Vídeo: De Vries sufrió para salir del coche al acabar la carrera

El mundo de la F1 se deshizo en elogios a Nyck de Vries, que en su primera carrera en la máxima categoría, como sustituto del enfermo Alex Albon, no solo se clasificó mejor que su compañero, sino que llevó al Williams hasta la novena posición.

Eso le permitió igualar el mejor resultado de este año de Alexander Albon y lograr algo que Nicholas Latifi aún no ha conseguido, sumar puntos.

Sin embargo, no fue un camino fácil, y las imágenes justo después de la carrera del GP de Italia son una muy clara prueba de ello. En el vídeo, compartido por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en sus redes sociales, se ve cómo el piloto pide ayuda al equipo para salir del coche, teniendo que ser asistido por los dolores y tirones que sufría.

"Estoy sufriendo incluso para... ¿puede alguien ayudarme o estoy yo solo en el parque cerrado? Literalmente ya no puedo ni levantar los brazos".

Su ingeniero le respondió: "Lo confirmaré, lo confirmaré". Acto seguido, Pierre Gasly se acerca a felicitar a De Vries, pero no se da cuenta de que necesita ayuda, y se marcha. Sin embargo, la historia acabó bien, ya que en la siguiente imagen se ve a un miembro de Williams desabrochando los cinturones de su pupilo y tirándole de los brazos para ayudarle a reincorporarse.

El holandés fue campeón del mundo de Fórmula E la pasada temporada y ha competido en la categoría eléctrica también este año, como piloto de Mercedes. Y mientras que muchos han definido como extraño que sufra precisamente en un circuito como el de Monza, hay que recordar que precisamente la naturaleza de la pista obliga a grandes frenadas y a mantenerse en alerta casi toda la vuelta.

Cuando le preguntaron qué tal se encontraba tras la carrera, De Vries contestó: "Cansado. Durante la carrera no sudé mucho y el ritmo cardíaco era bajo, pero mis brazos y mis hombros están simplemente cansados".

Aunque el resultado final fue muy destacable, De Vries no lo tuvo fácil. Se vio obligado a subirse al coche el sábado por la mañana y tener que hacer la FP3 como única preparación para la clasificación y carrera. Y el sábado, en la sesión que decidía la parrilla, cometió un error con uno de los interruptores del volante.

El piloto de 27 años reveló que su equipo tuvo que hacer algunos cambios en el coche: "Al presionar el sábado el interruptor de balance de frenos en la clasificación, moví el balance de frenos hacia atrás y básicamente sobrecargamos la caja de cambios cuando toqué los frenos en la curva 4".

"Hicimos algunas adaptaciones en los interruptores y botones para asegurarnos de que si volvía a pasar, el impacto no sería tan drástico".

No hay que olvidar que antes de que le llamara Williams, ya había disputado la FP1 con Aston Martin el viernes. Y para terminar, respecto a las diferencias entre coches, comentó: "He visto muchos volantes recientemente. Fue duro, pero creo que como equipo lo hicimos muy bien para prepararme y también en cuanto a las prioridades".

"Así que no pasamos por ningún fallo o procedimientos de seguridad. Simplemente nos centramos en lo que necesitaba y durante la carrera aún pregunté cómo podía hacer algunos ajustes de equilibrio y me dijeron qué hacer. Fue un diálogo muy bueno y una gran comunicación. Me permitieron no tener que pensar, solo sentir, así que me guiaron durante la carrera".

