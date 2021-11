Alonso, exultante tras su podio: "He vuelto para ser campeón una vez más"

Fernando Alonso logró un podio histórico en el Gran Premio de Qatar 2021 de F1, tras una larga espera de más de siete años. El piloto de Alpine se benefició de las sanciones en la parrilla de Max Verstappen y Valtteri Bottas para salir desde la tercera posición.

El español logró pasar a Pierre Gasly por el exterior de la curva 2 en la salida y se puso en segunda posición, hasta que le superó el neerlandés de Red Bull. Sin embargo, eso iba según lo planeado, ya que Hamilton y Verstappen irían mucho más rápido y su verdadera lucha era con el resto.

Finalmente, tras pelear en la distancia con Sergio Pérez, y de gestionar de manera impresionante sus ruedas, el asturiano logró el ansiado escalón de honor que tanto se le resistía.

"Llevo tiempo esperando, se hizo de rogar el podio 98. Del 97 a este hubo una pausa muy grande, así que estoy agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio, y fue hoy. Agradezco a todo el mundo que ha esperado tantos años y estuvo siempre ahí al lado confiando", dijo Alonso.

El GP de Qatar no parecía el ideal para sumar más puntos que AlphaTauri, pero todo cambió en la salida. El adelantamiento a Gasly fue clave para sus opciones, y lo redondeó tras 57 giros a Losail: "Estoy contento porque ha sido un buen fin de semana, buena competitividad, no ha habido ningún caos ni nada raro".

El español opinó sobre la carrera y su desarrollo, y pudo estar en lo más alto con los dos pilotos que se juegan el título: "Compartimos podio con Hamilton y con Verstappen, no con cualquier otro, con todos los respetos. La verdad es que estoy muy contento".

En cuanto a su ritmo, sorprendió a todos diciendo que estuvo conservador, aunque desde fuera se le veía a gran velocidad: "Mis neumáticos iban bien, me decían que los cuidase, que había algunos pinchazos y había algunos equipos que estaban sufriendo. Iba cuidándolos y me estaba guardando tiempo, alrededor de medio segundo por vuelta durante los últimos 15 giros de carrera".

"En el último sector iba guardando, me decían que no empujase porque teníamos miedo a que explotase el neumático, pero, claro, no me lo indicaban por radio", explicó Alonso.

Sin embargo, vivió con tensión las últimas vueltas, incluso dijo que se sentía un poco enfadado con su equipo: "'¿Pérez va a llegar o no?' me preguntaba. Estaba un poco molesto porque no me decían nada. Pensaba que no me querían dar referencias porque sabían que iba a llegar y me iba a adelantar, pero no quieren decirme que tire porque puede explotar el neumático y a ellos les valía el cuarto puesto como equipo".

"Empezaba a dudar de la comunicación con el silencio, pero fue divertido y al final conseguimos rematar la faena", comentó feliz Fernando Alonso.

El de Alpine reconoce que esta carrera ha sido una muy buena, tanto para él como para las aspiraciones de futuro del equipo: "Ha sido el mejor fin de semana de la temporada. He vuelto para intentar luchar y ser campeón una vez más, y sabemos que en 2022 se reinicia todo".

"Si no somos rápidos el año que viene es por nuestra culpa, porque no es como este, que es una continuación del pasado", añadió.

"Tenemos esa oportunidad y veremos si nos sale bien. Sin hacer este 2021 no hubiese estado listo para 2022, tenía que hacer un periodo de transición, y esto es parte de ‘El Plan’ para el año que viene estar a tope", dijo entre risas.

Este podio llega después del último logrado hace más de siete años, en el GP de Hungría 2014, cuando aún estaba en Ferrari: "Ojalá llegar a 100 podios pronto, al menos, que el 99 no tarde tanto como el 98".

Galería: revive la carrera de Fernando Alonso del GP de Qatar 2021 de F1 en imágenes

