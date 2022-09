Cargar el reproductor de audio

Hasta seis pilotos se jugaban el título de Fórmula 3 en la carrera de Monza, y el campeonato se decidió de manera increíble.

Victor Martins, el favorito, salía cuarto, y se mantuvo en posiciones de podio mientras Zane Maloney (que partía segundo, pero tenía pocas opciones) y Oliver Bearman (que era tercero en la tabla de puntos) se jugaban la victoria.

Sin embargo, a falta de seis giros, un accidente desafortunado entre Maini y Benavides en Lesmo 2 provocó primero un Safety Car y luego una bandera roja que puso todo del revés. Mientras se arreglaban las protecciones, la prueba quedó neutralizada en la vuelta 18 de 22, y nos quedaba un final fantástico con todo el pelotón agrupado y un sprint de cinco vueltas.

Para añadir más picante, Dirección de Carrera anunció una penalización de cinco segundos a Victor Martins por superar los límites de pista, pero casi al instante se comunicó que la carrera no se reanudaría y que por tanto ahí terminaba todo.

Cariacontecidos, todos se preguntaban cuándo se le aplicaría a Martins la sanción, y ni los pilotos ni los equipos sabían cómo quedaría el campeonato. Además, en redes sociales se leían muchas críticas porque había tiempo para arreglar las protecciones y reanudar la carrera, pero se nos privó de un espectáculo que habría sido sensacional.

Dirección de carrera primero situó a Martins quinto, aunque el junior de Alpine no quiso celebrar nada hasta que no fuera oficial. Luego se anunciaría penalización a William Alatalo, que antes de la bandera roja era cuarto tras Martins, y a Jonny Edgar, lo que dejaba al francés de ART en la cuarta posición y, por tanto, campeón de la F3 2022 por seis puntos sobre Bearman y cinco sobre Maloney.

Maloney, finalmente subcampeón, se llevó el triunfo con su tercera victoria de la temporada, lo que le convirtió en el piloto con más primeros puestos en carrera principal de este curso.

Bearman y su compañero en Prema (equipo campeón) Jak Crawford completaron el podio de Monza.

Resultados de la carrera principal de la F3 2022 en Monza

Resumen de la carrera principal de la F3 2022 en Monza

Maloney logró una buena salida para sorprender a Smolyar y robarle la primera plaza por el interior de la primera curva. El líder y favorito al título, Victor Martins, ganó una plaza para ponerse tercero adelantando a Stanek, mientras por detrás un combativo Arthur Leclerc trataba de sorprender a sus rivales. Sin embargo, el monegasco se quedó sin hueco en la primera chicane, y se la tuvo que saltar.

Al reincorporarse a pista, tuvo que dejar pasar a quienes había adelantado, y eso le acabó haciendo perder posición también con su compañero Bearman, que se ponía quinto.

Pocas curvas después, David Vidales sufría un toque con Rafael Villagomez, y tanto el de Campos como el de Van Amersfoort acababan en la grava teniendo que abandonar. El español completaba así un desastroso fin de semana, y el incidente provocó la salida del Safety Car.

En otro punto de la parrilla, Enzo Trulli y Benavides también se tocaron, lo que obligó al italiano a pasar por boxes para cambiar su alerón delantero dañado.

La carrera se reanudó en la vuelta 5 y Smolyar atacó a Maloney, arrebatándole el primer puesto pese a un importante bloqueo en la primera curva 1. Sin embargo, y mientras Maloney trataba de recuperar el liderato, Martins pescó en río revuelto y acabó adelantando a los dos, alcanzando la primera plaza en la siguiente recta.

En la vuelta 6, continuó la batalla entre Smolyar y Maloney y, por detrás, entre los compañeros Leclerc y Bearmen por la quinta posición. En la 7, el líder Martins recibió una bandera blanca y negra por cambios de direción en la recta mientras muy por detrás su principal rival, Hadjar, aún era 14º.

Un Maloney con mucho ritmo por fin pasó a Smolyar al inicio de la vuelta 8, y en la siguiente variante se lanzó a por Victor Martins, teniendo que saltarse ambos la chicane. Ahí no acabó la batalla por la primera plaza, y Maloney lograría el asalto al liderato en la llegada a la curva 1 de la vuelta 9. Sin embargo, justo detrás de ellos Smolyar, Bearman y Arthur Leclerc llegaban casi en paralelo y, sin hueco, Leclerc se tuvo que ir por fuera tras tocarse con Smolyar, cayendo al séptimo lugar.

Bearman se puso tercero durante ese giro, y Smolyar comenzaba a perder terreno con el monoplaza dañado, formando detrás un trenecito de rivales que acabarían poco a poco pasándole.

En la vuelta 12, Bearman adelantaba a Martins para ser segundo, y tras un toque de Pepe Martí en el pelotón de numerosos coches que luchaba en la zona media, Hadjar ganó la posición y pasó a la duodécima plaza.

Bearman trataba de presionar a Maloney, y en el inicio de la vuelta 15 llegó a adelantarle, pero Maloney le arrinconó, obligándole a saltarse la primera variante, por lo que Bearman tuvo que devolver la primera plaza. Detrás de ellos, muy cerca pero sin meterse en la guerra, Victor Martins controlaba la situación.

Un accidente entre Brad Benavides y Kush Maini, que dejó en pista a ambos monoplazas, provocó un Safety Car en la vuelta 16 que añadía mucho picante a la carrera y a la lucha por el título. Maini se había marcado un trompo y, rodando sin control marcha atrás, Benavides no puedo esquivarle.

Las protecciones habían quedado dañadas, por lo que Dirección de Carrera decidió detener la prueba con bandera roja en la vuelta 18 de 22 mientras se hacían las reparaciones pertinentes.

Sin embargo, minutos después llegó la locura. Se anunció una investigación a Victor Martins por límites de pista, y acto seguido una sanción de cinco segundos. Eso dejaba al rojo vivo la relanzada, pero el siguiente anuncio fue que la carrera no se volvería a reanudar, y que por tanto ahí acababa la prueba y el mundial.

La duda en ese momento era cuándo se aplicaría la sanción a Martins, si en la vuelta antes del Safety Car o si ya con todos juntos tras el Coche de Seguridad, cuando salió la bandera a roja. Nadie entendía aún nada y el propio Martins no sabía si era campeón o no. Hasta que finalmente se le aplicó la penalización que le mandaba al cuarto puesto pero que sin embargo no le quitaba el título.

