El CEO de Ferrari insinúa que Verstappen juega "como un perdedor"

Pocos años ha sido tan atacado Ferrari como este 2019. Su motor, superior al de todos sus rivales, ha sido objeto de sospechas y de acusaciones directas, como la que hizo Max Verstappen en Brasil, donde directamente habló de trampas.

Y de ese tema se habló en la cena de Navidad que los del Cavallino tuvieron con diversos medios entre los que se encontraba Motorsport.com. Allí, el CEO de Ferrari, Louis Camilleri, fue contundente con Max Verstappen: "¿Por qué debo dar crédito a un joven de 22 años?".

"Las declaraciones exageradas generalmente no van muy lejos. Max tiene 22 años, ¿por qué darle crédito? A veces el silencio es más poderoso. Ese es mi punto de vista", dijo Camilleri en Maranello.

La 'respuesta' del CEO llega después de las continuas insinuaciones del piloto holandés de Red Bull, que acusó repetidamente a Ferrari de eludir las reglas técnicas de la F1 con su motor.

"Sus palabras han creado todo tipo de problemas dentro del equipo. Somos Ferrari y debemos evitar la polémica porque de lo contrario es como jugar como un perdedor, y no creo que debamos rebajarnos a ese nivel", señaló el italiano.

Y, cuando se le propuso el nombre de Max como futuro piloto de Ferrari, contestó: "No. Alguien que se expresa de esa forma no puede acabar en Ferrari, no le contestamos para no darle más visibilidad".

"Verstappen quería ejercer una presión increíble sobre Ferrari. Mattia Binotto [director del equipo] me contó que había inspectores de la FIA en todas partes", informó Camilleri.

Poco después fue el propio Verstappen quien descartó un futuro de rojo: "Leclerc y yo no seremos compañeros en Ferrari. Creo que no es bueno tener dos potenciales números 1 en el mismo equipo".

