Vettel, tras caer en la Q1 de Bahrein: "Estoy enfadado y molesto"

En un momento muy apretado de la Q1, Vettel necesitaba una segunda vuelta rápida para conseguir un puesto en la Q2. Sin embargo, el último intento del alemán se vio perjudicado por dos banderas amarillas, que provocaron que el tetracampeón del mundo no pudiera mejorar su marca personal, quedando en un 18º puesto.

Primero, Vettel tuvo que reducir velocidad en la curva 1 debido al trompo del debutante de Haas, Nikita Mazepin, que rebasó al pelotón de coches y adelantó al Aston Martin en la vuelta de calentamiento.

Luego, se encontró con otra bandera amarrilla en la curva 8 provocada por Carlos Sainz, que perdió potencia durante un momento con su Ferrari.

Más tarde, Vettel admitió que estaba molesto por cómo ha ido su primera sesión de clasificación con Aston Martin, pero añadió que no tenía sentido entrar en pánico por su mala posición en parrilla.

"Si entrase en pánico ahora, no ayudaría", declaró Vettel a Sky Sports F1. "Por supuesto estoy enfadado y molesto, no fue nuestra culpa en cierto sentido no conseguir el pase, pero tenemos que aceptarlo y hacer lo que podamos para prepararnos para mañana.”

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre lo ocurrido desde su perspectiva, Vettel declaró que podría haber cruzado la línea de meta antes en su segunda vuelta si no hubiera sido porque le adelantaron en el último sector".

"Fue un desastre el último sector de la vuelta de calentamiento, crucé la línea con menos de un segundo y luego aparecieron las dos banderas amarillas, así que no pudimos hacer mucho en ese caso".

A pesar de su intento fallido en clasificación, Vettel admite sentirse más cómodo en su nuevo coche comparado con los libres, pero admitió a su equipo que no es "donde queremos estar” después de que su compañero Lance Stroll consiguiera la décima plaza en la parrilla, llegando a la Q3.

“No estaba contento en los libres, me sentí más cómodo en clasificación, pero obviamente no conseguí completar la vuelta,” añadió Vettel.

“No estamos donde queremos estar. Y a parte, creo que sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo. Estamos probando diversas cosas para comprender mejor el coche.”

“Hay potencial para ir más rápido. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer aún.”

“Por suerte, mañana podemos tener una buena carrera. Creo que podemos recuperar bastante y veremos qué nos deparará el día.”

El jefe principal de Aston Martin, Otmar Szafnauer, calcula que Vettel perdió “alrededor de cuatro décimas de segundo” por culpa de la doble bandera amarilla.

“Fueron dos banderas amarrillas en la curva 1 y en la curva 8, así que obviamente levantó, por lo que perdió cuatro décimas de segundo,” declaró Snafnauer.

“Es una temporada larga, y tenemos mucho por hacer todavía. Así que estaremos preparado. Sigue estando optimista para la carrera de mañana.”

