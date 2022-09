Sainz, frustrado: "Todo lo que podía salir mal ha salido mal"

Cargar el reproductor de audio

En la salida, Carlos Sainz lo hizo francamente bien para mantener la tercera posición, con contacto incluido con un Lewis Hamilton que intentó adelantar por el interior de la primera curva. Por fortuna para ambos, pudieron seguir en pista sin ningún problema.

Max Verstappen y Charles Leclerc tardaron poco en abrir hueco y escaparse, mientras el piloto español veía amenazado el tercer puesto por el veterano piloto de Mercedes, que estaba en distancia de DRS. En la vuelta 15, Ferrari llamó al madrileño a boxes para defenderse de los ataques del siete veces campeón el mundo, pero la parada fue muy lenta, concretamente de de 12,7s.

Después de todas las paradas, Sainz, que era tercero cuando entró a boxes, se encontraba sexto, por detrás de los dos Mercedes, ambos Red Bull y su compañero de equipo en Maranello. Desde ese momento, el madrileño se quedó en tierra de nadie.

Sainz paró en la vuelta 44, justo antes de que Yuki Tsunoda provocase un VSC que lo cambió todo. El español montó nuevos duros y salió detrás de los Alpine, noveno. Unos giros más tarde, pasó a Esteban Ocon al final de la recta principal cuando un Alfa Romeo estaba detenido en esa zona y había bandera amarilla en pista.

Dirección de Carrera sacó el Safety Car y los pilotos tuvieron que entrar al pitlane mientras retiraban el coche de Valtteri Bottas, momento que Ferrari aprovechó para montarle a Sainz blandos frescos, dejándole salir de su caja de boxes justo en el instante en el que venía Fernando Alonso por detrás, lo que obligó al asturiano a frenar para evitar la colisión.

En la resalida, el #55 le arrebató la quinta posición a Pérez y se colocó quinto, por detrás de Leclerc. Pero el final de la carrera de Sainz se vio influenciado por una sanción de cinco segundos por unsafe release en su última parada en boxes, que le hizo caer de la quinta a la octava plaza, sumando solo cuatro puntos.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto de Ferrari se mostró visiblemente frustrado.

"Muy mal, la verdad. Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Mal ritmo en el primer stint, luego mala parada que nos ha costado prácticamente cuatro posiciones y después la bandera amarilla que creo que me he salvado por los pelos, y más tarde el unsafe release, que yo creo que no era, porque he tenido que frenar para no llevarme puesto a un mecánico de McLaren, así que no acabo de entender muy bien esa decisión, pero bueno".

En referencia a la larga parada en boxes que condenó sus opciones, Sainz explicó que la decisión de entrar se tomó de forma muy precipitada y por eso pilló por sorpresa a algunos mecánicos.

"Hay que analizarlo, me han llamado tarde a boxes, extremadamente tarde. Y efectivamente, cuando he llegado no estaban listos. Habrá que analizarlo ahora con calma".

La próxima carrera tendrá lugar en Monza, la carrera de casa para Ferrari, para la que el madrileño espera que el equipo de un paso adelante después de lo sucedido en los últimos dos fines de semana.

"Bueno, después de hoy, no diría que preocupado, pero no me ha gustado nada cómo ha ido la carrera y hay que encontrar un par de cara a Monza, porque está claro que los Mercedes y los Red Bull eran un poco más rápidos", concluyó.