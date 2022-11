Las razones por las que Haas F1 fichó a Hülkenberg y no a Ricciardo

Cargar el reproductor de audio

El equipo Haas confirmó el fichaje de Nico Hülkenberg como su titular para la temporada 2023 de la Fórmula 1 en lugar del que fuera su piloto durante dos años, Mick Schumacher, con lo que el hijo del siete veces campeón del mundo se quedará sin un hueco en la parrilla. Sobre la decisión de los estadounidenses hay muchas dudas, y es que han optado por alguien que lleva fuera del Gran Circo, salvo esporádicas apariciones, tres cursos completos, cuando tenían otras opciones que estaban en activo, como Daniel Ricciardo.

El jefe de la escudería, Guenther Steiner, dio los motivos por los que eligieron al germano y descartaron la contratación del australiano, aunque asegura que estudiaron todas las posibilidades de una manera realista.

"Evidentemente, al principio consideras a más gente, y luego se reduce", dijo el máximo responsable de Haas. "Después de hablar con personas que han trabajado con él, resultó que Nico [Hülkenberg] es la opción que queremos tener en el equipo para seguir adelante, como dijimos en el comunicado de prensa, para llevarnos hacia delante".

En el momento en el que se le preguntó por Daniel Ricciardo, sorprendió al revelar que nunca había hablado con él, a pesar de que lo consideraba como una posibilidad para ser su piloto en 2023: "He dicho que nunca ha hablado conmigo. Sigue sin hablar conmigo, y después del fin de semana pasado cuando se estrelló contra nosotros [contra Kevin Magnussen en Brasil], eso es todo, ya no respondo a esta llamada telefónica".

"Al principio, le tendí la mano, de hecho antes de que ocurriera lo de McLaren, se la tendí para ver qué hacía el año que viene, pero luego no fuimos a ninguna parte", explicó Steiner, antes de que se le insistiera sobre por qué no llegaron a un acuerdo. "No lo sé. Pregúntale a él, no a mí".

"Daniel [Ricciardo] este año, obviamente, no lo hizo bien", continuó el director del equipo Haas. "Si no, seguiría en McLaren el año que viene, así que creo que tenemos que considerar eso también. Sabemos que no es el mejor momento de su carrera".

"Todavía no lo entiendo, porque creo que es un muy buen piloto, porque ganó carreras con Red Bull. Era muy bueno, y esta temporada no ha cuajado, si fichas a alguien así, vuelves a correr el riesgo, el peligro es si puedes traerlo de vuelta o no, al menos con Hulkenberg no lo sabemos", continuó el gerente italiano.

El que seguro que se marchará de Haas es Mick Schumacher, sobre el que Steiner desvela si cree que podrá volver tras un año de ausencia a la Fórmula 1: "No puedo juzgar si lo merece o no, creo que no tiene ningún asiento para la campaña que viene, salvo que en Williams pase algo muy extraño este fin de semana".

"Así que lo merezca o no, ¿quién soy yo para juzgar eso?", se preguntaba. "Creo que todos tenemos que trabajar por algo, a nadie se le da nada gratis. No tengo asientos, no me gusta aconsejar a mis colegas, a los otros directores de equipo, quién se merece qué, no quiero estar en esa posición".

