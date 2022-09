Esto es lo que necesita cada piloto para ser campeón de F3 2022

Cargar el reproductor de audio

Seis pilotos llegan a la última carrera de la temporada 2022 de Fórmula 3, la cita principal del domingo en Monza, con opciones de proclamarse campeones.

Ellos son Victor Martins, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Zane Maloney, Roman Staněk y Arthur Leclerc, aunque las posibilidades son muy diferentes entre sí. Hay un máximo de 26 puntos por lograr, los que se consiguen con victoria + vuelta rápida.

Tras la clasificación del viernes, recordamos que este domingo Martins sale 4º, Hadjar 16º, Bearman 6º, Maloney 2º, Stanek 3º y Leclerc 5º.

Así llega el campeonato de pilotos de F3 2022 a la última carrera en Italia

Recordamos que estos son los puntos que se dan en una carrera de Fórmula 3 principal (como la del domingo en Monza)

Es el mismo sistema de puntuación que el de la F1.

1º clasificado (ganador): 25 puntos

2º clasificado: 18 puntos

3º clasificado: 15 puntos

4º clasificado: 12 puntos

5º clasificado: 10 puntos

6º clasificado: 8 puntos

7º clasificado: 6 puntos

8º clasificado: 4 puntos

9º clasificado: 2 puntos

10º clasificado: 1 punto

Un punto para el piloto que logre la vuelta rápida si acaba entre los diez primeros.

¿Quién es campeón de la F3 en caso de empate a puntos?

El piloto que sume más victorias. Victor Martins tiene dos triunfos este año en carreras principales, Hadjar dos al sprint y uno en carrera principal, Bearman una victoria al sprint, Maloney dos victorias en carrera principal, y Stanek y Leclerc una victoria cada uno en carrera principal.

Es decir, en caso de empate a puntos entre Martins y Hadjar, se coronaría Hadjar.

En caso de empate entre Martins y Bearman, se coronaría Martins.

en caso de empate entre Hadjar y Bearman, se coronaría Hadjar.

¿Qué necesita Martins para ser campeón de la Fórmula 3 2022 en Italia?

Victor Martins es el piloto que mejor lo tiene para ganar el título, ya que pese a solo haber podido ser décimo en la carrera sprint del sábado, es líder del campeonato y goza de algo de colchón.

Para que Martins sea campeón de la F3 2022, básicamente le valen estos resultados:

Ganar la carrera

Quedar segundo siempre que no gane la carrera Hadjar

Quedar tercero siempre que no gane la carrera Hadjar

Quedar cuarto siempre que no gane Hadjar ni Bearman. Si queda cuarto y logra la vuelta rápida, será campeón si no gana Hadjar, aunque gane Bearman

Si no remonta y no puntúa Hadjar, a Martins le basta ser quinto o sexto para ser campeón mientras que no gana Bearman

Perder menos de seis puntos con Hadjar, menos de 12 con Bearman, ceder menos de 18 puntos con Maloney y Stanek, y menos de 23 puntos con Arthur Leclerc.

¿Qué necesita Hadjar para ser campeón de la Fórmula 3 2022 en Italia?

El también francés Hadjar es el segundo clasificado, pero su accidente en la clasificación le coloca muy atrás en la parrilla y tras no puntuar el sábado, lo tiene muy difícil. Aun así, si lograra la machada de remontar y ganar, podría coronarse, aunque depende de lo que haga Martins.

Para que Hadjar sea campeón de la F3 2022, necesita estos resultados:

Ganar

Ser segundo y que Martins sea cuarto (sin vuelta rápida), quinto o peor

Ser tercero, que Martins sea sexto o peor y que Bearman no gane

Que Martins abandone, y que Bearman no le remonte más de 6 puntos, Maloney y Stanek 12 y Leclerc, 17 puntos.

¿Qué necesita Bearman para ser campeón de la Fórmula 3 2022 en Italia?

Aunque fue segundo el sábado (e incluso admitió que pensaba que quedaba una vuelta más para atacar al ganador Franco Colapinto), Bearman no lo tiene sencillo, y es que cuenta con una desventaja de seis puntos con Hadjar y de 12 con Martins. Que termine subcampeón no sería sorprendente, pero para coronarse debe sacar 13 puntos o más a Martins. Es decir, tiene que quedar en el podio y esperar, ya que si acaba cuarto o peor, no puede ser campeón.

Para que Hadjar sea campeón de la F3 2022, necesita estos resultados:

Ganar y que Martins quede cuarto sin vuelta rápida, quinto o peor

Quedar segundo, que Hadjar sea quinto o peor, y que Martins sea octavo o peor

Quedar tercero, que Hadjar sea sexto o peor, y que Martins sea noveno o peor

¿Cómo pueden ser campeón de la Fórmula 3 2022 en Italia Maloney, Stanek o Arthur Leclerc?

Con la diferencia que tienen respecto a Martins, a esos tres pilotos solo les basta ganar y esperar. Es decir, si no quedan primero, ninguno podrá coronarse. De hecho, ganando, todos ellos necesitan que Martins sea sexto o peor. Hay una enorme combinación de resultados que se tienen que dar para que Maloney, Stanek o Leclerc se coronen, e implicaría un pésimo resultado de Martins, un muy mal resultado de Hadjar y un mal resultado de Bearman, así que lo mejor es que, solo en caso de que uno de ellos vaya primero, hagas tú tu propia cuenta con los datos que arriba (en la tabla y en el sistema de puntos) te dejamos.

¿A qué hora es la carrera final de la F3 en Monza?

A las 08:35h en Italia y España.

A las 01:35h en México, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú

A las 02:35h en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay

A las 03:35h en Argentina y Uruguay