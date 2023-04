El diario de Mick Schumacher para contar su papel en Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

El puesto de piloto reserva en un equipo de Fórmula 1 es uno muy desconocido, lejos de los focos de un fin de semana de gran premio, y por ello, el de Mercedes nos enseñará a lo largo de la temporada cómo es su labor. Mick Schumacher, que se unió al conjunto alemán recientemente, creó un diario que irá actualizando a lo largo del año en el portal de los de Brackley, y algunas cosas que cuenta son muy interesantes.

El alemán escribió unas primeras palabras de presentación: "¡Hola a todos y bienvenidos a mi diario! A lo largo de la temporada, os mantendré informados de cómo progresamos en la pista y en la fábrica, y os contaré lo que hago fuera de las carreras. Esta es mi primera entrada".

"Desde que llegué a Mercedes, me he adaptado muy bien, todo el mundo es muy abierto conmigo, y eso me hizo sentir bienvenido desde el primer momento en que entré en la sede de Brackley", dijo el hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. "He pasado mucho tiempo allí en estos primeros meses. Son unas instalaciones impresionantes".

Mick Schumacher recordó cuando se pasó por la casa de los de las flechas de plata y reveló alguna anécdota con el simulador: "La visité allá por 2014 como joven piloto, y entonces incluso me colaba en el simulador, ¡pero ahora todo es mucho más grande que entonces! Es una instalación de última generación, muy impresionante por cómo están estructuradas las cosas y cómo se cuida hasta el último detalle".

"Todavía me estoy acostumbrando al nivel de preparación que hay aquí, y estoy intentando absorber toda la información que puedo", explicó el alemán. "Además, todavía hay mucha gente que no conozco, pero está siendo divertido conocer a todos los que puedo. Hasta ahora me he centrado sobre todo en trabajar en el simulador, como he corrido con un coche bajo este nuevo reglamento, entiendo muy bien cómo se pilota".

"Eso me ha ayudado en mi rol hasta ahora y espero que sea un valor añadido para el equipo. Intentaré ser un par de ojos más y un recurso para ayudar con el programa de desarrollo a lo largo del año", continuó el reserva de Mercedes. "El grupo del simulador ha sido muy amable conmigo y ha sido un placer trabajar con ellos. Es impresionante pilotar el simulador porque es muy avanzado, y me he esforzado por hacer más, no me basta con quedarme de brazos cruzados, quiero ayudar en todo lo que pueda, ¡y me encantaría pilotar el W14!".

Mick Schumacher también indicó que le gustaba mucho estar con la dupla titular porque aprendía más: "También ha sido fascinante trabajar con Lewis [Hamilton] y George [Russell], es un periodo interesante para mí, ya que tengo la oportunidad de ver y trabajar con dos pilotos fantásticos, algo que no siempre se consigue. He aprendido mucho sobre lo que es importante a la hora de afrontar los fines de semana de carreras".

"Siento que ya he adquirido muchos conocimientos que añadir a mi conjunto de habilidades, no creía que hubiera aprendido tanto tan pronto", expresó el teutón. "Como piloto, normalmente no oyes lo que pasa entre los ingenieros mientras estás en la pista, así que escuchar las sesiones ha sido muy interesante, me sorprendió mucho el inicio de la temporada en Bahrein, no esperaba la cantidad de intercambios que se producen".

"No sabes lo que te pierdes hasta que participas", dijo. "Lo que más aprecio de trabajar con esos ingenieros es que te escuchan de verdad y que tu opinión cuenta, y lo que es especial desde el punto de vista emocional es que mucha gente que trabaja ahora para el equipo trabajaba aquí cuando mi padre pilotaba".

"Aunque todos hemos estado trabajando duro, es importante mantener un equilibrio y tener algo de tiempo libre, me fui pronto a Australia a hacer surf, no diría que soy un gran surfista, pero tengo que decir que me ha llegado a encantar y siento que no es solo para divertirme, sino también muy útil para entrenar", desveló. "Incluso en mi casa, en Suiza, practico mucho surf, eso puede sonar extraño cuando se habla de un país que no es famoso por sus playas, pero tenemos un lugar de surf cerca de donde vivo".

El reserva de Mercedes se despidió poniendo su punto de mira en la próxima cita en Azerbaiyán, con más trabajo en el simulador: "No hay nada mejor que la adrenalina del automovilismo, y estoy deseando volver a Brackley para continuar con nuestro trabajo. Estamos realizando muchas sesiones de simulador antes de la próxima carrera en Bakú, así que haremos algo de kilometraje virtual y nos esforzaremos al máximo para mejorar el rendimiento del coche".

"Para terminar mi primera entrada en el diario, quería dirigirme directamente a vosotros, los aficionados. Gracias a todos por la calurosa bienvenida al equipo y por el apoyo que me habéis mostrado", afirmó. "No es ningún secreto que, como a cualquier piloto, me encantaría estar ahí fuera compitiendo, pero mi papel actual me está ayudando a crecer y a desarrollarme, lo que es estupendo".

