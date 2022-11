Ricciardo revela que se sintió como "un pasajero" en McLaren

Cargar el reproductor de audio

El australiano realizó su mejor actuación del año en Ciudad de México el pasado fin de semana, gracias a una acertada estrategia de neumáticos, cambiando de medios a blandos, que le permitió alcanzar la séptima posición pese a una penalización de 10 segundos por chocar con Yuki Tsunoda.

La carrera llegó justo una semana después de una de las rondas más decepcionantes de Ricciardo en lo que va de temporada en Austin, donde terminó en una humilde 16ª posición, 10 puestos por detrás de su compañero de equipo Lando Norris.

Ricciardo admitió que era la primera vez que se sentía tan cómodo con el coche 2022.

"Supongo que más vale tarde que nunca", dijo. "Voy a tomarme el día de hoy como lo que es, voy a disfrutar de que mantuvimos nuestro ritmo y que fue impresionante".

"Espero que esto signifique que serán así las dos próximas carreras. No quiero ser negativo, ni siquiera quiero mirar hacia adelante, sólo quiero tomarme el día de hoy como lo que es. Y espero que hayamos aprendido algo de ello".

"Incluso probablemente el año pasado, siento que normalmente estábamos defendiendo más que atacando. Así que hacer una carrera al ataque, y especialmente para mí, sentir que con este coche puedo atacar un poco más, es una sensación muy agradable".

Ricciardo también se mostró aliviado de tener una carrera así después de sentirse tan frustrado después del fin de semana del GP de los Estados Unidos.

"Por supuesto, no es típico que en un lugar como Austin me sienta así", dijo tras ver la bandera a cuadros en México. "Hay muchas cosas de ese fin de semana que me encantan, por lo si yo me siento así en un lugar como ese, es porque ha ido muy mal".

"Ha habido muchas veces en las que me he sentido un poco como un pasajero en cierto modo; siento que normalmente he tenido tan poco agarre que ni el mejor de los talentos podría haber hecho un buen trabajo. Así que por eso me sentí a veces un poco frustrado".

"Sientes que no puedes mostrar nada de lo que tienes, porque no estás al nivel de los demás. Hoy he sido capaz de empujar y de tener ritmo, y ser un piloto que está haciendo buenos tiempos me hace feliz".

"Me hubiera gustado que fuera así más a menudo. Pero disfrutaré del día de hoy, estoy contento de que tengamos una semana de descanso, así que podré disfrutarlo durante una semana".

Motorsport.com tuvo la ocasión de preguntar a Daniel si sentía que había demostrado de lo que es capaz, a lo que Ricciardo respondió: "Todavía sé que puedo hacer esto, pero es difícil cuando no consigues hacerlo semana tras semana".

"Es un poco como Vettel en las últimas carreras. Hizo algunas muy buenas, y a raíz de ahí la gente se pregunta si es el momento de retirarse".

"Creo que todos nosotros podemos seguir a un buen nivel. Obviamente, es sólo la consistencia. Pero a mí me sigue gustando esto y todavía quiero llegar al frente".