Verstappen: "Todos sabemos lo bueno que es Alonso"

Max Verstappen y Fernando Alonso, entre otros, compartieron vuelo de regreso tras el GP de Qatar que ponía fin al último triplete de la temporada y que daba una pausa a cinco semanas en las que se han disputado nada menos que cuatro carreras.

Antes coger ese avión, compartieron por primera vez podio en Fórmula 1, ya que el anterior de Alonso, en el GP de Hungría 2014, llegó cuando Verstappen aún no había debutado en la máxima categoría.

El asturiano, en sus declaraciones a DAZN, se mostró orgulloso de los pilotos que le acompañaron en el top 3: "Compartimos podio con Hamilton y con Verstappen, no con cualquier otro, con todos los respetos". Y el holandés, en la rueda de prensa de la FIA, mostró la misma admiración por el asturiano.

"Es una pena que Checo no pudiera subir al podio, aunque sumó buenos puntos para el equipo. Peor también me alegro por Fernando, todos sabemos lo bueno que es, de eso no hay duda", comentó el #33.

Precisamente la sanción de cinco posiciones a Verstappen (y de tres a Bottas) permitió a Alonso salir tercero en la carrera del domingo, y tras adelantar a Pierre Gasly y ver cómo le superaba con mayor velocidad el neerlandés en la vuelta 5, el español se aferró al podio para conservar esa tercera posición.

Probablemente Verstappen pensó que el #14 le podía ayudar en los primeros metros, ya que Alonso arrancaba justo detrás de Lewis Hamilton, por la parte limpia y neumáticos más rápidos. El bicampeón admitió que creía que podría adelantar al británico en la salida con los blandos, pero Gasly tapó bien el hueco y cogió rebufo al Mercedes.

Tras la primera curva, de hecho, Alonso estuvo a punto de tocarse con un Verstappen que venía remontando y que tuvo que esquivarle en la 2, antes de que el de Alpine se lanzara a por el AlphaTauri de Gasly para ser segundo.

Por su parte el jefe de equipo de Red Bull Racing, un Christian Horner con el que en el pasado ha intercambiado cruce de versiones sobre sus fichajes frustrados por los de las bebidas energéticas, también se refirió a Alonso: "Checo tuvo la mala suerte de no acabar en el podio, creo que sin el Virtual Safety Car del final habría podido con Alonso en esa última vuelta. Ha pasado mucho tiempo desde que Fernando subió al podio por última vez, así que también fue agradable verle ahí".

El podio de Alonso en Qatar, el 98 de su carrera, no dejó indiferente a nadie.

La celebración del podio del GP de Qatar 2021 de F1

Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 1 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 2 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 3 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 4 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 6 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 8 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 9 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 10 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 12 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 13 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 14 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 15 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 17 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 en Parc Ferme 18 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 en Parc Ferme 19 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tercer lugar Fernando Alonso, Alpine F1 en Parc Ferme 20 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images