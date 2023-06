Vídeo: la primera vez de Mick Schumacher pilotando el Mercedes F1

El piloto alemán se quedó sin un asiento para la temporada 2023 de Fórmula 1 después de que Haas decidiera no contar más con él. Por ese motivo, el hijo del siete veces campeón del mundo tuvo que buscarse un hueco en otro puesto, y lo encontró en Mercedes en un papel que no esperaba, pero que ha resultado muy beneficioso para el conjunto de Brackley.

Mick Schumacher ayudó a la escudería teutona a poner en práctica todo lo aprendido en el simulador con su renovado W14 en el Gran Premio de España, y eso sirvió para conseguir un doble podio que celebraron con honores, aunque siguen pensando en el objetivo final, que es batir a Red Bull y volver a la senda del triunfo.

Sin embargo, antes de eso, tuvieron que estar trabajando con Pirelli en el Circuit de Barcelona-Catalunya para servir como apoyo en el desarrollo de los neumáticos de 2024, y Mercedes confió en el germano, quien completó una jornada con 152 giros en su contador: "Fue estupendo, he aprendido mucho y ha sido muy divertido. Ha sido un día muy productivo, hemos hecho todo lo que queríamos y hemos probado todos los neumáticos previstos".

"También fue bueno tener esa primera experiencia con los neumáticos sin ninguna manta [térmica]. Obviamente, al no haber conducido en un tiempo, lo he notado físicamente, pero ha sido bueno volver a conducir", explicó Mick Schumacher. "Esta experiencia sin duda me beneficiará en mi puesto. Sé mejor a qué prestar atención y en qué trabajar, también conozco mejor todos los procedimientos y el funcionamiento del equipo en pista, será un factor clave en caso de que alguna vez tenga que participar en una carrera".

El alemán notó cosas diferentes entre lo que hace en el día a día y el trabajo que completó sobre el asfalto: "Hay una diferencia entre el simulador y el mundo real, siempre habrá una diferencia, ya que la tecnología no está en un punto en el que se pueda comparar al 100%. Sin embargo, es la experiencia más cercana que he tenido entre un simulador y la vida real".

"El simulador me ha preparado, y el equipo ha hecho un gran esfuerzo de correlación", comentó el teutón. "Eso me ha ayudado a saber qué esperar al conducirlo, está claro por qué esta escudería es ocho veces campeona del mundo. Ha sido genial conducir el nuevo paquete de actualizaciones, no había probado el primer monoplaza, así que no podía hacer esa comparación directa".

"No obstante, de todas las comunicaciones que he escuchado de los pilotos, pude sentir y estuve de acuerdo con muchos de sus comentarios al conducir hoy. Ha sido muy sencillo", aseguró un Mick Schumacher que compartió pista con Carlos Sainz y su Ferrari, que rodó un total de 170 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

