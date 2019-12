Williams: "Russell es un poco como Mansell"

Tras una pretemporada para olvidar, el equipo de Grove completó un año de pesadilla en el fondo del pelotón y casi siempre lejos del resto de sus rivales. Sus dos pilotos, Russell y Robert Kubica generalmente solo lucharon entre sí en carrera.

Y, aunque Kubica aprovechó la oportunidad para sumar el único punto de Williams de la temporada en el caótico GP de Alemania, el campeón de la F2 2018 fue la referencia y superó al polaco en cada clasificación.

"George me ha deslumbrado. A no ser que estés dentro del equipo, no sabes realmente lo duro que ha sido. George entendió qué estaba pasando y pudo verlo por sí mismo, pero le avisamos claramente de lo que iba a ser", dijo Williams a Motorsport.com.

"Y desde el principio se ha comportado de una manera que podrías calificar como ejemplar, porque ha sido duro para él no tener el coche que le habría gustado. Has ido muy duro ver que sus colegas de la F2 [Lando Norris y Alex Albon] estaban en coches infinitamente más competitivos".

"Es uno de esos pilotos que cuando tiene un coche competitivo, brilla con luz propia. Lo vimos los sábados en clasificación –y la gente puede no enterarse de lo que hace George Russell porque está en un Williams al fondo de la parrilla–".

"Es un poco como Nigel Mansell, simplemente extrae todo lo que puede y puede estar un segundo por detrás en la Q2, pero se saca de la manga vueltas impresionantes".

"Y fuera del coche también, considerando que es su primer año, el conocimiento que tiene en cómo se comporta un F1 y cómo traducirlo en información útil para los ingenieros ha sido impresionante".

"Todo el mundo adora a George por la personalidad que tiene. No puedo hablar lo suficientemente bien de él. Le estoy enormemente agradecida porque ha entendido rápidamente el rol que puede jugar en mantener la moral del equipo alta. Ha mantenido la cabeza alta y ha hecho todo lo que le hemos pedido".

Russell, quien ha asegurado en repetidas ocasiones que disfrutó del desafío de sacar a Williams de su situación actual, es protegido del proveedor de motores del equipo, Mercedes, y tiene contrato con el equipo hasta 2021.

El británico dice que sería algo "drástico" abandonar el equipo antes del final de su contrato.

"George es la nueva generación de Williams, y eso es realmente emocionante", continuó la vicedirectora del equipo. "Estoy muy orgullosa de que tengamos a un piloto como él en nuestro coche, enarbolando la bandera de Williams de la manera en que lo hace, porque cumple todos los requisitos de lo que queremos en un piloto de carreras".

"Solo quiero asegurarme de que podamos darle el coche para mostrar realmente lo que puede hacer".

Pasa las fotos y descubre los 15 pilotos más jóvenes que ganaron en Fórmula 1

Galería Lista 16- Peter Collins 24 años, 6 meses y 26 días en el GP de Bélgica 1956. Leclerc le sacó del TOP15 1 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Ferrari 15- David Coulthard, 24 años, 5 meses y 28 días en el GP de Portugal 1995 2 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Williams 14- Elio de Angelis, 24 años, 4 meses y 20 días en el GP de Austria 1982 3 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Lotus 13- Jody Scheckter, 24 años, 4 meses y 11 días en el GP de Suecia 1974 4 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Tyrrell 12- Mike Hawthorn, 24 años, 2 meses y 25 días en el GP de Francia 1953 5 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Ferrari 11- Emerson Fittipaldi, 23 años, 9 meses y 22 días en el GP de Estados Unidos 1970 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganó con Lotus 10- Michael Schumacher, 23 años, 7 meses y 27 días en el GP de Bélgica 1992 7 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Benetton 9- Jacky Ickx, 23 años, 6 meses y 6 días en el GP de Francia 1968 8 / 16 Foto de: David Phipps Ganó con Ferrari 8- Robert Kubica, 23 años, 6 meses y 1 día en el GP de Canadá 2008 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganó con BMW Sauber 7- Kimi Raikkonen, 23 años, 5 meses y 6 días en el GP de Malasia 2003 10 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con McLaren 6- Lewis Hamilton, 22 años, 5 meses y 3 días en el GP de Canadá 2007 11 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ganó con McLaren 5- Bruce McLaren, 22 años, 3 meses y 12 días en el GP de Estados Unidos 1959 12 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Cooper Climax 4- Fernando Alonso, 22 años y 26 días en el GP de Hungría 2003 13 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Renault 3- Charles Leclerc, 21 años, 10 meses y 16 días en el GP de Bélgica 2019 14 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganó con Ferrari 2- Sebastian Vettel, 21 años, 2 meses y 11 días en el GP de Italia 2008 15 / 16 Foto de: XPB Images Ganó con Toro Rosso 1- Max Verstappen, 18 años, 7 meses y 15 días en el GP de España 2016 16 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ganó con Red Bull

*Excluimos en esta galería a Troy Ruttman, que ganó las 500 Millas de Indianápolis 1952 cuando esa cita valía para el mundial de Fórmula 1. El piloto americano sería quinto en este top.