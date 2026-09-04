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Resumen de la jornada
FIA F3 Barcelona

F3 en Monza - Resumen y resultados - Slater consigue la pole

Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del fin de semana de Fórmula 3 en Monza, sede del GP de Italia 2026 de la F1.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Freddie Slater

Freddie Slater

Foto de: FIA F3

¡La Fórmula 3 ya está en su penúltima prueba de la temporada 2026! El Autódromo de Monza podría dictar sentencia o dejar todo abierto para el último fin de semana de la categoría de bronce en Madring.

Mira los horarios, resúmenes y resultados de todas las sesiones de la F3 en el GP de Italia.

Clasificación de la F3 en Monza

La clasificación de F3 en Monza, debido a las peculiaridades del trazado, se llevó a cabo con el formato de Mónaco, es decir, con dos grupos.

En el Grupo A, el piloto más rápido después de cuatro vueltas fue De Palo con un crono de 1:38.143, aunque Le se quedó muy cerca con su Trident, a solo 0.020s, con Kato a 0.079s.

En el Grupo B hubo mucha menos igualdad, de hecho, el líder del campeonato, Slater, lideró con un 1:38.114, lo que le permitirá salir desde la pole este domingo en Monza. Por detrás, Lacorte y Rivera fueron segundo y tercero, a algo más de dos décimas.

Al haber sido el Grupo B más rápido, sus pilotos se alinearán en las posiciones impares en orden de clasificación (1-3-5-7-9-11...), mientras que el Grupo B hará lo propio con las posiciones pares de la parrilla de salida (2-4-6-8-10...).

Resultados de la clasificación de la F3 en Monza

qa

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
M. De Palo Trident
 6 4

1'38.143

   212.494
2
K. Le ART Grand Prix
 12 4

+0.020

1'38.163

 0.020 212.450
3
T. Kato ART Grand Prix
 10 4

+0.079

1'38.222

 0.059 212.323
4
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 5

+0.118

1'38.261

 0.039 212.238
5
F. Barrichello AIX Racing
 28 4

+0.197

1'38.340

 0.079 212.068
Ver resultados

qb

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
F. Slater Trident
 5 4

1'38.114

   212.556
2 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 4

+0.236

1'38.350

 0.236 212.046
3
E. Rivera Campos Racing
 3 4

+0.246

1'38.360

 0.010 212.025
4
A. Giusti MP Motorsport
 9 4

+0.512

1'38.626

 0.266 211.453
5
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 4

+0.514

1'38.628

 0.002 211.449
Ver resultados

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Monza

La primera y única sesión de entrenamientos libres de la F3 en Monza la lideró Giusti con un 1:37.445, seguido por Taponen a 0.232s y Colnaghi a 0.420s. El piloto español Bruno del Pino acabó 10º a poco más de siete décimas de distancia del mejor crono.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Monza

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

1'37.445

   214.016
2
T. Taponen MP Motorsport
 8 20

+0.232

1'37.677

 0.232 213.507
3
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+0.420

1'37.865

 0.188 213.097
4
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 16

+0.430

1'37.875

 0.010 213.075
5
E. Rivera Campos Racing
 3 18

+0.456

1'37.901

 0.026 213.019
6
Y. David AIX Racing
 27 18

+0.499

1'37.944

 0.043 212.925
7
K. Le ART Grand Prix
 12 16

+0.533

1'37.978

 0.034 212.851
8
N. Strømsted Trident
 4 18

+0.626

1'38.071

 0.093 212.650
9 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 18

+0.650

1'38.095

 0.024 212.597
10
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+0.752

1'38.197

 0.102 212.377
Ver resultados
 

Carrera sprint de la F3 en Monza

La carrera sprint de F3 en Monza será el sábado a las 09:30h a 18 vueltas.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Monza

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Monza

La carrera principal de Fórmula 3 en Monza abrirá la jornada del domingo a las 08:15h, y se disputará a un total de 22 vueltas al Templo de la Velocidad.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Monza

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Monza

Pos Piloto Puntos
1
F. SlaterTrident
 130
2
U. UgochukwuCampos Racing
 122
3
T. NaëlCampos Racing
 75
4
E. RiveraCampos Racing
 72
5
B. BadoerRodin Motorsport
 71
6
N. StrømstedTrident
 59
7
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 55
8
M. GładyszART Grand Prix
 54
9
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 49
10
P. ClerotRodin Motorsport
 48
11
T. TaponenMP Motorsport
 46
12
T. KatoART Grand Prix
 45
13
J. NakamuraHitech Racing
 39
14
M. ColnaghiMP Motorsport
 39
15
J. WhartonPrema Powerteam
 28

 

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