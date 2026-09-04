F3 en Monza - Resumen y resultados - Slater consigue la pole
Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del fin de semana de Fórmula 3 en Monza, sede del GP de Italia 2026 de la F1.
Freddie Slater
Foto de: FIA F3
¡La Fórmula 3 ya está en su penúltima prueba de la temporada 2026! El Autódromo de Monza podría dictar sentencia o dejar todo abierto para el último fin de semana de la categoría de bronce en Madring.
Mira los horarios, resúmenes y resultados de todas las sesiones de la F3 en el GP de Italia.
Clasificación de la F3 en Monza
La clasificación de F3 en Monza, debido a las peculiaridades del trazado, se llevó a cabo con el formato de Mónaco, es decir, con dos grupos.
En el Grupo A, el piloto más rápido después de cuatro vueltas fue De Palo con un crono de 1:38.143, aunque Le se quedó muy cerca con su Trident, a solo 0.020s, con Kato a 0.079s.
En el Grupo B hubo mucha menos igualdad, de hecho, el líder del campeonato, Slater, lideró con un 1:38.114, lo que le permitirá salir desde la pole este domingo en Monza. Por detrás, Lacorte y Rivera fueron segundo y tercero, a algo más de dos décimas.
Al haber sido el Grupo B más rápido, sus pilotos se alinearán en las posiciones impares en orden de clasificación (1-3-5-7-9-11...), mientras que el Grupo B hará lo propio con las posiciones pares de la parrilla de salida (2-4-6-8-10...).
Resultados de la clasificación de la F3 en Monza
qa
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
M. De Palo Trident
|6
|4
|
1'38.143
|212.494
|2
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|4
|
+0.020
1'38.163
|0.020
|212.450
|3
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|4
|
+0.079
1'38.222
|0.059
|212.323
|4
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|5
|
+0.118
1'38.261
|0.039
|212.238
|5
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|4
|
+0.197
1'38.340
|0.079
|212.068
|Ver resultados
qb
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|4
|
1'38.114
|212.556
|2
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|4
|
+0.236
1'38.350
|0.236
|212.046
|3
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|4
|
+0.246
1'38.360
|0.010
|212.025
|4
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|4
|
+0.512
1'38.626
|0.266
|211.453
|5
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|4
|
+0.514
1'38.628
|0.002
|211.449
|Ver resultados
Resumen de los Libres 1 de la F3 en Monza
La primera y única sesión de entrenamientos libres de la F3 en Monza la lideró Giusti con un 1:37.445, seguido por Taponen a 0.232s y Colnaghi a 0.420s. El piloto español Bruno del Pino acabó 10º a poco más de siete décimas de distancia del mejor crono.
Resultados de los Libres 1 de la F3 en Monza
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
1'37.445
|214.016
|2
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|20
|
+0.232
1'37.677
|0.232
|213.507
|3
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+0.420
1'37.865
|0.188
|213.097
|4
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|16
|
+0.430
1'37.875
|0.010
|213.075
|5
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|18
|
+0.456
1'37.901
|0.026
|213.019
|6
|
Y. David AIX Racing
|27
|18
|
+0.499
1'37.944
|0.043
|212.925
|7
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|16
|
+0.533
1'37.978
|0.034
|212.851
|8
|
N. Strømsted Trident
|4
|18
|
+0.626
1'38.071
|0.093
|212.650
|9
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|18
|
+0.650
1'38.095
|0.024
|212.597
|10
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+0.752
1'38.197
|0.102
|212.377
|Ver resultados
Carrera sprint de la F3 en Monza
La carrera sprint de F3 en Monza será el sábado a las 09:30h a 18 vueltas.
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Monza
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Monza
La carrera principal de Fórmula 3 en Monza abrirá la jornada del domingo a las 08:15h, y se disputará a un total de 22 vueltas al Templo de la Velocidad.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Monza
Por disputarse
Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Monza
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
F. SlaterTrident
|130
|2
|
U. UgochukwuCampos Racing
|122
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|75
|4
|
E. RiveraCampos Racing
|72
|5
|
B. BadoerRodin Motorsport
|71
|6
|
N. StrømstedTrident
|59
|7
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|55
|8
|
M. GładyszART Grand Prix
|54
|9
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|49
|10
|
P. ClerotRodin Motorsport
|48
|11
|
T. TaponenMP Motorsport
|46
|12
|
T. KatoART Grand Prix
|45
|13
|
J. NakamuraHitech Racing
|39
|14
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|39
|15
|
J. WhartonPrema Powerteam
|28
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