El adiós de la histórica RTL, ¿consecuencia del futuro sin Vettel?

Hasta 2020, RTL y Sky habían retransmitido en paralelo las carreras en el mercado alemán.

El nuevo contrato que logró Sky les compromete a emitir cuatro carreras gratis, y además habrá un programa gratuito de 30 minutos en Sky Sport News HD.

Con Sky, Alemania tendrá su primer canal dedicado a la F1 las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como ya hay en otros países.

El acuerdo supone una noticia positiva para la organización de la F1 después de que sus ingresos de 2020 se vieran afectados por la falta de carreras, ya que los circuitos no pagaron tasas de alojamientos, cayeron los patrocinadores y los organismos de radiodifusión tampoco aportaron dinero dado que no podían emitir los grandes premios que el coronavirus obligó a cancelar.

El director de derechos de medios de F1, Ian Holmes, dijo: "La F1 y Sky han disfrutado de una relación de larga duración, trabajando bien juntos para mejorar la oferta de transmisión dando a nuestra apasionada base de espectadores una cobertura integral de la categoría".

"Estoy encantado de que nuestro trabajo conjunto siga construyendo y fortaleciendo la impresionante calidad de la programación de Sky, así como su alcance digital".

La RTL abandona la F1 y se centrará más en el fútbol. Llevan en la F1 desde 1991, el año en el que Michael Schumacher debutó.

Cuando Schumacher pareció un veterano en su estreno: El primer test de Michael Schumacher con un F1: así llegó y así fue

Los infinitos éxitos de Schumacher crearon una enorme base de aficionados, que luego se reforzaron cuando Sebastian Vettel ganó sus mundiales y Nico Rosberg comenzó a pelear por todo con Hamilton.

Sin embargo, la RTL ha indicado que la F1 ya no es rentable económicamente.

"La competencia por los derechos de televisión ha cambiado", señaló su director gerente Jorg Graf en la web de la compañía. "El mercado se ha sobrecalentado en algunos casos y, por lo tanto, ha dejado el marco muy ambicioso, pero económicamente justificable, que hemos establecido nosotros mismos".

"Ahora vamos con toda nuestra fuerza y ​​pasión y nos centraremos en el fútbol como el deporte de televisión número uno y nuestro paquete de derechos adquiridos recientemente".

Manfred Loppe, director de deportes RTL, añadió: "Hemos retransmitido la F1 durante tres décadas con gran amor y pasión, así como con una valiente disposición para innovar e invertir".

"Los momentos más emocionantes, de mayor alcance e inolvidables de la categoría reina del automovilismo estarán ligados para siempre a la RTL".

Sin embargo, Bernie Ecclestone, ex dueño de la F1, tiene otra teoría: “La RTL se va precisamente por Vettel. Sin él, perderán a su caballo principal".

Y es que si el tetracampeón no encuentra sitio para 2021, Alemania no tendrá representantes en su parrilla, algo que no ocurre desde 1981.