Vídeo: ¡qué duro! polémico incidente de uno de los favoritos al título de F3

Aunque no hay puntos en juego, ni se determina ahí el orden de salida, a veces en las sesiones de entrenamientos libres sube la temperatura y se ven situaciones más propias de carreras que de prácticas.

Es lo que ocurrió este viernes en la Práctica, la primera sesión del fin de semana de Fórmula 3, en el Autodromo Nazionale de Monza, donde ocurrió un inexplicable incidente que pudo haber sido terrible, un toque de alta gravedad por la intencionalidad del mismo.

El segundo clasificado del campeonato, Ugo Ugochukwu, al pasar varios coches por la bandera a cuadros, empujó a Matteo De Palo fuera de la pista, no solo haciéndole salirse de la trazada, sino llevándole a gran velocidad contra el muro.

En el vídeo publicado por la propia categoría se ve como el piloto de Campos Racing arrincona al de Trident, que acaba impactando contra el muro. Además, los dos pilotos se han tocado, dañándose la rueda delantera izquierda de De Palo y la trasera derecha de Ugochukwu.

Vídeo: el incidente de Ugo Ugochukwu y Matteo de Palo en Monza

Rápidamente se investigó lo ocurrido, y se decidió imponer a Ugo Ugochukwu una penalización en la parrilla por "provocar una colisión", con cinco puestos tanto para la parrilla sprint como para la carrera principal del domingo.

"Se alega que el piloto de Campos Racing provocó una colisión con el coche #6, pilotado por Matteo De Palo, de TRIDENT. Tras la sesión, los comisarios escucharon a ambos pilotos y a los representantes de los equipos y examinaron las imágenes de vídeo".

"Los comisarios determinaron que el coche #2 había empujado al coche #6 fuera del circuito y que, por lo tanto, era el único culpable de la colisión, infringiendo el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 (d) del Código Deportivo Internacional de la FIA".

Rápidamente la acció incendió las redes, y más allá de los que pedían un castigo mayor para Ugochukwu (incluso dejarle sin correr el fin de semana dada la gravedad), alguno tiraba de humor para señalar que probablemente el estadounidense pensaba que ese Trident era el de Freddie Slater, su gran rival por el campeonato.

De hecho, Slater le sacaba 8 puntos antes de este fin de semana, y tras hacer la pole position ahora el británico lidera por 10 puntos.

Además, no faltaron las referencias al 'karma', ya que en la clasificación, y con su rival en la pole, Ugochukwu se clasificó 20º, por lo que saldrá 25º en las dos carreras.

El resumen y resultados de la F3 en Monza: FIA F3 F3 en Monza - Resumen y resultados - Slater consigue la pole