Rosberg atiza a Ferrari: "Los equipos de F2 y F3 lo hacen mejor"

La carrera del Gran Premio de los Países Bajos se decidió por el factor estratégico, donde los equipos deben lucirse para que sus pilotos tengan oportunidades de ganar o, al menos, de optar al triunfo. Red Bull fue quien mejor lo hizo, ya que con Max Verstappen sellaron un nuevo triunfo y se encaminan hacia su segundo título mundial consecutivo, al igual que en Mercedes, ya que las flechas de plata tuvieron en su mano la victoria y, aunque no la lograron, subieron al podio con George Russell.

Sin embargo, la vida es muy diferente en Ferrari. Y es que los de Cavallino Rampante fallaron en el momento de las paradas en boxes, no tanto en la vuelta y el compuesto seleccionado, cosa que ya hicieron en otras citas y por lo que tanto se les ha criticado, sino que fue en la propia acción del cambio de gomas.

Cuando Carlos Sainz, que es ese momento rodaba tercero y muy cerca de los líderes, Verstappen y Charles Leclerc, se detuvo en el pitlane, los mecánicos de Maranello volvieron a errar al olvidar el neumático trasero izquierdo en el garaje, comprometiendo la carrera del madrileño con una parada de casi 13 segundos.

Eso no fue nada nuevo en Ferrari, ya que muchos tifosi siguen temblando cuando un monoplaza rojo encara la calle de boxes para cambiar de compuestos, y algunos expertos, e incluso campeones del mundo de Fórmula 1, critican la forma en la que trabajan.

Nico Rosberg, quien se llevó el título en la temporada 2016, fue uno de los que más atizó a los italianos, y en Sky dijo: "Dios mío, Mattia Binotto [jefe de Ferrari] sigue diciendo: 'No, no, no necesitamos hacer ningún cambio, todo va bien'. ¿Cuándo llegará el día? No es posible, incluso los equipos de Fórmula 2 o F3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y en los pitstops que Ferrari".

"Vas a los boxes y no hay un neumático. En algún momento tienen que empezar a hacer algunos cambios", argumentó el ex de Mercedes. "Además, su coche tiene poco ritmo en las carreras, lo vimos en Spa, y lo volvimos a ver aquí, así que están empezando a perder. Necesitan asegurarse de que siguen desarrollando ese monoplaza en la dirección correcta".

El campeón del mundo alemán fue muy crítico con Ferrari, y tampoco se guardó su opinión sobre Lewis Hamilton, que perdió el podio por la estrategia de Mercedes, y al que le tuvieron que calmar por la radio antes de expresar un comentario negativo hacia el equipo.

"Fue doblemente horrible, primero le pasan y pierde la victoria, y luego su compañero de equipo le adelanta volando, lo que no es una buena sensación, créeme. Es un asco, así que fue una cosa tras otra, fue una experiencia horrible para Lewis", señaló Rosberg.

"Entonces se frustra como un loco en la radio, es totalmente comprensible. Ya después de la carrera estaba empezando a mostrar su compostura de nuevo. Creo que todavía se enfadará en la sala de vuelta a la calma y golpeará un poco la mesa allí", aseguró el que fuera su rival en el inicio de la era híbrida de la Fórmula 1.

