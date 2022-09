Alonso explica su mensaje de radio "¡Uau!" a Alpine en Monza F1

Cargar el reproductor de audio

"¿Tenemos algún problema con la entrega de potencia o está todo bien?", esa fue la primera vez que Fernando Alonso abrió la radio para comunicarse con Alpine durante el Gran Premio de Italia 2022 en cuanto a lo relacionado con la avería de su monoplaza. "Se ve bien desde nuestro lado", le contestó el equipo desde el muro de boxes. A lo que el asturiano respondió: "¡Uau!".

Pero, ¿qué quiso decir realmente el veterano piloto español con este mensaje de radio? Cuando se le preguntó al respecto, Alonso explicó lo sucedido: "Obviamente, en la radio no quieres decir de una forma demasiado evidente que tienes un problema".

"Por lo que no estaba seguro de si ese mensaje ["se ve bien"] era una respuesta real o solo una manera de disimularlo. Al final ya lo habéis visto, no terminamos la carrera", explicó.

Así fue el momento del abandono de Alonso en el GP de Italia: Vídeo: Alonso abandona tras hacer un récord histórico en Monza

Alonso completó más de la mitad de la carrera con un Alpine A522 que desde fuera no parecía sufrir ningún daño relevante, pero finalmente tuvo que entrar al pitlane para retirarse y acatar las órdenes de su equipo "Algo con la unidad de potencia" dijo Alonso sobre su abandono. "Tal vez ha sido la presión del agua. No lo sé exactamente. Tenemos que estudiarlo".

Ese problema técnico, por lo tanto, confirmaba la sospecha que el español había tenido "desde el principio", y de ahí su mensaje por radio preguntando si el equipo podía ver algo anómalo en los datos desde el muro de boxes, a lo que recibió una respuesta negativa.

"Me parecía que no teníamos la entrega de potencia habitual en las rectas", dijo Alonso. "No teníamos toda la energía. Y eso hizo que fuese una carrera difícil".

"Fue difícil mantener el ritmo cuando estaba peleando con otros pilotos, porque no eramos muy rápidos. Tenemos que investigar cuáles fueron las razones, porque definitivamente no hemos cumplido con nuestras expectativas aquí en Monza", sentenció.

Debido a los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas y meses, rápidamente las redes sociales empezaron a crear conspiraciones en relación con la radio de Alonso, la respuesta de Alpine y su posterior abandono, que rompió una racha de diez carreras consecutivas cruzando la bandera a cuadros en la zona de puntos.

No obstante, las palabras del #14 tras la carrera demuestran que todo podría estar dentro de los parámetros habituales de una carrera de la máxima categoría del automovilismo, donde ningún equipo quiere demostrarle a sus rivales sus debilidades de forma pública.

Fernando Alonso, tras su abandono en el GP de Italia 2022 de F1