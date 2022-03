Técnica F1: cómo Ferrari consigue ahorrar peso en sus frenos

Cargar el reproductor de audio

Las nuevas y radicales reglas de la Fórmula 1 para la temporada 2022 no solo provocaron que los coches tuvieran un aspecto completamente diferente, sino que también aumentó el peso de los monoplazas en 43 kg durante el invierno, para subir otros 3 kg (hasta 798kg) más adelante. Sin embargo, todavía ningún equipo ha conseguido llegar a ese objetivo mínimo.

En estos momentos, todos los equipos del campeonato están intentando ahorrar peso de todas las formas posibles, ya que tener 10 kg de peso extra significan una media de 0.3 segundos de tiempo perdido por vuelta, unos 18 o 20 segundos por carrera.

Para Ferrari, que consiguió un doblete en la carrera inaugural en Bahrein, este tema también es relevante, aunque no tan crítico como, por ejemplo, para Red Bull. En el equipo de Maranello, la desventaja no es tan grande: según los expertos, solo son unos pocos kilogramos.

¿Por qué? La respuesta se encuentra en el diseño de los frenos traseros del F1-75. Los italianos usan discos de freno de un diámetro más pequeño respecto a lo máximo que permiten las reglas.

Para esta temporada, debido a la transición a los nuevos neumáticos de 18 pulgadas, el diámetro máximo de los discos de freno delanteros se incrementó de 278 a 328 mm, mientras que su grosor se mantuvo igual, en 32 mm. En la parte trasera, los cambios afectaron a ambos parámetros: el diámetro aumentó de 266 a 280 mm, y el grosor lo hizo de 28 a 32.

Estos son los valores máximos que los equipos suelen aprovechar. No obstante, Ferrari decidió que era mejor usar discos de freno del tamaño máximo permitido en la parte delantera, pero no en la parte trasera, utilizando discos más compactos de 278 mm que serían suficientes para el rendimiento de frenado del F1-75. Además, con esa decisión, ahorran mucho peso.

Parece que 2 mm no es tanto. Sin embargo, las matemáticas deducen que el ahorro de peso en este caso es del 1,5%. Es muy importante que la diferencia esté en las masas no suspendidas: porque a los ingenieros de F1 no les gustan, tratan de minimizarlas en todo momento.

Por supuesto, la ganancia en sí misma es pequeña en comparación con las competiciones de dos ruedas, apenas será de unos 100 gramos. No obstante, este es un ejemplo más de cómo cada equipo de Fórmula 1 busca ventajas por mínimas que sean.