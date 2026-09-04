F3 en Monza - Resumen y resultados - Slater consigue la pole

¡La Fórmula 3 ya está en su penúltima prueba de la temporada 2026! El Autódromo de Monza podría dictar sentencia o dejar todo abierto para el último fin de semana de la categoría de bronce en Madring.

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Clasificación de la F3 en Monza

La clasificación de F3 en Monza, debido a las peculiaridades del trazado, se llevó a cabo con el formato de Mónaco, es decir, con dos grupos.

En el Grupo A, el piloto más rápido después de cuatro vueltas fue De Palo con un crono de 1:38.143, aunque Le se quedó muy cerca con su Trident, a solo 0.020s, con Kato a 0.079s.

En el Grupo B hubo mucha menos igualdad, de hecho, el líder del campeonato, Slater, lideró con un 1:38.114, lo que le permitirá salir desde la pole este domingo en Monza. Por detrás, Lacorte y Rivera fueron segundo y tercero, a algo más de dos décimas.

Al haber sido el Grupo B más rápido, sus pilotos se alinearán en las posiciones impares en orden de clasificación (1-3-5-7-9-11...), mientras que el Grupo B hará lo propio con las posiciones pares de la parrilla de salida (2-4-6-8-10...).

Resultados de la clasificación de la F3 en Monza

qa Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 M. De Palo Trident 6 4 1'38.143 212.494 2 K. Le ART Grand Prix 12 4 +0.020 1'38.163 0.020 212.450 3 T. Kato ART Grand Prix 10 4 +0.079 1'38.222 0.059 212.323 4 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 5 +0.118 1'38.261 0.039 212.238 5 F. Barrichello AIX Racing 28 4 +0.197 1'38.340 0.079 212.068

qb Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 4 1'38.114 212.556 2 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 4 +0.236 1'38.350 0.236 212.046 3 E. Rivera Campos Racing 3 4 +0.246 1'38.360 0.010 212.025 4 A. Giusti MP Motorsport 9 4 +0.512 1'38.626 0.266 211.453 5 M. Colnaghi MP Motorsport 7 4 +0.514 1'38.628 0.002 211.449

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Monza

La primera y única sesión de entrenamientos libres de la F3 en Monza la lideró Giusti con un 1:37.445, seguido por Taponen a 0.232s y Colnaghi a 0.420s. El piloto español Bruno del Pino acabó 10º a poco más de siete décimas de distancia del mejor crono.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Monza

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 A. Giusti MP Motorsport 9 19 1'37.445 214.016 2 T. Taponen MP Motorsport 8 20 +0.232 1'37.677 0.232 213.507 3 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +0.420 1'37.865 0.188 213.097 4 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 16 +0.430 1'37.875 0.010 213.075 5 E. Rivera Campos Racing 3 18 +0.456 1'37.901 0.026 213.019 6 Y. David AIX Racing 27 18 +0.499 1'37.944 0.043 212.925 7 K. Le ART Grand Prix 12 16 +0.533 1'37.978 0.034 212.851 8 N. Strømsted Trident 4 18 +0.626 1'38.071 0.093 212.650 9 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 18 +0.650 1'38.095 0.024 212.597 10 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +0.752 1'38.197 0.102 212.377

Carrera sprint de la F3 en Monza

La carrera sprint de F3 en Monza será el sábado a las 09:30h a 18 vueltas.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Monza

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Monza

La carrera principal de Fórmula 3 en Monza abrirá la jornada del domingo a las 08:15h, y se disputará a un total de 22 vueltas al Templo de la Velocidad.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Monza

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Monza

Pos Piloto Puntos 1 F. Slater Trident 130 2 U. Ugochukwu Campos Racing 122 3 T. Naël Campos Racing 75 4 E. Rivera Campos Racing 72 5 B. Badoer Rodin Motorsport 71 6 N. Strømsted Trident 59 7 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 55 8 M. Gładysz ART Grand Prix 54 9 B. del Pino Van Amersfoort Racing 49 10 P. Clerot Rodin Motorsport 48 11 T. Taponen MP Motorsport 46 12 T. Kato ART Grand Prix 45 13 J. Nakamura Hitech Racing 39 14 M. Colnaghi MP Motorsport 39 15 J. Wharton Prema Powerteam 28