tuvo que conformar con el séptimo lugar.

"No fue la carrera que queríamos, ¡pero logramos algunos puntos que serán importantes para el campeonato! Es hora de reflexionar, trabajar, mejorar y volver más fuertes en Mónaco", comentó Vergne.

Thomas Chevaucher, director de DS Performance, resaltó el nivel de su monoplaza, pero lamentó la mala fortuna: "Nuestro coche y pilotos pilotos tenían la velocidad necesaria para remontar, pero Valencia es un circuito complicado para la gestión de la energía. También es una pista que exige mucho a los neumáticos y ese es probablemente el problema que sufrió Vergne".

"En cuanto a Antonio, involuntariamente activó su modo de ataque en el momento que estaba siendo superado por otros pilotos, y como hay un número limitado de activaciones de ese modo, fue penalizado. Aun así, sumamos valiosos puntos en el campeonato y seguimos en la batalla para defender títulos".

Sin embargo, 12 puntos entre sus dos pilotos en el fin de semana español no era lo que esperaba DS Techeetah, que por otra parte demostró que vuelve a tener un coche a tener muy en cuenta. Lo positivo es que pronto llega Mónaco (el 8 de mayo), una carrera casi local para DS. Un buen lugar para la revancha.

Las mejores fotos de DS Techeetah en el ePrix de Valencia

