Williams no quiere ser un equipo B de Renault

El equipo de Grove está experimentando una transformación con los nuevos propietarios (Dorilton Capital) con la que pretende dejar la zona trasera de la parrilla.

A pesar de forjar una estrecha alianza técnica con Mercedes, que incluye el uso de cajas de cambios y la parte hidráulica del fabricante alemán por primera vez desde 2022, los últimos rumores hablan de una posible unión con Renault.

El nuevo CEO de Renault, Luca de Meo, tiene entre ceja y ceja mejorar el programa de la empresa en Fórmula 1, y ve posibles beneficios en forjar vínculos más cercanos con otro equipo.

Sin embargo, el CEO de Williams, Jost Capito, asegura que aunque su equipo está abierto a la posibilidad de crear una alianza técnica, y de hecho siempre necesitará alquilar un motor de otro fabricante, no quiere renunciar a su independencia.

Hablando sobre la idea de un futuro fabricante que se una a la Fórmula 1 con Williams, Capito dijo: "Si mejoramos y podemos mejorar los resultados, seremos más atractivos para los OEM (fabricante de equipo original) que lleguen a la F1, pero nuestro objetivo claro es seguir siendo un equipo independiente y no que nos compre cualquier otro equipo o fabricante".

“Williams siempre ha sido independiente y no un equipo A o B. Para nosotros, una escudería B es una que no tiene la propiedad independiente, o tiene alguna propiedad de un fabricante o de otro equipo de Fórmula 1. Y en esa definición no queremos ser un equipo B".

"Queremos ser un equipo A, porque las carreras son nuestro negocio principal y deberían seguir siendo nuestro negocio principal y seguir independientes de un fabricante que decida entrar o salir. Eso pondría en peligro nuestra existencia".

Si bien los rumores sobre Renault sugirieron que Williams podría unirse a ellos desde 2022, Capito tiene claro que respetarán el contrato que tienen con Mercedes y todavía no hay ninguna intención de cambiar de socio.

"Tenemos una buena relación con Mercedes y tenemos contrato por un par de años más", explicó. "Y respetamos ese contrato, porque estamos muy contentos con la relación".

"No creo que en el futuro los equipos vayan a hacer sus propios motores, así que siempre necesitaremos un motor. Y luego aparte se puede discutir, ¿también compartimos la caja de cambios?"

"Los motores y las cajas de cambios los fabrica juntos el fabricante, por ejemplo Mercedes. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que tiene sentido tener todo su tren motriz en 2022".

"Pero aun así lo vemos como algo independiente. Independiente es cuando puedes elegir los socios con los que deseas trabajar".

1975-76: Williams FW 1 / 52 Foto de: Bernard Cahier / The Cahier Archive Pilotos: Arturo Merzario, Jacques Laffite, Ian Ashley, Tony Brise, Damien Magee, François Migault, Ian Scheckter, Renzo Zorzi, Jo Volanthen. 1975-76: Williams FW04 2 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Arturo Merzario, Jacques Laffite, Lela Lombardi, Ian Scheckter, Renzo Zorzi, Emilio Zapico. 1976: Williams FW05 3 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Chris Amon, Tom Belso, Hans Binder, Warwick Brown, Jacky Ickx, Masami Kuwashima, Michel Leclere, Arturo Merzario. 1978-79: Williams-Cosworth FW06 (1º construido por el equipo) 4 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Clay Regazzoni. 1979-81: Williams-Cosworth FW07 5 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Clay Regazzoni, Emilio de Villota, Kevin Cogan, Rupert, Keegan, Geoff Lees, Desiré Wilson. 1980: Williams-Cosworth FW07B 6 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Carlos Reutemann 1981-82: Williams-Cosworth FW07C 7 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Carlos Reutemann, Mario Andretti, Keke Rosberg. 1982: Williams-Cosworth FW08 8 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Derek Daly, Keke Rosberg. 1983: Williams-Cosworth FW08C 9 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer. 1983-84: Williams-Honda FW09 10 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jacques Laffite, Keke Rosberg. 1984: Williams FW09B 11 / 52 Foto de: Williams F1 Pilotos: Jacques Laffite, Keke Rosberg. 1985: Williams-Honda FW10 12 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Keke Rosberg. 1986: Williams-Honda FW11 13 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Nelson Piquet. 1987: Williams-Honda FW11B 14 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet. 1988: Williams-Judd FW12 15 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese. 1989: Williams-Renault FW12C 16 / 52 Foto de: Renault Pilotos: Riccardo Patrese, Thierry Boutsen. 1989: Williams-Renault FW13 17 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990: Williams-Renault FW13B 18 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese. 1991: Williams-Renault FW14 19 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese. 1992: Williams-Renault FW14B 20 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese. 1993: Williams-Renault FW15C 21 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Alain Prost. 1994: Williams-Renault FW16 22 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell. 1994: Williams-Renault FW16B 23 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Damon Hill, David Coulthard, Nigel Mansell. 1995: Williams-Renault FW17 24 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: David Coulthard, Damon Hill. 1995: Williams-Renault FW17B 25 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, David Coulthard. 1996: Williams-Renault FW18 26 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Jacques Villeneuve. 1997: Williams-Renault FW19 27 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve. 1998: Williams-Mecachrome FW20 28 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve. 1999: Williams-Supertec FW21 29 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi. 2000: Williams-BMW FW22 30 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ralf Schumacher, Jenson Button. 2001: Williams-BMW FW23 31 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher. 2002: Williams-BMW FW24 32 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher. 2003: Williams-BMW FW25 33 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gené. 2004: Williams-BMW FW26 34 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gené, Antonio Pizzonia. 2005: Williams-BMW FW27 35 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia. 2006: Williams-Cosworth FW27 36 / 52 Foto de: Alessio Morgese Pilotos: Nico Rosberg, Mark Webber, Alex Wurz. 2007: Williams-Toyota FW29 37 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008: Williams-Toyota FW30 38 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima. 2009: Williams-Toyota FW31 39 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima. 2010: Williams-Cosworth FW32 40 / 52 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg. 2011: Williams-Cosworth FW33 41 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rubens Barrichello, Pastor Maldonado. 2012: Williams-Renault FW34 42 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pastor Maldonado, Bruno Senna. 2013: Williams-Renault FW35 43 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pastor Maldonado, Valtteri Bottas. 2014: Williams-Mercedes FW36 44 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2015: Williams-Mercedes FW37 45 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2016: Williams-Mercedes FW38 46 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2017: Williams-Mercedes FW40 47 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta. 2018: Williams-Mercedes FW41 48 / 52 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Pilotos: Sergey Sirotkin, Lance Stroll. 2019: Williams Racing FW42 49 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Robert Kubica 2020: Williams FW43 en pretemporada 50 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Nicholas Latifi 2020: Williams FW43 51 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Nicholas Latifi 2021: Williams FW43B 52 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Nicholas Latifi y George Russell