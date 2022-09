Marko también critica al GP de Italia: "Teníamos un gran final"

Cargar el reproductor de audio

En la vuelta 47 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2022, el McLaren de Daniel Ricciardo se paró a un costado de la pista tras una avería mecánica y necesitó de la ayuda de los comisarios para retirar el monoplaza, un proceso que fue mucho más lento de lo habitual en Monza.

Eso provocó que el coche de seguridad que se había desplegado a raíz del incidente permaneciese en pista hasta la última vuelta y la carrera se dio por concluida detrás del Safety Car.

Otro factor que provocó el desconcierto de los aficionados es que el coche de seguridad tenía detrás a George Russell en lugar de a Max Verstappen, que era el líder de la carrera, por lo que tenía que dejarse desdoblar por algunos para ordenar la parrilla antes de reiniciar la sesión.

Si bien Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing, estaba encantado con la última victoria de Max Verstappen, reconoció no estar contento con la FIA y dijo que el Gran Premio de Italia no debería haber terminado detrás del coche de seguridad.

"Definitivamente fue la decisión equivocada", dijo Marko a Sky Alemania.

"El coche de seguridad se puso delante del piloto equivocado y no debería haber retenido detrás a los que llevaban una vuelta perdida. Sin eso, podríamos haber tenido un gran final. Si ese hubiera sido el caso, habría sido más difícil para nosotros y habríamos estado en desventaja. Pero los intereses de la categoría siempre deben ser lo primero", añadió el veterano austriaco.

"También creo que los comisarios de pista deben trabajar más rápido, tuvieron suficiente tiempo como para sacar ese coche de ahí. En este circuito, se necesita mucho tiempo para completar la vuelta. Pero a pesar de eso, arruinaron el final de la carrera", dijo Marko.

Verstappen cruzó la bandera de cuadros en primera plaza para sumar su quinta victoria consecutiva del curso. Gracias a ello, ahora tiene la posibilidad de conquistar su segundo título de la Fórmula 1 a en el próximo Gran Premio de Singapur dentro de tres semanas.

El neerlandés dominó la carrera, aunque la estrategia pudo ponerle en dificultades:

"Tuvimos una clara ventaja de ritmo, ya que Max llegó al liderato con una velocidad increíble. Tal vez podamos llegar a las 14 victorias esta temporada", dijo Marko en referencia al número que convertiría al holandés en el piloto con más victorias en una sola temporada.

"Hasta ahora, todas las pistas han sido buenas para nuestro coche. Aún así, no podemos descartar que Charles Leclerc esté por delante de nosotros en algunas carreras. Ahora podemos y queremos ganar el campeonato en Singapur, podríamos celebrarlo perfectamente allí, no veo una razón para pensar que no", finalizó el asesor de Red Bull.