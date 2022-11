Cómo se compara el récord de Verstappen con los de Schumacher y Vettel

Cargar el reproductor de audio

La carrera deportiva de Max Verstappen desde que llegó a la Fórmula 1 ha estado constantemente relacionada con los récords, la mayoría de ellos relacionados con su edad: el más joven en lograr esto, el más joven en conseguir aquello, etc.

Pero al batir el récord de victorias en una misma temporada con su 14º triunfo del año en México el pasado fin de semana, el holandés dijo que su nombre pasará a formar parte de los libros de los récords de la F1 por algo que va más allá de su edad.

Michael Schumacher en 2004 y Sebastian Vettel en 2013 lograron 13 victorias, unos números que ya desde el verano parecían estar al alcance de Verstappen debido a que el rendimiento de Ferrari se desvanecía poco a poco y sus victorias seguían sumando una tras otra.

Sin embargo, no por parte de Verstappen, al menos no públicamente. Siempre se afirmó, a diferencia de algunos de sus rivales, que las estadísticas le interesaban más bien poco, además de señalar el hecho de que ahora, al contar con más carreras a lo largo de un año, esos récords eran más fáciles de batir. "No creo que le importe", dijo el director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, tras la décima victoria del año de Verstappen en Zandvoort. "Simplemente no mira esas cosas", añadió.

Motorsport.com preguntó a Verstappen después de su 14ª victoria si el hecho de casi menospreciar el récord desde principios de este año era una táctica para no perder la concentración, pero dijo que simplemente "nunca me interesaron realmente esas estadísticas". Además de reconocer que en la F1 todo "depende del paquete que tengas".

Entonces, ¿cómo se comparan las 14 victorias de Verstappen en 2022 -que todavía podría llegar a 16- con lo que lograron Schumacher y Vettel en 2004 y 2013? Y ¿qué debe hacer el holandés para que este sea estadísticamente el año más dominante de un piloto en la historia de la F1?

El calendario de Fórmula 1 más extenso, con más carreras

Un factor importante que probablemente influya en muchos de los actuales récords de la F1 es la rápida expansión del calendario, algo que hace que hazañas como las 14 victorias de Verstappen en un mismo año sean más fáciles de conseguir. Lo mismo sucede con la lista de más victorias de todos los tiempos, en la que Verstappen ya ocupa el sexto puesto.

En una campaña con 22 grandes premios, como la de este 2022, sólo se necesitaría ganar poco más de dos tercios de las carreras disputadas para alcanzar ese hito. En comparación, las 13 victorias de Schumacher se produjeron en sólo 18 rondas en 2004, mientras que Vettel alcanzó los mismos números en una temporada con un total de 19 citas.

Por eso, cuando se mide en porcentajes, Verstappen todavía está por detrás. El porcentaje de 14 victorias en 20 carreras es de 70%, 1,58% por debajo de Vettel (71,58%) y 2,22% por debajo de Schumacher (72,22%).

Si Verstappen subiese a lo más alto del podio en las últimas dos carreras del año y terminara con 16 triunfos, superaría el porcentaje de ambos con un 72,72%, por lo que sólo la racha de Alberto Ascari de seis victorias en ocho rondas en 1952 sería más dominante estadísticamente.

En caso de que no vuelva a ganar en lo que resta de temporada, su porcentaje bajaría hasta el 63,64%, situándose también por detrás del título de Michael Schumacher en 2002 y de las 11 victorias en 17 carreras de Lewis Hamilton en 2020.

Esto demuestra que, si bien el aumento del número de carreras por temporada hace que ese récord sea más fácil de alcanzar, hay un hecho en común entre ambos: mantener un rendimiento y una consistencia así de alta a lo largo de una misma campaña requiere mucho esfuerzo y trabajo.

Los coches son la clave para conseguir récords en la F1

Como se ha mencionado anteriormente, el propio Verstappen dijo que gran parte del éxito en la F1 "depende del paquete que tengas", siendo el rendimiento de tu coche la principal clave para poder estar al alcance de los mayores registros estadísticos de la historia de la categoría.

Definitivamente, el Red Bull RB18 ha sido un coche dominante en todos los aspectos. Ha sido un cohete en las rectas y, a su vez, ha destacado en tracción. Además, han sido capaces de mantener esa ventaja de velocidad en recta incluso cuando se le añade carga aerodinámica al monoplaza, lo que ha provocado que circuitos como Spa y Suzuka sean eventos muy exitosos para los austriacos.

Sin embargo, no fue hasta llegar al parón veraniego cuando el RB18 fue considerado como el coche más rápido de la parrilla por todos, debido a que Ferrari y Red Bull estuvieron muy igualados en la primera mitad de la temporada en cuanto a rendimiento.

El F1-75 de Ferrari tan solo ha cosechado cuatro victorias, dos de las cuales llegaron en las tres primeras carreras del año, pero esa estadística no tiene en cuenta las oportunidades que los de Maranello perdieron en España, Azerbaiyán o Francia, donde Ferrari parecía tener bastante ventaja sobre Red Bull.

El F2004 de Michael Schumacher logró 12 victorias en las primeras 13 carreras del año. Algunas de ellas fueron muy reñidas y, de hecho, sin las brillantes actuaciones del alemán y el equipo no lo habrían conseguido, como la famosa estrategia de hacer cuatro paradas para ganar a Fernando Alonso y Renault en Magny-Cours. Las últimas carreras de la temporada también estuvieron igualadas pero, en general, el Ferrari de 2004 fue más dominante que el Red Bull de 2022.

La mayor similitud podría ser con el Red Bull RB9 de Sebastian Vettel en 2013. Cuatro victorias en las primeras 10 carreras no es el inicio que uno se espera que acabe en una temporada de récord. Pero debido a que Mercedes fue incapaz de trasladar su impresionante ritmo de clasificación a la carrera (parecido a la situación de Ferrari en 2022) y los cambios de neumáticos de mitad de curso que beneficiaron a Red Bull, los austriacos acabaron el curso con ventaja, lo que permitió a Vettel cosechar nueve triunfos seguidos, desde Spa hasta Interlagos.

Los rivales de Verstappen, Schumacher y Vettel en sus años de récord

Al inicio de la temporada, la lucha por el título entre Verstappen y Charles Leclerc era algo que los aficionados saboreaban, pero lamentablemente se fue quedando en nada poco a poco.

Puede que Ferrari haya perdido terreno respecto a Red Bull a medida que ha avanzado el curso, sobre todo debido a los problemas con la degradación de los neumáticos, pero Leclerc ciertamente tampoco ayudó a la causa. Su error en Paul Ricard, tirando por la borda la oportunidad de recuperar la ventaja que en ese momento tenía Verstappen, fue clave. El propio neerlandés reconoció que tras la victoria de Francia se dio cuenta de que tenía muchas posibilidades de ganar el título. Sergio Pérez pareció meterse brevemente en la pelea después de su victoria en Mónaco, pero el desarrollo del RB18 jugó en su contra y favoreció a su compañero del equipo.

Sin embargo, Leclerc parecía estar más cerca de Verstappen en comparación con los rivales de Michael Schumacher o Vettel en sus temporadas de récord, sobre todo en la primera parte del año. La ventaja de Ferrari era tal en 2004, que Rubens Barrichello era el rival más cercano del alemán, mientras que Fernando Alonso era el principal rival de Vettel durante la primera parte de 2013, pilotando un Ferrari que no estaba a la altura de ese Red Bull.

¿Es Verstappen el campeón más dominante de la historia de la F1?

Las dos últimas carreras de la temporada decidirán si Verstappen pasa a ser estadísticamente el campeón del mundo más dominante de la historia, por delante de Schumacher y Vettel.

No obstante, la duración de la temporada, la amenaza de Leclerc y Ferrari, y la naturaleza de algunas de sus victorias, remontando a través de la parrilla en Hungría y Bélgica, hace que esta campaña sea definitivamente diferente.

"Ha logrado el récord de más victorias en un año en 20 carreras", dijo Horner en México. "Además de eso, ha ganado dos carreras al sprint, y no las ha ganado todas desde la pole. Ha tenido que luchar para lograr muchas de esas victorias".

"Creo que cuando miramos hacia atrás, es un año increíble de Max. No ha puesto una rueda mal en ningún momento. Ha sido perfecto durante toda la temporada. Es increíble el nivel de consistencia que ha sido capaz de alcanzar", explicó el director de la escudería austriaca.

