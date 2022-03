Esteban Ocon, a un paso del accidente de Schumacher

Cargar el reproductor de audio

Sin embargo, a diferencia de Bölükbasi y Schumacher, Ocon logró salvar la situación y mantener a su monoplaza en un margen más o menos "seguro", admitiendo después que estaba "a un grado" de emular el accidente de Schumacher.

"Creo que una clasificación más y me hubiera dado", dice Ocon. "Exactamente me hubiera pasado lo mismo que a Mick. Y no es agradable. Nada agradable", enfatizó.

El francés lo atribuye a no poder calentar los neumáticos como le hubiera gustado. Tras el breve momento de conmoción, el piloto de Alpine detuvo su vuelta: "Dije que ya era suficiente y conduje de regreso a boxes".

El "casi accidente" de Ocon, que fue capturado en televisión, obligó a Esteban a cambiar el rumbo de su jornada clasificatoria. Sin embargo, pudo terminar quinto en la clasificación, convirtiéndose en el mejor del resto, por detrás de los dos mejores equipos, Red Bull y Ferrari.

En esta línea, Ocon sabe que el riesgo puede ser recompensado en el rápido circuito de Yeda, admitiendo que "el riesgo y la precisión" te pueden llevar hasta la pole position en un trazado así.

"Sabemos que es una pista donde el riesgo es recompensado. Tienes que presionar y empujar en la clasificación. Pero no todos los pilotos parecen ser conscientes de eso, ya que no hubo un solo incidente en los entrenamientos".

El sábado por la noche, Haas confirmó que Schumacher se quedaría fuera de la carrera del domingo, prefiriendo no correr riesgos ni con su piloto ni con su situación dentro del box, teniendo que transportar sus monoplazas de Yeda a Melbourne para el Gran Premio de Australia en quince días.